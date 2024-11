Le luci di Natale trasformano Londra, ecco dove ammirare lo spettacolo e vivere la magia

Fonte: iStock Le luci natalizie a Londra

Londra è già una città stimolante e bellissima, ma a Natale diventa irresistibile con decorazioni straordinarie e migliaia di luci che trasformano ogni strada in un luogo incantato. All’inizio di novembre inizia la magia e varie accensioni si susseguono in un fitto calendario, quando le temperature si fanno più rigide e gli edifici assumono un aspetto diverso dal solito, avvolgendo i passanti in un’atmosfera di festa.

Il centro di Londra, in particolare, celebra lo spirito natalizio con creazioni artistiche e installazioni che lasciano a bocca aperta. Dagli angeli di Regent Street alla neve di stelle di Oxford Street, il grande albero di Natale di Trafalgar Square e tanto altro, lo spettacolo è assicurato. Vediamo insieme dove ammirare le luci di Natale a Londra.

Leicester Square, dal mese di novembre

Leicester Square è il centro nevralgico di Londra per i turisti e non solo. In inverno la piazza si anima ancora di più e grandi stelle illuminate vengono distese lungo le strade della zona per le feste a partire dal mese di novembre. Il mercatino di Natale al centro della piazza è ormai un’istituzione con alcuni chalet in legno che possono dare qualche idea di regali o prodotti tipici. Inoltre si può assistere all’emozionante spettacolo di La Clique nello Spiegeltent.

Fonte: iStock

South Bank, dal 5 novembre

Passeggiando lungo South Bank dal 5 novembre si può ammirare vedere la zona lungo il fiume splendidamente illuminata con ghirlande di scintillanti e luci natalizie. Le opere d’arte illuminate sparse per la zona come parte della mostra Winter Light (5 novembre – 2 febbraio) arricchiscono gli chalet in legno che vendono un vin brulé take away al Winter Market del Southbank Centre dal 5 novembre al 26 dicembre. Inoltre si può assistere a uno spettacolo a tema nella Royal Festival Hall.

Fonte: iStock

Oxford Street, dal 5 novembre

Lasciati stupire da alcune delle più spettacolari luci natalizie di Londra e ammira le vetrine stagionali in Oxford Street. Le luci natalizie di Oxford Street presentano stelle luminose sostenibili che illuminano i cieli sopra la famosa strada a partire dal 5 novembre. Se si riescono ad acquistare i biglietti per Winter Wonderland che si svolge dal 21 novembre al 5 gennaio, a pochi passi di distanza, si possono vivere una serie di attività e immergersi in un intrattenimento natalizio imperdibile.

Fonte: Getty Images

Carnaby Street, dal 7 novembre

Esplora una delle zone più cool della capitale che si illumina durante uno spettacolo di luci immersivo ogni ora. Dal 7 novembre Carnaby Street si trasforma per offrire ai passanti la possibilità di scattare foto bellissime di fronte all’originale esposizione, prima di esplorare le boutique indipendenti circostanti, perfette per un po’ di shopping natalizio. Quest’anno l’esposizione “Into the Light” prevede alcune sculture illuminate realizzare con 60.000 luci LED a basso consumo energetico che verranno usate per i prossimi cinque Natali.

Fonte: iStock

Regent Street, dal 7 novembre

Vivi la magia del Natale mentre le splendide luci natalizie di Regent Street illuminano il West End di Londra, regalando uno scenario avvolto da uno scintillio stagionale. I magnifici spiriti eterei scintillano su tutta la via e per le strade circostanti fin dal 1954, mentre i passanti vanno a caccia di regali di lusso e decorazioni natalizie british. Dal 7 novembre lo spettacolo è assicurato.

Fonte: iStock

St. James e Piccadilly, dal 7 novembre

Passeggiate per St James’s e Piccadilly per scoprire le graziose luci natalizie ispirate alla statua di Anteros, il dio greco dell’amore ricambiato è possibile dal 7 Novembre. Per godervi un ulteriore divertimento stagionale potete fare un salto da Fortnum & Mason per un po’ di shopping natalizio o sorseggiando un drink festivo al The Ritz.

Fonte: iStock

Covent Garden, dal 12 novembre

Passeggiate per le strade acciottolate di Covent Garden e Seven Dials, che si trasformano in un paese delle meraviglie invernale durante il periodo festivo. Le luci natalizie di Covent Garden, con campane gigantesche, palline e palle a specchio che illuminano la piazza del XIX secolo colpiscono dritto al cuore, e non dimenticate di fermarvi ad ammirare lo splendido albero di Natale. Dal 12 novembre tutto questo è possibile con l’installazione di ben 260.000 luci.

