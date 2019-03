A Mosca nasce l’Hotel Trivial Pursuit, dove si paga con la conoscenza

editato in: da

L’Hotel Trivial Pursuit è realtà e lo resterà per un breve periodo di tempo. Rispondendo correttamente ad alcune domande si potrà pernottare in un albergo a quattro stelle a costo zero.

Gli appassionati di Trivial Pursuit saranno entusiasti di sapere che ha aperto le porte un hotel interamente dedicato al celebre gioco da tavolo, amato in tutto il mondo. Tutto passa attraverso delle intriganti domande di cultura generale, cambiando del tutto la classica idea di soggiorno.

I tanti libri letti e il tenersi informati è qualcosa che ripaga il singolo ogni giorno. In termini meramente pratici però la propria cultura potrebbe garantire una camera e servizi extra presso l’Hotel Trivial Pursuit, situato a circa 45 km da Mosca. Ecco dunque come programmare un viaggio in Russia provando a spendere il meno possibile. Con un bagaglio culturale completo, tra geografia, arte, letteratura, scienze, sport, spettacolo e storia, si potrebbe addirittura pensare di non pagare neanche un euro per quanto ricevuto.

Si tratta del frutto di una geniale collaborazione tra un’agenzia pubblicitaria e la celebre Hasbro. La compagnia americana, ben nota per la produzione di giochi da tavola, gadget e non solo, ha preso parte al progetto di ristrutturazione di un hotel a quattro stelle preesistente. È ovviamente possibile avere accesso a camere e servizi senza rispondere ad alcuna domanda, godendo dell’impianto come di un qualsiasi hotel. Chiunque però abbia voglia di mettersi alla prova, si ritroverà a prendere parte alla sessione di Trivial Pursuit più avvincente della sua vita.

L’albergo include tre stanze, con gli ospiti che potranno godere di un caminetto, un’area barbecue e una sauna dove rilassarsi. Pochi ospiti, tanto comfort e divertimento assicurato, mettendosi alla prova con uno dei giochi più venduti al mondo dopo Scarabeo e Monopoly. Le giuste risposte consentiranno d’avere accesso a letti king size, tv giganti e molti altri servizi extra.

Viene da chiedersi però cosa accada a chi dia risposte inesatte. Per loro sono previste delle penalità. Ci si ritroverà non soltanto a pagare per il servizio ma a guardare magari la tv attraverso un vecchio schermo in bianco e nero. Una geniale trovata pubblicitaria che avrà una data di scadenza. Porte aperte dal 20 maggio al 14 giugno. Chi ha in programma un viaggio in Russia dunque non perda tempo e prenoti subito.