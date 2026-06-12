Aperti per voi sotto le stelle, un’occasione unica per vedere questi luoghi di sera

Dal 12 al 14 giugno torna "Aperti per voi sotto le Stelle", un'iniziativa che propone oltre 100 appuntamenti serali in luoghi da scoprire

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Angelica Losi

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Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

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Aperti per voi sotto le stelle, un’occasione unica per vedere questi luoghi di sera
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La splendida Villa Tesoriera a Torino apre per un evento imperdibile

Un appuntamento unico anima il weekend: dal 12 al 14 giugno il Touring Club Italiano propone l’iniziativa “Aperti per voi sotto le stelle” facendo accedere a luoghi incredibili in un orario speciale dopo il tramonto. 50 città coinvolte e oltre 100 appuntamenti in tutta Italia sono l’occasione imperdibile per scoprire alcuni tesori in un contesto unico.

Aperti per voi sotto le stelle

Nata nel 2005, Aperti per Voi è una delle iniziative più longeve del Touring Club Italiano: un progetto che affida ai volontari la custodia e la valorizzazione di luoghi d’arte spesso inaccessibili o semplicemente poco frequentati. La versione “sotto le stelle” ne è la declinazione serale, quella che trasforma una visita in qualcosa di più vicino a un’esperienza.

Il senso dell’iniziativa è nel concetto stesso di patrimonio comune: non basta che i luoghi esistano, occorre che vengano vissuti. Ed è esattamente quello che i volontari Touring fanno, ogni anno, con una dedizione che a volte sorprende anche chi li conosce da tempo.

I luoghi da visitare

Cosa non perdere? I luoghi da visitare sono davvero tanti, ecco alcune chicche che meritano.

Il 12 giugno una splendida visita a Villa Borghese permette di scoprire uno zoo unico che non ha gabbie. Tra statue, fontane e decorazioni scolpite si possono osservare creature nel parco con una guida escursionistica speciale. L’iniziativa è adatta anche ai bambini prevede un dono per i piccoli partecipanti.

Il parco di Villa Borghese
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Aperti per voi sotto le stelle: Villa Borghese tra le proposte

Nella stessa giornata è possibile visitare la Domus Romana sotto la Corte d’Appello ad Ancona dove si trovano i resti di una meraviglia di età imperiale. Tra pavimenti e affreschi il luogo racconta la città mercantile dell’Adriatico. L’appuntamento si estende su tutti e 3 i giorni.

Il 13 giugno è possibile fare una passeggiata guidata a tema letterario a Genova sulle orme di Giorgio Caproni. L’itinerario segue i luoghi del suo immaginario cittadino da piazza Bandiera fino alla funicolare Zecca-Righi usufruendo dell’ascensore del Portello.

A Como aprono invece le Terme Romane. La città affacciata sul lago, che normalmente prevede un accesso solo diurno a questo luogo, offre la possibilità di visitarle fino alle 22. Il sito archeologo lascia tutti a bocca aperta.

Costruita tra il 1713 e il 1715 per il Tesoriere generale di Vittorio Amedeo II, la villa Tesoriera di Torino ha attraversato secoli di trasformazioni fino a diventare, oggi, sede della Biblioteca civica musicale Andrea Della Corte. Una delle principali biblioteche musicali italiane ospitata in un palazzo barocco: una di quelle combinazioni che si spiegano solo sapendo da dove viene.

Il 14 giugno una delle occasioni più attese è quella di Anagni, la città dei Papi. La visita guidata include la cattedrale romanica con il pavimento musivo del Duecento, il Palazzo Comunale e l’apertura eccezionale della Chiesa di San Pietro in Vineis. La serata si chiude con una degustazione di prodotti locali e vini della Via del Cesanese. Prenotazione richiesta.

Anagni, la città dei Papi
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La splendida città dei papi

Come partecipare

Quest’anno i filoni tematici sono 6: dalle dimore storiche alle stazioni d’arte, dai teatri alle case di scrittori, fino agli archivi e alle chiese. Si può scegliere per categoria o per regione. L’ingresso è libero e gratuito (ma sono gradite le offerte a donazione libera) nella maggior parte dei casi, con alcune aperture che richiedono prenotazione. L’evento è attivo dal 12 al 14 giugno con eventi tematici in tutte le città; consultando il sito ufficiale è possibile scoprire date, orari e modalità di ogni appuntamento.

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