Fonte: iStock

Marylebone Village, dal 13 novembre

Osservate le luci scintillanti e le ghirlande di Marylebone Village, mentre la zona chic celebra la stagione natalizia dal 13 novembre. L’evento Merry Marylebone dalle 15 alle 20 darà il via allo spettacolo con musica dal vivo, bancarelle e attività di intrattenimento per grandi e piccoli. Passeggiate tra le boutique pittoresche e i ristoranti di lusso adornati con ghirlande invernali, ornamenti e luci durante una visita a questo famoso centro commerciale.

Fonte: Getty Images

Kew Gardens, dal 13 novembre

I Kew Gardens non restano indifferenti alle feste di Natale e dal 13 novembre accenderanno uno straordinario spettacolo di luci, trasformando i giardini in un luogo incantato che catturerà l’attenzione di tutti coloro che passeranno da quelle parti.

Fonte: Getty Images

Mercato di Old Spitalfields, dal 13 novembre

Old Spitalfields Market accenderà le luci il 13 novembre alle 17.30 con tanti ospiti invitati a godersi lo spettacolo e un po’ di sano shopping natalizio con musica dal vivo, face painting gratuito e laboratori di artigianato per i bambini. Ci sarà anche da mangiare e gustare prelibatezze come le torte salate accompagnate dal vin brulle e alcune soluzioni di street food gustose.

Fonte: iStock

Bond Street, dal 14 novembre

Bond Street è uno dei quartieri dello shopping più lussuosi della capitale, ornato da spettacolari luci natalizie, che quest’anno presentano l’iconica bottiglia Chanel Nº5 in collaborazione con il marchio. Dopo aver ammirato lo splendore delle luci natalizie di Bond Street, si possono apprezzare gli addobbi dei negozi esclusivi e le vetrine vestite con i loro abiti più belli per le feste. Dal 14 novembre al 12 gennaio questo spettacolo è disponibile.

Shard, dal 14 novembre

Lo spettacolo annuale di luci natalizie dello Shard, Shard Lights, quest’anno sarà accompagnato da canti natalizi ogni sera tra le 17:30 e le 12:00 dal 14 novembre al 31 dicembre. Potrete ascoltare Gareth Malone OBE dirigere un coro di sei persone per la smagliante esibizione di accensione di We Wish You a Merry Christmas.

Fonte: iStock

Savile Row, dal 14 novembre

Dal 14 novembre la famosa sartoria di Savile Row celebra il Natale con addobbi e luci costituire da cesoie giganti. Queste illumineranno la via, dopo che lo scorso anno avevamo creato una decorazione che rendeva omaggio alla storia della sartoria per strada.

Fonte: 123RF

Belgravia, dal 17 novembre

Le vie piene di boutique di Belgravia vengono trasformate per la stagione delle feste, lasciando i passanti stupiti di fronte alle luci natalizie che brillano nei cieli invernali. Puoi cercare la tua vetrina stagionale preferita e metterti in posa accanto alle installazioni luminose per un post Instagram unico. Dal 17 novembre si può ammirare questo spettacolo.

Fonte: 123RF

Chelsea, dal 16 novembre

Le luci a Chelsea si accenderanno dal 16 novembre per offrire uno spettacolo affascinante, grazie a uno spettacolo di luci natalizie dal fascino davvero unico e speciale: da ammirare assolutamente.

Mayfair, da definire

Lasciatevi incantare dalle luci natalizie di Mayfair che sembrano uscite da un quadro. Nel mese di novembre potete ammirare una serie di esposizioni abbaglianti in tutta Mayfair e l’iconico arco che illumina South Molton Street, prima di dedicarvi allo shopping natalizio.

Fonte: iStock

King’s Cross, da definire

Visitare King’s Cross e Coal Drops Yard a Natale vuol dire anche lasciarsi incantare da fantastiche installazioni a tema con il periodo. A novembre puoi aspettatati un’entusiasmante serie di divertimento festivo, tra cui un albero di Natale decorato, vivaci mercatini di Natale e attività in tutto il quartiere alla moda.

Fonte: iStock

Trafalgar Square, dal 5 dicembre

Impossibile non notare il grande e luminoso albero di Natale che ogni anno viene allestito a Trafalgar Square, una delle piazze più frequentate di Londra. Quest’anno le luci saranno accese dal 5 dicembre con un concerto di canti nella vicina St. Martin in the Fields per celebrare l’evento.