Ripartono i voli Ryanair dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio

Ryanair ha annunciato la ripresa dei collegamenti da e per l’aeroporto di Milano Bergamo a partire dal 21 giugno. I voli saranno diretti sia in Italia sia in alcune destinazioni europee. L’operativo includerà in tutto 93 rotte, di cui 11 nazionali e 82 internazionali che partiranno in tempi diversi.

I primi voli a decollare il 21 giugno saranno quelli verso Catania, Alghero, Ibiza, Madrid, Palma, Manchester e Atene.

Altre 20 rotte saranno riattivate nei giorni successivi. Dal 22 giugno si volerà su Bari, Cagliari, Pescara, Dublino, Bruxelles-Charleroi, Berlino-Schönefeld, Lisbona, Valencia, Barcellona-El Prat e Sofia.

Dal 23 partiranno gli aerei alla volta di Brindisi, Palermo, Lamezia Terme, Napoli, Londra-Stansted, Budapest, Manchester, Cracovia, Dublino e Malaga e dal 27 giugno per Bucarest (Otopeni).

A partire dall’1 luglio, poi, Ryanair incrementerà ulteriormente il numero di rotte e la frequenza verso il resto delle mete raggiunte dal vettore low cost, tra cui Fuerteventura, alle Canarie, Lappeenranta, in Finlandia, e Salonicco in Grecia. Tre mete che vale assolutamente la pena visitare quest’anno.

Le Canarie sono state le prime a sperimentare il Passaporto sanitario digitale, al fine di minimizzare i rischi e a garantire delle vacanze in totale serenità. Il contrasto tra oceano e deserto, la vicinanza all’Africa e lo splendido mare fanno di Fuerteventura una delle isole più affascinanti. Le vacanze su quest’isola sono un mix perfetto tra relax, vita di mare, scoperta di luoghi caratteristici e sport d’ogni sorta. Qui ci sono tantissime attrazioni, tra cui incredibili piscine naturali.

La zona dei laghetti della Finlandia è un paradiso naturale. Lappeenranta è il luogo scelto dagli stessi finlandesi dove andare a rilassarsi. Qui si sentono solo i cinguettii degli uccellini e le onde del lago che si infrangono sui pontili. D’estate fa caldo, le temperature arrivano anche a 27°C, le giornate sono molto lunghe perché ci troviamo a Nord e soleggiate. Questa zona è considerata la più bella d’Europa e tra le cinque più belle del mondo secondo il World Street Journal.

Infine, se siete fan della Grecia ma quest’anno preferite tenervi lontani dalla folla, optate per Salonicco, la porta d’accesso alla Penisola Calcidica. Questo è un territorio molto speciale, fuori dall’ordinario, che si sviluppa lungo il Mar Egeo settentrionale suddividendosi in tre lingue di terra. Su Sithonia ci sono le spiagge più belle, quelle di sabbia bianca che fanno venire voglia di prenotare subito un biglietto aereo.