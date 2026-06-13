Dalla Valle d'Aosta al Cilento, i festival letterari dell'estate 2026 trasformano piazze, chiostri e templi in luoghi di incontro

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iStock Veduta panoramica del Tempio di Hera all'acropoli di Selinunte

L’estate italiana si conferma una stagione privilegiata per l’incontro tra cultura, territorio e comunità: borghi, città d’arte, isole e parchi archeologici si trasformano in luoghi di confronto e partecipazione, dove la letteratura dialoga con la musica, il teatro, la scienza, la filosofia e l’attualità.

Il calendario per la stagione 2026 è particolarmente ricco, tra appuntamenti consolidati e nuove progettualità culturali: una selezione da non perdere.

Mine Festival

A Emarèse, comune della Valle d’Aosta con poco più di duecento abitanti, nasce il Mine Festival con cui, dal 12 al 14 giugno, il paese si trasforma in un laboratorio culturale diffuso dove arte, musica, gastronomia e partecipazione collettiva diventano strumenti per reinterpretare alcuni elementi simbolici del territorio.

Gli appuntamenti si svolgeranno presso il centro culturale Le Milieu, il forno di comunità di Erésaz e altri luoghi significativi del borgo: l’obiettivo è promuovere forme di turismo culturale sostenibile, valorizzando le storie e le competenze degli abitanti grazie al coinvolgimento diretto della popolazione.

Le notti dell’underground – Il festival di Re Nudo

“Le notti dell’underground – Il festival di Re Nudo” inaugura la sua terza edizione negli spazi della Fabbrica del Vapore di Milano, fino a domenica 14 giugno: oltre cento artisti coinvolti e trentatré appuntamenti distribuiti nel corso dei quattro giorni, per un totale di circa ventotto ore di programmazione.

Le forme espressive toccano ambiti molto diversi, dal teatro alla musica, dalla poesia alla fotografia, dalla pittura alla danza, fino alla videoarte, alla grafica digitale, alla street art e al cinema, in una commistione continua tra linguaggi e sperimentazioni contemporanee.

A fare da filo conduttore è il tema “un futuro bifronte”, che invita a osservare il presente come uno spazio sospeso tra scenari opposti, dove convivono tensioni distopiche e possibilità di trasformazione.

PordenonePensa

Dall’11 al 26 giugno torna PordenonePensa, il Festival del confronto promosso dal Circolo Culturale Eureka Pordenone, giunto alla diciottesima edizione.

Il Chiostro della Biblioteca Civica di Pordenone è il principale teatro degli incontri, ai quali si aggiungono appuntamenti diffusi nei comuni limitrofi di Roveredo in Piano, Porcia, Spilimbergo e Fontanafredda.

Tra gli ospiti spiccano la chef Chiara Pavan, impegnata in una riflessione sul rapporto tra sostenibilità ambientale e cultura gastronomica, Filippo Facci e Alberto Mingardi, protagonisti di un confronto sui temi politici ed economici del presente.

Adriano Panatta ripercorrerà la propria esperienza sportiva e umana, mentre Pietrangelo Buttafuoco, Giampiero Mughini e Giordano Bruno Guerri animeranno un incontro dedicato al piacere della lettura e al valore dei libri.

Il programma prosegue con approfondimenti sull’economia e la polarizzazione ideologica insieme a Giuseppe Benedetto e Davide Giacalone, senza trascurare questioni legate all’etica sportiva con Alessandro Donati e riflessioni sul conformismo nella società italiana affidate a Tommaso Cerno.

Festival Rinascimento Culturale

Ufficio Stampa Festival Rinascimento Culturale

Da oltre un decennio il Festival Rinascimento Culturale si propone di stimolare il pensiero critico mediante l’incontro tra saperi differenti: la tredicesima edizione, organizzata in collaborazione con la BCC Basso Sebino, entra nel vivo con tre appuntamenti in programma tra Brescia ed Erbusco.

Il 19 giugno Nicoletta Cusano e Maria Chiara Carrozza riflettono sul valore della conoscenza e sul ruolo strategico della ricerca scientifica nello sviluppo delle società contemporanee.

Il 29 giugno l’attenzione si sposta sull’intelligenza artificiale grazie all’intervento di Nello Cristianini, tra i maggiori esperti internazionali del settore, che affronta le implicazioni culturali e cognitive della crescente interazione tra esseri umani e macchine.

Il 30 giugno sarà invece Dario Fabbri a guidare il pubblico nell’analisi degli scenari geopolitici contemporanei, offrendo strumenti interpretativi per comprendere le tensioni che caratterizzano il panorama internazionale.

Il Trebbo in Musica

Torna “Il Trebbo in musica“, la rassegna ideata da Ravenna Festival per Cervia e Milano Marittima. Giunta alla sua settima edizione e realizzata in collaborazione con il Comune di Cervia e con il contributo della Cooperativa Bagnini, rinnova la tradizione romagnola del trebbo, trasformandola in un ciclo di incontri tra letteratura, musica e performance scenica.

Dal 14 giugno al 9 luglio, il programma si articola in sette appuntamenti serali che mettono al centro la parola e il suo dialogo con altre forme artistiche: tra gli eventi principali, l’adattamento di Ambra Angiolini da un testo di Stefano Benni, il confronto di Pablo Trincia con “A sangue freddo” di Truman Capote e l’omaggio di Massimo Zamboni a Pier Paolo Pasolini.

Ampio spazio è dedicato anche alla letteratura russa con il doppio appuntamento di Paolo Nori, che unisce riflessioni storiche e autobiografiche, mentre un tributo a Grazia Deledda celebra il legame tra la scrittrice e Cervia.

