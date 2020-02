Ryanair, offerta low cost per partire quest’estate

editato in: da

Ryanair ha lanciato un nuova offerta low cost con decine di biglietti aerei da 19 euro (a tratta) per partire fino alla fine di agosto. L’offerta scade il 26 febbraio, quindi bisogna affrettarsi. Si può partire tra l’1 aprile e il 31 agosto, quindi c’è tutto il tempo perché il Coronavirus si esaurisca. Almeno, si spera.

Ecco quali sono le destinazione consigliate e che vale la pena prenotare subito per partire nei prossimi mesi.

Agadir, in Marocco, è la meta perfetta per ogni stagione. Affaccia sull’Oceano Atlantico, ha un clima ottimale anche nei mesi più caldi e le giornate sono rinfrescate dalla brezza marina. Agadir è, quindi, una bellissima città, che è adatta per trascorrervi anche solo qualche giorno all’insegna dei bagni in mare e dei divertimenti sulle spiagge. Costituisce un’attrazione turistica per moltissime persone. Essa è, inoltre, ricca di quartieri residenziali, anche se il lungomare resta la sua reale ricchezza. Ci sono voli diretti dall’aeroporto di Milano Bergamo.

Una città perfetta per la primavera e l’estate è sicuramente Atene. Che si resti in città o che si prenda un traghetto per le isole vicine, vale la pena approfittare delle tariffe aeree che partono da 19,99 euro. Nel 2018 la Capitale della Grecia si è aggiudicata il titolo di Europe’s Leading City Break Destination durante l’edizione annuale dei World Travel Awards. Merito della sua bellezza e dei prezzi competitivi. Oltre all’Acropoli, il più grande complesso architettonico e artistico che l’antica civiltà greca ci ha lasciato in eredità, ci sono musei imperdibili come il Museo Archeologico Nazionale, uno tra i dieci musei al mondo più importanti per la ricchezza delle collezioni. E poi la Plaka, il cuore antico della città, abitato da 7000 anni e mai cambiato, con le sue botteghe artigiane, le chiese bizantine e le stradine strette, e il mercatino di Monastiraki, coloratissimo e pieno di vita. Ora Atene si può anche girare in bicicletta con tour guidati davvero originali. Ci sono voli in offerta da Roma Ciampino, da Bologna e da Catania.

E infine c’è Ibiza, la regina del divertimento ma non solo. Qui la modiva e la natura convivono alla perfezione e accontentano ogni tipo di turista. Anche se l’isola ha detto addio ai suoi afterhours e ora dalle 6 sei del mattino a pomeriggio inoltrato regnano la quiete e la pace, il suo spirito festoso è sempre pronto a riaccendersi. Di giorno Ibiza è sole e mare, cielo limpido e acque turchesi, case imbiancate di calce. A Eivissa, la passeggiata che costeggia il complesso di Dalt Vila lascia scoprire ai turisti il suo cuore medievale passando per le quattro porte di accesso e i sei baluardi. Da quello di San Bernard si gode una vista unica sulle isole di Formentera e S’Espalmador. Ci sono voli da 19,99 euro che partono da Bergamo, Fiumicino, Venezia, Bologna, Pisa, Treviso e da Torino.