Ti colleghi al wi-fi in hotel? Ecco cosa devi sapere per farlo in tutta sicurezza

Usare il wi-fi dell'hotel può essere rischioso. Ecco come sfruttare la rete dell'albergo in cui si soggiorna in tutta sicurezza con qualche semplice accortezza

Ormai possiamo essere connessi ovunque, anche utilizzando reti non nostre. In quasi tutte le strutture, infatti viene fornita una password per connettersi al wi-fi dedicato agli ospiti. Ma quella pubblica degli hotel è sicura?

Non particolarmente, a causa di diverse ragioni. Questo però non significa che non possa essere utilizzata, ovviamente tenendo conto di alcune accortezze in grado di proteggere i nostri dati e la nostra privacy. La rete che viene fornita dagli alberghi è utilizzata (o può essere usata) da tante persone contemporaneamente e questo rende i nostri dati meno sicuri. Ci sono diverse tipologie di attacco dalle quali dobbiamo metterci al sicuro, ma anche tante soluzioni perché questo non avvenga.

Come collegarci alla rete wi-fi dell’hotel in tutta sicurezza.

Connessione wi-fi in hotel: i potenziali pericoli

Vacanze sicure, anche per i nostri dati? Ci sono diversi potenziali pericoli in cui si può incappare connettendosi alla rete wi-fi di un hotel. Ad esempio, possono essere rubati i dati che ci scambiamo con altre persone attraverso computer o cellulari. È un attacco informatico abbastanza comune e le vittime non si possono accorgere di ciò che sta avvenendo.

Possono essere utilizzati dei malware, che permettono ai malintenzionati di entrare all’interno del dispositivo che stiamo utilizzando. Oppure, possono virtualmente controllare il router della struttura. Un altro rischio è quello che venga creata una rete che sembra in tutto e per tutto quella dell’hotel ma non lo è e per questo, se la utilizziamo, rischiamo grosso.

I consigli per la sicurezza quando si usa la wi-fi dell’hotel

Ci sono alcune buone abitudini che si possono mettere in pratica per proteggere i propri dati e la propria navigazione sul web quando si usa la rete wi-fi dell’hotel. La sicurezza è importante e oggi – sui nostri cellulari e computer – c’è davvero gran parte della nostra vita. Accessi ai conti bancari, agli acquisti online, mail di lavoro o personali, documenti: quello che viene salvato e archiviato dice chi siamo e, se per noi può essere una grande comodità tenere tutto a portata di mano, accedere ai nostri dispositivi può fare gola ai malintenzionati.

Quando si viaggia e si soggiorna in un hotel, tra le piccole cose da fare, c’è quella di disabilitare la condivisione con il proprio pc o con il Mac, ma anche quella di controllare e verificare che la rete wi-fi alla quale ci vogliamo connettere sia effettivamente quella che l’albergo fornisce ai propri ospiti.

Tra le altre buone pratiche per proteggere i propri dati ed essere più sicuri c’è l’installazione di una VPN (Virtual private network). Nel dettaglio è un servizio che consente di creare una connessione totalmente sicura fra un sito web e il pc, indipendentemente dalla rete a cui ci colleghiamo. Si tratta di uno dei metodi più sicuri di cui si può disporre.

Importante anche abilitare un firewall, ossia un antivirus che sarà in grado di proteggere il dispositivo dagli attacchi esterni e accessi indesiderati. Prima di effettuare l’accesso, ci dobbiamo assicurare di aver installato gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda i sistemi di sicurezza. Molto spesso, infatti, gli hacker sfruttano delle falle e più il software è datato più risulterà “fragile”.

Tra le altre buone regole da seguire, c’è quella di non accedere a conti bancari o altri siti in cui ci sono dei nostri dati importanti e che potrebbero essere interessanti per i malintenzionati. Se è proprio necessario farlo, allora si può utilizzare la rete dati del cellulare oppure, se si usa un pc, il telefono come hotspot.

Buona norma è usare password sicure, uniche, utilizzare quando possibile l’autenticazione a due fattori e non cliccare su link “strani” che possono arrivare via mail o sms. Se si hanno grossi pacchetti di giga nel proprio piano tariffario prediligere quelli all’uso di una rete libera e messa a disposizione della struttura in cui soggiorniamo.

Quando ci si connette alla rete wi-fi di un hotel è importante mettere in atto tutte le buone norme di sicurezza, che ci possano consentire di proteggere i nostri dati e di garantirci la giusta privacy.