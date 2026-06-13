Content Writer specializzata nel Travel. Per lei il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se, scrivendo, riesce ad emozionare, ha raggiunto il suo obiettivo.

iStock Spiaggia dorata di Piscinas, adult only

L’estate 2026 sembra confermare una tendenza che negli ultimi anni ha guadagnato sempre più visibilità: la ricerca di vacanze orientate al benessere personale, alla discrezione e a forme di socialità più libere rispetto ai modelli tradizionali. In questo scenario, si inserisce il crescente interesse per alcune spiagge italiane frequentate da un pubblico adulto, spesso indicate online come mete “adults only” o associate a circuiti open minded.

A fotografare il fenomeno è l’osservatorio di Wyylde, piattaforma europea dedicata all’esplorazione della sessualità libera e consensuale, secondo cui aumenta il numero di coppie italiane che scelgono contesti vacanzieri caratterizzati da privacy, assenza di giudizio e possibilità di condividere esperienze con persone che mostrano una simile apertura mentale.

Secondo i dati diffusi dalla piattaforma, la tendenza riguarda soprattutto adulti tra i 30 e i 50 anni, spesso professionisti e viaggiatori con una buona capacità di spesa, interessati a forme di turismo esperienziale che pongano al centro autenticità, libertà di scelta e relazioni basate sul consenso. Ecco quali sono le dieci spiagge italiane più apprezzate nelle community Adults Only.

Capocotta, il simbolo storico della trasgressione romana

Sul litorale romano, Capocotta rappresenta probabilmente il luogo più noto quando si parla di spiagge legate a una frequentazione adulta alternativa: le sue dune e le zone più appartate hanno alimentato nel tempo una reputazione che ne ha fatto uno dei riferimenti più citati nelle community dedicate agli incontri tra adulti consenzienti.

Bassona e Lido di Dante, il caso più noto degli ultimi anni

La spiaggia della Bassona, nei pressi di Ravenna, è oggi tra le località maggiormente associate al fenomeno nelle cronache e nelle conversazioni online: la presenza della pineta retrostante e la conformazione naturale dell’area hanno contribuito alla sua fama, consolidata nel tempo anche tramite i racconti condivisi nelle community specializzate.

Focene, il litorale romano che cambia volto al tramonto

A pochi chilometri dalla Capitale, Focene viene spesso indicata come una meta conosciuta soprattutto grazie al passaparola digitale: la sua notorietà è legata alla presenza di aree più appartate e alla percezione di un ambiente discreto, ricercato da chi desidera vivere momenti di socialità lontano dai contesti più affollati.

Marina di Camerota e la Spiaggia del Troncone

iStock

Conosciuta principalmente per la tradizione naturista, la Spiaggia del Troncone, nel Cilento, è stata nel corso degli anni menzionata anche all’interno di alcune community open minded. La particolare conformazione del territorio e la presenza di zone più riservate hanno contribuito alla diffusione di tale reputazione.

Pizzo Greco, la meta discreta della Calabria

Nel Sud Italia, Pizzo Greco è tra le località che emergono con maggiore frequenza nelle discussioni online dedicate al turismo adulto alternativo. La privacy garantita dall’ambiente naturale e il carattere meno mainstream della destinazione ne hanno fatto una meta apprezzata da chi predilige contesti lontani dal turismo di massa.

Nido dell’Aquila, l’anima riservata della Toscana

Tra le spiagge toscane più citate nei forum dedicati a naturismo e socialità open minded, il Nido dell’Aquila è apprezzato soprattutto per l’atmosfera tranquilla e rispettosa che molti frequentatori descrivono come uno dei suoi principali punti di forza.

Baia di Sistiana e l’influenza della cultura mitteleuropea

iStock

La Baia di Sistiana, in provincia di Trieste, si inserisce in un contesto geografico da sempre influenzato dalla tradizione FKK e da una maggiore familiarità con il naturismo diffusa in vari Paesi dell’Europa centrale. Proprio questa dimensione internazionale ha contribuito alla sua associazione con forme di turismo adulto improntate alla libertà individuale.

Acquarilli, la baia appartata dell’Isola d’Elba

Piccola e raccolta, la spiaggia di Acquarilli viene spesso segnalata nei forum lifestyle per la sua posizione isolata e la sensazione di riservatezza che riesce a offrire, elementi che l’hanno resa particolarmente apprezzata da un pubblico adulto in cerca di tranquillità.

Piscinas, tra le dune più spettacolari d’Europa

In Sardegna, Piscinas è celebre soprattutto per il suo straordinario patrimonio paesaggistico. Le immense dune e l’isolamento naturale dell’area hanno favorito nel tempo la presenza di viaggiatori interessati a esperienze lontane dai circuiti turistici tradizionali, in un contesto che privilegia silenzio e privacy.

Arenauta, la spiaggia dei 300 gradini

Conosciuta anche come la “spiaggia dei 300 gradini”, Arenauta, nel Lazio, ha sviluppato negli anni una fama legata alla sua conformazione appartata. Frequentata da un pubblico eterogeneo, viene spesso descritta come una meta ideale per chi cerca un ambiente discreto e meno convenzionale.