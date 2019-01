Le 5 tappe imperdibili di un viaggio a Mosca

La Russia, una nazione grande, complessa e tutta da scoprire. Ricca di affascinanti monumenti, tradizioni popolari antichissime ed una grande cultura da appassionare anche il viaggiatore più disinteressato. Mosca, la capitale, rappresenta in pieno il cuore dell'impero degli Zar, offrendo una commistione di folklore e modernità tipico di un grande città cosmopolita. Le possibilità per immergersi appieno nella meravigliosa siberia sono tantissime e Mosca permette di visitare luoghi incredibili. Il tour perfetto non esiste, perchè l'elenco sarebbe davvero troppo vasto, però cinque opzioni in particolare fanno sì che si possa faresia durante una vacanza breve, sia per il viaggiatore che ha più tempo a disposizione.