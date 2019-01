Ryanair, voli scontati per andare in Portogallo fino a maggio

editato in: da

Ryanair ha lanciato un’offerta low cost per andare a Porto – Oporto – in Portogallo.

I voli partono da 19 euro (solo andata) dagli aeroporti di Milano Bergamo e Malpensa, da Napoli, Cagliari, Venezia e Bologna. Si può partire tra l’1 febbraio e il 23 di maggio.

Se per anni è stata Lisbona la meta più visitata del Portogallo, l’offerta è un’occasione imperdibile per andare alla scoperta di un’altra bella città del Paese, un po’ meno conosciuta, ma che è comunque la seconda città del Portogallo e che si trova a Nord del Paese.

Questa città marinara ha un passato glorioso e i suoi monumenti ne sono una prova. Il centro storico è Patrimonio dell’umanità dell’Unesco. Il quartiere della Ribeira è un dedalo di stradine tortuose e pittoresche, le abitazioni ammassate le une alle altre si caratterizzano per i vivaci colori. Le vie principali sono affollate di turisti, di negozietti e di locali, ma è nelle strade più nascoste che si incontra la vecchia città mercantile.

Da non perdere è la storica libreria “Lello e Irmao”, nel centro di Porto, a cui pare essersi ispirata la scrittrice J. K. Rowling per scrivere la saga di Harry Potter. Migliaia i turisti ogni mese ne affollano i corridoi, a caccia di libri o semplicemente di un fantastico scatto per il proprio profilo Instagram.

Da visitare, tra l’altro, c’è una delle chiese più spettacolari del Portogallo, la chiesa di San Francisco. Appena entrati, vi colpirà un’ondata d’oro, il colore che riveste tutto il soffitto. Si tratta di una chiesa costruita nel 1245 e decorata nel tempo dai migliori artisti della città, che lavorarono il legno con fine maestria, per restituire al pubblico una vera immersione nel gotico. Per approfondire maggiormente la storia della chiesa di San Francisco, bisogna visitare il suo museo.

E poi, chi non ha mai assaggiato il famoso vino Porto? La città è la porta d’ingresso per la valle del Douro, sulle cui colline cresce la vite del famoso vino. È possibile esplorare la regione sia a bordo di un treno storico sia di battelli, sperimentando una mini crociera sul fiume. Solo per questo vale un weekend.