La chiusura è affidata a Fabio Canino con una rilettura de “Il brutto anatroccolo” in chiave contemporanea. Il programma si completa il 10 luglio con una presentazione editoriale e un concerto al Woodpecker dedicato all’architetto Filippo Monti.

Stagione 2026 di Villa Vittoria Cultura

Firenze rinnova il proprio appuntamento con Villa Vittoria Cultura, e l’edizione 2026 si sviluppa fino al 30 settembre con un programma che spazia tra letteratura, poesia, storia, arte e pensiero contemporaneo.

La formula scelta dagli organizzatori punta sul dialogo tra discipline e sulla costruzione di uno spazio aperto al confronto tra autori, studiosi, istituzioni e pubblico.

I temi affrontati spaziano dal Medioevo all’attualità, e tra i protagonisti troviamo personalità come Vannino Chiti, Giovanna Dolfi, Lorenzo Conti Lapi, Carlo Conti, Marco Del Panta, Giovanni Tosco, Gianpaolo Cionini, Alessandro Sarti ed Eugenio Giani.

Mondolfo Marotta, “Come un libro all’aperto”

Giunta alla quinta edizione, “Come un libro all’aperto” consolida il proprio ruolo nel calendario culturale marchigiano con dieci appuntamenti ospitati nei luoghi più suggestivi di Mondolfo e Marotta.

Ad aprire il ciclo di incontri sarà Lucia Tancredi con il romanzo “Ersilia e le altre”; seguiranno Lucio Presta con “L’uragano” e Paola Perego, che presenterà il proprio libro autobiografico “A modo mio”.

Un momento particolarmente atteso sarà l’omaggio a Lucio Dalla affidato a Marino Bartoletti, accompagnato dal Duo Idea, con il volume “Caro Lucio ti scrivo”.

Stefano Meloccaro porterà il pubblico nel mondo del tennis raccontato tramite la letteratura sportiva, mentre Roberto Mercadini riceverà il Premio “Come un libro all’aperto”, presentando il volume dedicato alla rivoluzione scientifica e alla figura di Galileo Galilei.

Tra gli altri ospiti figurano Daniele Mencarelli, Enrico Galiano, Piergiorgio Pulixi e Giulia Baldelli.

MicroCosmi

Nel cuore della Costa del Cilento, MicroCosmi, in programma dal 6 al 12 luglio tra San Giovanni a Piro, Bosco e Scario, nasce da un’idea del musicista Vittorio Cosma con la curatela di Annarita Masullo e si propone come un laboratorio permanente dedicato al dialogo tra discipline differenti: musica, letteratura, giornalismo, arti visive, teatro, divulgazione scientifica e riflessione filosofica convivono all’interno di un programma che trasforma piazze e spazi pubblici in luoghi di partecipazione condivisa.

A contribuire alla definizione dei contenuti è un board composto da figure provenienti da mondi diversi, tra cui Telmo Pievani, Fabio Peri, Fabrizio Barca, Giorgio Gherarducci, Gea Scancarello, Umberto Angelini, Susy Laude, Lorenza Daverio, Valentina Farinaccio, Grazia Gotti, Max Magaldi e Claudio Jampaglia.

MicroCosmi coinvolge associazioni, operatori culturali e cittadini nella costruzione di una progettualità condivisa destinata a lasciare un’eredità stabile sul territorio cilentano.

FestivalFlorio

Le isole Egadi si preparano ad accogliere una nuova edizione di FestivalFlorio che, dal 28 giugno al 5 luglio, trasforma Favignana, Levanzo e Marettimo in un grande palcoscenico diffuso dedicato alla cultura.

Nato nel 2012, il festival ha consolidato il proprio ruolo nel panorama mediterraneo grazie a una proposta che mette in relazione musica, teatro, letteratura, divulgazione e promozione delle eccellenze territoriali. Sotto la direzione artistica del maestro Giuseppe Scorzelli, continua a valorizzare il patrimonio paesaggistico e storico dell’arcipelago grazie a una programmazione articolata.

Ad aprire l’edizione 2026 sarà il conferimento del Premio Favignana per il Teatro a Leo Gullotta, riconoscimento assegnato a figure che hanno lasciato un segno significativo nel mondo dell’arte e dell’impegno civile.

Nel corso della settimana si alterneranno concerti, incontri letterari e momenti di approfondimento: Carlotta Proietti renderà omaggio all’eredità artistica di Gigi Proietti, mentre Sergio Baietta proporrà una rilettura contemporanea del repertorio di Fryderyk Chopin.

La letteratura troverà spazio nell’incontro dedicato alle lettere tra Eduardo e Luca De Filippo, curato da Maria Procino, mentre Marco Morricone offrirà un ritratto personale del padre Ennio, esplorandone il lato umano oltre quello artistico.

Tra gli appuntamenti più originali spicca il reading “Cacciatori di Comete“, dedicato alla missione spaziale Rosetta, che unirà divulgazione scientifica e narrazione teatrale. A chiudere il festival sarà Giovanni Allevi con “Armonie Invisibili”, evento sul mare che fonderà musica e racconto in una delle cornici più suggestive dell’arcipelago.

Terza edizione di SelinunteEstate

Infine, tra i templi dell’antica Selinunte prende vita, dal 4 luglio al 5 settembre, SelinunteEstate che trasforma il parco archeologico e le Cave di Cusa in scenari dedicati all’incontro tra arti performative e patrimonio storico.

La terza edizione propone circa cinquanta appuntamenti che spaziano dal teatro alla musica, dalla danza alle lectio magistralis, dai musical ai talk culturali fino agli eventi all’alba.

Il progetto nasce anche dal desiderio di offrire spazio alle nuove generazioni artistiche tramite una open call che ha raccolto numerose adesioni.