Ryanair, offerte low cost per le mete dove è sempre primavera

Ryanair ha lanciato un’offerta con pochi posti disponibili per partire subito verso alcune mete dove è sempre primavera.

Si può prenotare fino al 28 febbraio per volare tra l’1 giungo e il 30 settembre 2019. I prezzi partono da 19,99 euro a tratta.

Le destinazioni sono Marrakech e Rabat, in Marocco, e Gran Canaria, in Spagna, con voli diretti da alcuni scali italiani dove opera la compagnia aerea.

Inutile dire che l‘offerta per Marrakech è davvero imperdibile. È la meta ideale per un viaggio romantico di coppia tra atmosfere esotiche, esplorando antichi harem e ascoltando le leggende dei cavalieri beduini dai cantastorie nella piazza Jamaa el Fna in mezzo alla Medina, tra incantatori di serpenti e danzatrici del ventre. Ma è una città perfetta da visitare anche con le amiche, tra shopping nel suq, bagni negli hammam, visite ai musei – l’ultimo nato è quello di Yves Saint Laurent – e giardini – gli splendidi Giardini Majorelle – e rilassanti riad. Qui le temperature di giorno sfiorano i 30°C. Non è una città molto economica, quindi il volo low cost farà risparmiare parecchio sul budget. I voli partono da Milano Bergamo e da Catania.

Meno costosa è Rabat, un’altra delle città imperiali del Marocco insieme a Marrakech, Fès e Meknès. Racconta otto secoli di storia, racchiusi tra le sue mura, la Medina, Patrimonio Mondiale dall’Unesco, e il mare. Superate le porte d’ingresso, Bab El Alou e Bab El Had a Ovest e Bab Diouana a Est, ci si ritrova immersi nelle caratteristiche strade strette su cui si affacciano le case più antiche della città. La vicinanza all’Oceano Atlantico mitiga le temperature invernali che toccano punte di 27°C e regala alle coste di questa regione onde perfette per praticare il surf. Ci sono voli diretti in offerta da Roma Ciampino.

Dicono, però, che il clima migliore del mondo sia quello di Gran Canaria, una delle sette isole che formano l’arcipelago spagnolo. Considerata un “continente in miniatura”, è sicuramente l’isola più variegata a livello paesaggistico: coniuga una splendida vegetazione sub-tropicale vicino ad aree desertiche. Proprio grazie a queste caratteristiche viene è un’isola a misura d’uomo ed è, da sempre, il paradiso di tutte le attività all’aperto. Spiagge, villaggi di pescatori ma anche montagne: ognuno può scegliere il tipo di vacanza che desidera trascorrere sull’isola che offre di tutto. Ci sono voli low cost che partono da Pisa e da Bologna.