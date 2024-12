L’evento natalizio di Madrid immerso tra luci, colori e suggestioni

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Fonte: Getty Images Percorsi luminosi tra i regni della natura nell'evento Naturaleza Encendida di Madrid

Luci variopinte inondano tutti gli elementi della natura con i riflessi più incantevoli, e anche la notte si illumina di magia mentre si viene trasportati in un racconto che sembra irreale, ma incredibilmente bello: è ciò che sta succedendo al Parco Enrique Tierno Galván, nel cuore vibrante di Madrid.

Come ogni anno, è tornato l’appuntamento con l’evento natalizio più atteso da cittadini e turisti, in una location in cui il mondo naturale prende vita in forme che lasciano a bocca aperta. Benvenuti nell’incantevole spettacolo scenografico di Naturaleza Encendida LIFE.

L’evento Naturaleza Encendida che illumina di magia Madrid

Iniziato il 26 novembre 2024 e aperto al pubblico fino al 6 gennaio 2025, l’evento Naturaleza Encendida LIFE, giunto alla sua sesta edizione, rappresenta quell’esperienza immancabile per rendere il soggiorno natalizio a Madrid davvero unico.

“LIFE”, ovvero “vita”, è il tema su cui si basa l’insieme delle installazioni luminose che compongono questo spettacolo notturno veramente suggestivo, in cui la natura “si infiamma” di colori, proprio come suggerisce il nome dell’evento. Ma di cosa si tratta nello specifico?

Nel Parco Enrique Tierno Galván potrete seguire un percorso che celebra la ricchezza del mondo naturale attraversando i tre grandi regni che prendono vita per l’occasione: il mondo acquatico, quello terrestre e quello aereo. Ognuno di essi mostra meraviglie che rivelano la natura in modi sorprendenti: luci, musica e proiezioni suggestive vi accompagneranno in ogni angolo del percorso, creando momenti unici da condividere con la famiglia, i bambini, i partner e gli amici.

È un canto alla vita, al mondo naturale e all’importanza di preservare la biosfera, quello messo in scena nel cuore di Madrid durante il periodo natalizio. Uno spettacolo che lo scorso anno ha visto la partecipazione di oltre 300mila persone e che per il sesto anno, in queste importanti date, promette di conquistare grandi e piccini.

Appena entrati, dopo un affascinante benvenuto riscaldato dalle luci, potrete immergervi in un fantastico mondo acquatico dove si trovano balene giganti, meduse, polpi e creature che abitano gli abissi marini.

Si passa poi alla terraferma, dove inizia un interessante tour tra animali selvatici e insetti esotici, capaci di trasportare i visitatori in altri mondi. Spazio poi al mondo aereo, “volando” tra insetti, libellule e magnifiche farfalle. Il percorso si conclude con un bellissimo albero di Natale luminoso.

Assistere all’esperienza di Naturaleza Encendida LIFE di Madrid ha un costo che parte dai 15 euro, con sconti per studenti, persone con disabilità e per coloro che hanno più di 65 anni. I bambini sotto i 2 anni (compresi) non pagano l’ingresso. Vi consigliamo di consultare tutte le informazioni relative ai prezzi e alle modalità di acquisto del biglietto sul sito ufficiale dell’evento.

L’evento è aperto al pubblico dal 26 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, ad esclusione delle seguenti date, nelle quali rimane chiuso: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 24 e 31 dicembre 2024. I percorsi iniziano dalle 18:00 e terminano alle 22:45, per un’avventura immersiva che dura circa 45 minuti.

Cosa indossare per l’occasione? I mesi di dicembre e gennaio a Madrid sono freddi e secchi, con temperature medie di circa 6 ºC. Trattandosi di un evento all’aperto, vi consigliamo quindi di indossare calzature e abbigliamento pesanti, e un impermeabile o un ombrello in caso di pioggia.

Come arrivare al Parco Enrique Tierno Galván di Madrid

Naturaleza Encendida LIFE si svolge nel cuore della capitale della Spagna, dove spicca, tra i vari, il Parco Enrique Tierno Galván: un’area che ospita una grande varietà di specie di alberi, flora e fauna, e in cui sono presenti aree per bambini, impianti sportivi, piste ciclabili e diversi punti panoramici, oltre a tre splendidi laghetti. All’interno del parco, si trova anche il Planetario di Madrid e un suggestivo auditorium all’aperto.

Il Parco Enrique Tierno Galván di Madrid si trova in Calle Meneses, 4 (angolo con Avenida del Planetario). Ecco come raggiungerlo con i mezzi pubblici (scelta consigliata vista la mancanza di un parcheggio pubblico proprio del parco):