Ryanair, centinaia di voli in offerta fino a mezzanotte

Non c’è bisogno di aspettare il giorno del Black Friday per le offerte low cost di Ryanair. Per la compagnia aerea ogni giorno è giusto per lanciare sconti su centinaia di voli.

Per inciso, il Black Friday si celebra il prossimo 23 novembre – tra dieci giorni – e anche Ryanair dovrebbe lanciare la sua offerta pre-natalizia che dovrebbe partire il 22 novembre e durare 24 ore.

Nel frattempo, fino a mezzanotte di oggi martedì 13 novembre, sul sito della compagnia sono stati messi online biglietti aerei a partire da 7, 99 euro (solo andata). “Il freddo avanza e le nostra tariffe, cosí come le temperature, si abbassano”, ha spiegato Robin Kiely, Head of Communications di Ryanair lanciando l’offerta chiamata simbolicamente ‘Frozen’.

Si può viaggiare tutto l’inverno, tra il 20 novembre e il 31 marzo 2019.

La maggior parte dei voli parte da Bergamo. Tra le offerte più interessanti che abbiamo selezionato vi segnaliamo il volo per Amburgo, una delle nostre città preferite. Nel periodo invernale ci sono anche i mercatini di Natale a scaldare l’atmosfera. Anche se questa città tedesca, famosa per essere poco costosa, ha molto altro da offire. A partire dalla zona dei docks, Speicherstadt (“città magazzino”), un intreccio di strade e canali situati nella città portuale e circondato da magazzini di mattoni rossi al quartiere HafenCity, in cui sta prendendo forma uno dei maggiori progetti di sviluppo urbano d’Europa. Imperdibile è una tappa al Miniatur Wunderland, un mondo in miniatura dietro alle mura del complesso Speicherstadt dove ci sono piccoli aerei che decollano veramente.

Da Malpensa potete volare a Porto, magari a fine inverno, quando il clima rende la città ancora più piacevole. Il centro storico è un Patrimonio dell’Unesco. il quartiere della Ribeira è un dedalo di stradine tortuose e pittoresche, le abitazioni ammassate le une alle altre hanno colori vivaci. Le vie principali sono affollate di turisti, di negozietti e di locali, ma è nelle strade più nascoste che si incontra la vecchia città mercantile.

Da Ciampino parte il nuovo volo per la Giordania. Aquaba a 7,82 euro è un vero affarone. La località del Mar Rosso è una delle ultime mete raggiunte da Ryanair. Con poche ore di volo si passa dalle giornate uggiose che caratterizzano il clima invernale in Italia al sole cocente e ai 28°C delle spiagge di Aqaba.