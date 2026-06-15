La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

UNESCO Gli alberi di Fofoti sull'isola di Aruba sono parte della nuova biosfera UNESCO

L’UNESCO ha appena tracciato nuove, affascinanti rotte per l’ecoturismo mondiale. In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente del 5 giugno 2026, l’organizzazione ha infatti annunciato l’inclusione di 14 nuove riserve della biosfera.

Questa rete globale, nata nel 1971, tocca oggi la straordinaria quota di 797 siti distribuiti in 145 Paesi. Nuove destinazioni per chi è alla ricerca di un viaggio consapevole e di un contatto profondo con la natura e con le culture locali.

Che cosa è una riserva della biosfera UNESCO

Le riserve della biosfera inserite in questa lista si distinguono per il loro valore ecologico straordinario. L’UNESCO le definisce come dei laboratori viventi, ossia spazi in cui la tutela della biodiversità e le attività umane non si scontrano, ma camminano di pari passo.

In questi luoghi si sperimentano soluzioni concrete per arginare i cambiamenti climatici e frenare la perdita di biodiversità. Viaggiare in una biosfera significa scoprire territori dove l’armonia tra uomo e natura è tangibile, sostenendo economie circolari e stili di vita che proteggono gli ecosistemi terrestri e marini per le generazioni future.

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Le nuove biosfere UNESCO

Le nuove nomine del 2026 scardinano l’idea che una riserva debba per forza essere un luogo remoto e impenetrabile. Quest’anno, ad esempio, l’intera isola di Aruba, perla del Mar dei Caraibi meridionali, è entrata nella rete. Nota per il suo clima arido che evoca paesaggi desertici a ridosso di acque cristalline, l’isola rappresenta una novità assoluta nel panorama della conservazione globale.

Sul fronte opposto, a dimostrazione che natura e urbanizzazione possono coesistere, la città canadese di Québec è stata eletta a riserva della biosfera. Questo riconoscimento, che per la prima volta coinvolge un’intera area metropolitana di questo tipo, sottolinea l’importanza delle città nel supportare attivamente lo sviluppo sostenibile e la varietà biologica, offrendo un nuovo modello di turismo urbano.

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Se ci spostiamo nel Triangolo dei Coralli, il Timor-Leste festeggia la sua prima riserva: un paradiso subacqueo che custodisce oltre il 75% delle specie di coralli del pianeta e racchiude al suo interno l’ultima grande foresta primaria del Paese.

Nel cuore dell’America del Sud, invece, il Paraguay vede tutelata una porzione della Foresta Atlantica del Paraná, una delle aree più ricche di specie viventi, ma anche tra le più minacciate della Terra.

A nord, invece, tra le distese selvagge della Mongolia, sorge la riserva di Tost Toson Bumbiin Nuruu. Questa imponente catena montuosa situata nel deserto del Gobi è un santuario vitale per il leopardo delle nevi, uno dei felini più rari e affascinanti del pianeta.

Ecco l’elenco completo dei siti proclamati dall’UNESCO da inserire nei prossimi itinerari di viaggio: