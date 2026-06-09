La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock La spiaggia di Agios Stefanos a Kos

Scegliere le migliori isole greche per la vostra fuga nel Mediterraneo può rivelarsi una vera sfida. Con ben 227 isole abitate disseminate tra il Mar Egeo, lo Ionio e il Mar Libico, capire da dove iniziare non è affatto semplice. Non si tratta solo dell’imbarazzo della scelta: ogni meta ha un’anima completamente diversa dalle altre.

Per scegliere, però, potete valutare anche i voli più convenienti. easyJet, per esempio, ha appena lanciato una nuova offerta che vi permetterà di volare nelle più belle destinazioni della Grecia con biglietti scontati del 15%.

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Da Milano Malpensa a Kos

Se cercate un’isola che sappia sorprendervi, Kos è la meta perfetta da raggiungere con i voli diretti da Milano Malpensa a partire da 26 euro. Meno caotica di altre destinazioni, svela un carattere vibrante fin dal tramonto, quando la vita si accende tra le barche illuminate del porto della città omonima di Kos e un’energia che non ha nulla da invidiare ad Atene.

Cosa fare? Di giorno l’imperativo è esplorare la costa: non perdete Therma Beach, una spiaggia unica dove le sorgenti termali calde sgorgano direttamente dalle rocce nel mare. Per gli amanti della storia, il centro è un museo a cielo aperto ricco di rovine millenarie e mosaici affascinanti, come quelli del ginnasio antico. Il modo migliore per concludere la giornata? Un’ottima moussaka in taverna e un po’ di musica dal vivo.

Da Napoli a Cefalonia

Sognate una fuga tra mare da favola e montagne verdeggianti? La regina delle Isole Ionie vi aspetta con i voli diretti da Napoli a partire da 31 euro. Nonostante il terremoto del 1953 ne abbia cambiato il volto, Cefalonia ha conservato un carattere fiero e schivo, perfetto per chi ama viaggiare senza fretta.

Il motivo principale per sceglierla è la straordinaria varietà delle sue coste: si passa dalla celebre mezzaluna candida di Myrtos, bagnata da un blu elettrico, alle scogliere d’argilla rossa della spiaggia di Xi. Oltre al mare, c’è un territorio immenso da esplorare. Potete passeggiare sul lungomare di Argostoli, la capitale rilassata dell’isola, fare un salto nella chic Fiskardo con le sue ville veneziane o lasciarvi incantare dal minuscolo e pittoresco borgo di Assos, un vero gioiello di case colorate affacciate sull’acqua cristallina.

Da Milano Malpensa a Salonicco

Infine, sospesa tra storia millenaria e un’energia urbana travolgente, c’è Salonicco, raggiungibile da Milano Malpensa a partire da 26 euro. Seconda città del Paese, affascina per il modo in cui il passato antico convive con la modernità: l’Arco di Galerio del IV secolo si affaccia sulle vie dello shopping, mentre la celebre Torre Bianca svetta sul nuovo lungomare, un’area pedonale di 3,5 chilometri ricca di cocktail bar, perfetta per passeggiare al tramonto.

Considerata la capitale gastronomica greca, Salonicco conquista i viaggiatori anche con la sua cucina eccellente, i ristoranti di Ladadika e una ricca tradizione dolciaria dalle influenze ottomane. E se dopo aver visitato gli straordinari musei d’arte bizantina e fotografia avete voglia di mare, le spiagge paradisiache della Penisola Calcidica sono a brevissima distanza!