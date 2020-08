Ryanair, offerte per andare in vacanza fino a ottobre

editato in: da

Ryanair ha lanciato una nuova offerta low cost per volare a settembre e ottobre. Tantissime le destinazioni da prenotare entro il 9 settembre con biglietti aerei a partire da 9,99 euro a tratta.

Un’ottima occasione per organizzare le prossime vacanze o un weekend fuoriporta o per fare un ultimo tuffo al mare. Noi vi suggeriamo di restare in Italia onde evitare eventuali chiusure di frontiere con i Paesi vicini e inutili tamponi.

Ecco i nostri consigli sulle mete migliori dove andare per concludere in bellezza l’estate e iniziare l’autunno andanado alla scoperta di una nuova città.

Quale posto migliore della Sardegna per trovare clima meraviglioso, spiagge semivuote e prezzi più contenuti? Ci sono voli low cost per Cagliari che vi permetteranno di scegliere il Sud dell’isola dove il tempo bello è garantito fino a ottobre inoltrato. Tra le località di vacanza più belle c’è sicuramente Pula, un paradiso della costa sarda.

Bellissime le spiagge qui, immerse nella rigogliosa vegetazione mediterranea, e meraviglioso il mare verde smeraldo. Pula è famosa anche per il sito archeologico di Nora, la città fenicio-punica del VI sec a.C., considerata la più antica dell’isola, e altri luogi culturali che ogni anno richiamano un numero sempre maggiore di turisti.

Sole e caldo anche in Sicilia fino a fine ottobre. Ci sono voli in offerta per Trapani, da dove è facile raggiungere spiagge favolose come quella di San Vito lo Capo. Ma da qui si possono raggiungere facilmente anche le vicine isole come Pantelleria e Favignana. E poi, in questa zona della Sicilia, non manca l’aspetto artistico e culturale. Non lontano ci sono infatti Sciacca, con le sue ceramiche, Marsala, la città più grande della provincia, e i siti archeologici di Selinunte, Eraclea Minoa e di Agrigento, con la meravigliosa Valle dei Templi.

Se invece volete concedervi la visita di una nostra città d’arte, allora la scelta migliore che possiate fare è di andare a Milano. Questa città, priva oggi dei tantissimi turisti stranieri che solitamente la visitavano, ha bisogno di noi. Tantissimi gli eventi che stanno ripartendo (tutti in sicurezza, naturalmente), aperti musei e gallerie d’arte, sempre enorme anche la scelta di locali e ristoranti dove andare. E non solo nel centro storico.

Tanti sono i quartieri da scoprire in città, da visitare a piedi o in bicicletta, spostandosi con i trasporti pubblici che funzionano come un orologio svizzero. Milano è piena di angoli da scoprire, ogni quartiere offre qualcosa di speciale per chi viene da fuori ma anche per gli stessi milanesi. Sapevate che esiste un quartiere tipo Notting Hill? È via Lincoln, deliziosa con le sue casette basse e colorate. E sapete qual è il quartiere più trendy del momento? Si chiama Nolo, North of Loreto, una zona in fortissima espansione a Nord Est di Milano, in quella che un tempo era una landa desolata e che oggi sta rinascendo come’era accaduto per Soho a New York.