È la miglior destinazione urbana d’Europa di quest’anno

Sempre più turisti scelgono qualche bella città d’arte per le loro vacanze, soprattutto quando si ha a disposizione poco tempo per viaggiare: il city break è ormai una delle tendenze più accreditate a livello europeo, ma quali sono le mete migliori? I World Travel Awards ci rivelano la splendida capitale eletta destinazione urbana dell’anno. Si tratta di Lisbona, che con il suo ricchissimo patrimonio culturale e architettonico ha davvero molto da offrire ai visitatori.

Lisbona, la miglior destinazione urbana

Diversi sono i premi che Lisbona si è aggiudicata quest’anno: il primo è quello di miglior destinazione MICE d’Europa per il 2023, un titolo che riconosce i grandi sforzi compiuti dalla città nel settore dell’organizzazione di convegni ed eventi. Nell’ultimo biennio, in effetti, l’Associação Turismo de Lisboa (ATL) ha stanziato oltre 1 milione di euro per ospitare congressi e accogliere così partecipanti provenienti da tutto il mondo. Non meno interessante, poi, è il risultato ottenuto nel corso della 31esima edizione dei World Travel Awards.

Se il titolo di migliore meta per un city break è andato ad Atene, soprattutto per il suo impegno verso una transizione green, quello di miglior destinazione urbana per il 2024 se lo è aggiudicato la città di Lisbona. La capitale portoghese si riconferma uno dei luoghi ideali per una vacanza, grazie al suo notevole patrimonio storico e artistico, ad una cultura vivace e ad un’offerta gastronomica che riesce a soddisfare anche i palati più esigenti. Non mancano, naturalmente, appuntamenti musicali ed eventi che attirano i più giovani. Andiamo alla scoperta di questa città meravigliosa.

Alla scoperta di Lisbona: cosa vedere

Lisbona, la capitale del Portogallo, è una grande città ricca di colori e di movimento: è situata nel sud del Paese e affacciata lungo il corso del fiume Tago, a due passi dal punto in cui quest’ultimo sfocia nell’oceano Atlantico. A bordo dei suoi caratteristici tram gialli, si possono ammirare alcuni dei monumenti più suggestivi del centro storico. Uno dei luoghi da non perdere è l’Alfama, il quartiere più antico della città – nonché l’unico ancora perfettamente conservatosi: attraversando le sue viuzze strette si può raggiungere il Castello di São Jorge, maestosamente abbarbicato su una collina da cui si gode di un panorama meraviglioso.

La Baixa è invece il quartiere “basso” di Lisbona, che si sporge sulle rive del Tago. Qui è ospitata la celebre Praça do Comércio (Piazza del Commercio), dove un tempo sorgeva il Palazzo della Ribeira, purtroppo distrutto dal violento terremoto del 1755. Dalla piazza si dipanano numerose vie affollate di negozi alla moda e di bar e ristoranti, i quali offrono specialità gastronomiche locali ai turisti. Particolarmente suggestiva è poi la Cattedrale di Santa Maria Maggiore, costruita nel 1150 e successivamente rimaneggiata in più occasioni: la sua facciata in stile romanico è affiancata da due imponenti torri gemelle dalla ricca merlatura.

Infine, merita assolutamente una visita il celebre quartiere di Belém, ricco di attrazioni turistiche. Qui si trova la famosa torre di São Vicente, conosciuta proprio come torre di Belém, considerata Patrimonio UNESCO per il suo immenso valore storico. A poca distanza sorge il Palácio Nacional de Belém: costruito nel XV secolo su una collina che si erge sul fiume Tago, divenne ben presto sede ufficiale del presidente del Portogallo. Tra le architetture più affascinanti, non possiamo poi dimenticare il Monastero dos Jerónimos, realizzato in stile manuelino in onore del navigatore portoghese Vasco da Gama.