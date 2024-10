Perché è meglio non avere indicato SSSS sulla carta d’imbarco

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Cos'è la sigla SSSS sulla carta d'imbarco

Siete in partenza per gli USA e avete notato la sigla SSSS sulla vostra carta d’imbarco? In questo caso potreste incontrare qualche disguido prima di prendere l’aereo, ma non c’è nulla di cui preoccuparsi. Si tratta della Secondary Security Screening Selection, ovvero una “selezione per un controllo di sicurezza secondario”. Sebbene sia una procedura mirata a garantire a tutti i viaggiatori elevati standard di sicurezza, potrebbe rischiare di farvi perdere il volo. Per questo è sempre consigliato recarsi in aeroporto con largo anticipo, soprattutto per i voli intercontinentali per gli Stati Uniti.

Ma cosa comporta nello specifico la sigla SSSS? E come comportarsi nel caso in cui compaia sulla nostra carta d’imbarco?

Cos’è la scritta SSSS sulla carta d’imbarco

Se sulla vostra carta d’imbarco compare la scritta SSSS, allora verrete sottoposti a ulteriori controlli, oltre a quelli standard, mentre sarete in aeroporto. La Secondary Security Screening Selection, sebbene fastidiosa, è volta a garantire la sicurezza di tutti i viaggiatori e comporta una selezione casuale dei passeggeri da controllare da parte delle compagnie aeree.

Sembrerebbe che alcuni criteri siano più incisivi di altri nel determinare quali saranno i candidati per i controlli, come il pagamento non tracciato (quindi in contanti), la prenotazione last minute (da pochi giorni prima del volo fino al giorno stesso), oppure l’acquisto di un biglietto di sola andata. Ad ogni modo, siccome si tratta di un processo casuale e non si conoscono tutti i criteri adottati dalle varie aerolinee, non è escluso che possiate trovare questa sigla sulla vostra carta d’imbarco anche se non rientrate nelle categorie “a rischio” citate.

Ma cosa vuol dire, nel concreto, trovare questa sigla sul biglietto del volo? Significa che non potrete imbarcare senza prima essere stati sottoposti a una serie di controlli e a un’intervista approfondita. Il tutto può richiedere anche molto tempo, dai 15 ai 45 minuti circa.

Cosa si deve fare e come comportarsi

Lo screening approfondito richiesto dalla SSSS è articolato in una serie di controlli a cui i passeggeri vengono sottoposti nel caso in cui si venga scelti dalla compagnia. Innanzitutto, si viene separati dai propri compagni di viaggio ai controlli di sicurezza, dove il bagaglio a mano e gli oggetti personali vengono scrupolosamente controllati, in maniera molto più minuziosa rispetto al normale. Anche il bagaglio eventualmente imbarcato verrà controllato.

Inoltre, si verrà sottoposti a un’intervista approfondita in cui verrà chiesto di spiegare le proprie intenzioni di viaggio, cosa si intende fare una volta giunti a destinazione, se si hanno amici lì o se il viaggio ha secondi fini. Avrà luogo anche una verifica più accurata sulla propria identità, con il controllo dei documenti di viaggio, e si dovrà rispondere a domande che riguardano la professione e altri aspetti riferiti alla parentela.

In tale fase possono essere controllati i dispositivi personali, come telefoni e computer, e può essere richiesto addirittura di mostrare i propri profili social. È essenziale mantenere la calma ed essere quanto più sinceri e collaborativi possibile, in modo da non allungare i tempi di controllo rischiando di perdere il proprio volo.

Al termine di questa accurata ispezione, ci si dovrà recare al gate dove si riceverà una nuova carta d’imbarco che non porterà più la scritta SSSS. Da quel momento si è liberi e il viaggio in aereo negli USA potrà iniziare in tutta serenità.