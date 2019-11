Milano inedita: tra i grattacieli del futuro e quartieri bohémien

Se si pensa a Milano, l'immaginario vira sempre verso una metropoli ultra moderna e a tratti un po' grigia. Ma non è sempre come le apparenze vogliono farci credere. Abbiamo scelto per voi gli scorci più caratteristici, inediti e segreti di questa straordinaria città, tutti da scoprire.