Ryanair, 100mila biglietti a prezzo speciale per viaggiare in Italia

editato in: da

L’autunno è il momento migliore per andare alla scoperta delle mille bellezze del nostro Paese: tra panorami suggestivi e città d’arte, rimarrete incantati da quanto di più sorprendente l’Italia ha da offrirci. E con Ryanair la vacanza diventa ancora più economica: grazie alla nuova offerta, potrete volare a prezzi imbattibili.

La compagnia aerea low cost ha deciso di stupire i suoi passeggeri con una promozione lampo assolutamente imperdibile. Prenotando oggi stesso un volo su tutto il network europeo, potrete trovare biglietti a metà prezzo, con tariffe che partono da appena 4,99 euro. L’offerta è valida per viaggiare dall’8 ottobre al 15 dicembre 2020, ma dovrete affrettarvi: per usufruire di queste tariffe scontate avrete tempo fino alla mezzanotte di oggi, giovedì 8 ottobre, e sono disponibili solamente 100mila posti.

Tra le tante, splendide destinazioni che il network Ryanair offre, vogliamo consigliarvene alcune, puntando sulla bellezza della nostra penisola. Palermo, ad esempio, è una città davvero incantevole che possiede una caratteristica molteplicità di stili ed influenze visibili nelle sue incredibili architetture, retaggio di dominazioni passate che hanno lasciato un’importante testimonianza sul territorio. Scoprite la maestosità della sua Cattedrale, luogo in cui spiritualità e arte si incontrano in un connubio perfetto. E lasciatevi sorprendere dalla sontuosità del Palazzo Reale, capolavoro d’arte arabo-normanna del X secolo.

Venezia è tra le mete più ambite dai turisti internazionali, e il motivo è evidente: pregiatissime opere d’arte vi trovano luogo, tra musei e architetture sorprendenti. E come non parlare dell’incantevole panorama offerto dalla laguna, considerato – a ragione – uno dei più romantici al mondo? Potrete godervi un giro in gondola, percorrendo gli stretti canali che attraversano la città e ammirando il paesaggio da un punto di vista diverso. Una passeggiata in Piazza San Marco, all’ombra dell’imponente Basilica con i suoi marmi sfarzosi e del campanile che svetta verso il cielo, sarà la perfetta conclusione di una giornata tra le meraviglie veneziane.

E perché non andare a Cagliari? Nonostante la stagione balneare sia inevitabilmente giunta al termine, la città ha ancora moltissimo da offrire. Come ad esempio il suo quartiere fortificato, che dall’alto di un costone roccioso domina l’intero panorama cittadino, facendo sfoggio del suo suggestivo Castello. E ancora, preparatevi ad un viaggio indietro nel tempo presso la necropoli di Tuvixeddu, dove potrete ammirare tantissime tombe risalenti al lungo periodo che va dal VI secolo a.C al I secolo d.C. Per approdare in Sardegna, non dovrete far altro che compilare il modulo disponibile online, procedura attivata per far fronte all’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese.