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iStock La splendida Villa Tesoriera a Torino apre per un evento imperdibile

Un appuntamento unico anima il weekend: dal 12 al 14 giugno il Touring Club Italiano propone l’iniziativa “Aperti per voi sotto le stelle” facendo accedere a luoghi incredibili in un orario speciale dopo il tramonto. 50 città coinvolte e oltre 100 appuntamenti in tutta Italia sono l’occasione imperdibile per scoprire alcuni tesori in un contesto unico.

Aperti per voi sotto le stelle

Nata nel 2005, Aperti per Voi è una delle iniziative più longeve del Touring Club Italiano: un progetto che affida ai volontari la custodia e la valorizzazione di luoghi d’arte spesso inaccessibili o semplicemente poco frequentati. La versione “sotto le stelle” ne è la declinazione serale, quella che trasforma una visita in qualcosa di più vicino a un’esperienza.

Il senso dell’iniziativa è nel concetto stesso di patrimonio comune: non basta che i luoghi esistano, occorre che vengano vissuti. Ed è esattamente quello che i volontari Touring fanno, ogni anno, con una dedizione che a volte sorprende anche chi li conosce da tempo.

I luoghi da visitare

Cosa non perdere? I luoghi da visitare sono davvero tanti, ecco alcune chicche che meritano.

Il 12 giugno una splendida visita a Villa Borghese permette di scoprire uno zoo unico che non ha gabbie. Tra statue, fontane e decorazioni scolpite si possono osservare creature nel parco con una guida escursionistica speciale. L’iniziativa è adatta anche ai bambini prevede un dono per i piccoli partecipanti.

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Nella stessa giornata è possibile visitare la Domus Romana sotto la Corte d’Appello ad Ancona dove si trovano i resti di una meraviglia di età imperiale. Tra pavimenti e affreschi il luogo racconta la città mercantile dell’Adriatico. L’appuntamento si estende su tutti e 3 i giorni.

Il 13 giugno è possibile fare una passeggiata guidata a tema letterario a Genova sulle orme di Giorgio Caproni. L’itinerario segue i luoghi del suo immaginario cittadino da piazza Bandiera fino alla funicolare Zecca-Righi usufruendo dell’ascensore del Portello.

A Como aprono invece le Terme Romane. La città affacciata sul lago, che normalmente prevede un accesso solo diurno a questo luogo, offre la possibilità di visitarle fino alle 22. Il sito archeologo lascia tutti a bocca aperta.

Costruita tra il 1713 e il 1715 per il Tesoriere generale di Vittorio Amedeo II, la villa Tesoriera di Torino ha attraversato secoli di trasformazioni fino a diventare, oggi, sede della Biblioteca civica musicale Andrea Della Corte. Una delle principali biblioteche musicali italiane ospitata in un palazzo barocco: una di quelle combinazioni che si spiegano solo sapendo da dove viene.

Il 14 giugno una delle occasioni più attese è quella di Anagni, la città dei Papi. La visita guidata include la cattedrale romanica con il pavimento musivo del Duecento, il Palazzo Comunale e l’apertura eccezionale della Chiesa di San Pietro in Vineis. La serata si chiude con una degustazione di prodotti locali e vini della Via del Cesanese. Prenotazione richiesta.

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Come partecipare

Quest’anno i filoni tematici sono 6: dalle dimore storiche alle stazioni d’arte, dai teatri alle case di scrittori, fino agli archivi e alle chiese. Si può scegliere per categoria o per regione. L’ingresso è libero e gratuito (ma sono gradite le offerte a donazione libera) nella maggior parte dei casi, con alcune aperture che richiedono prenotazione. L’evento è attivo dal 12 al 14 giugno con eventi tematici in tutte le città; consultando il sito ufficiale è possibile scoprire date, orari e modalità di ogni appuntamento.