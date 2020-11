La pazza idea di Eva Air: lo speed dating a bordo

editato in: da

Eva Air, compagnia aerea maggiore taiwanese, non è nuova in fatto di trovate brillanti. È stato questo vettore, infatti, uno di quelli che ha lanciato i famosi i “flights to nowhere” che in pochissimo tempo sono andati in sold out. E, in vista dell’arrivo delle feste natalizie, l’azienda di Taiwan messo sul mercato una nuova “pazza” idea: lo speed dating a bordo.

Parliamo di un nuovo concept dedicato ai single in cerca dell’anima gemella. Per “speed dating”, infatti, si intendo uno strumento inventato e portato nel resto del mondo dagli Stati Uniti e utile per conoscere persone nuove. Ed è proprio in occasione delle prossime festività che questa pazza idea verrà messa in atto. Più precisamente avverrà durante il giorno di Natale, il 31 dicembre e a Capodanno. Date in cui i viaggiatori (non accompagnati) potranno partecipare a un incontro rapido a bordo degli aeromobili targati Eva Air.

In particolare potranno approfittare di questa occasione, davvero unica nel suo genere, gli uomini tra i 28 e i 38 anni e le donne tra i 24 e i 35, a patto che siano rigorosamente cuori solitari, in possesso di una laurea e residenti a Taiwan.

Il nome esatto dell’iniziativa è “Fly! When Love Is Flying in the Sky” ed è già possibile iscriversi al costo di circa 250 euro. Prezzo che comprende un pasto che per l’occasione avrà un tocco altamente romantico: chi sceglierà di salire a bordo del velivolo la notte di San Silvestro avrà il piacere di gustare una cena a lume di candela, mentre chi deciderà di prender parte a questa iniziativa il giorno 1 gennaio, avrà modo di poter iniziare la giornata mangiando una deliziosa colazione.

Eva Air, quindi, sta cercando in tutti i modi di mantenere vivo il desiderio di viaggiare dei suoi clienti, oltre che a cercare maniere alternative per non far fallire la compagnia, visto il delicato momento turistico. E tutto questo lo ha fatto tramite la prima iniziativa “flights to nowhere“, e ora grazie a questa seconda trovata dello speed dating a bordo di un velivolo durante le feste. Un’idea che non solo consente di volare senza meta, ma che permette anche ai cuori solitari di gustare un ottimo pasto seduti in aereo e in compagnia di quello/a che potrebbe diventare il/la compagno/a della vita.