La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock L'Islanda è il Paese più sicuro al mondo da 19 anni consecutivi (nella foto, Reykjavík)

La sicurezza è uno dei fattori più importanti che la maggior parte delle persone prende in considerazione quando pianifica un viaggio. Sentirsi al sicuro nella destinazione che si sta visitando è fondamentale nella scelta della meta, a prescindere da come e con chi stiamo viaggiando. Dal 2007, per aiutare a quantificare il tema della sicurezza, l’Institute of Economics and Peace (IEP) pubblica il suo Global Peace Index (GPI) annuale, una misurazione basata sui dati della pace a livello globale.

Il GPI copre 163 Paesi che comprendono il 99,7% della popolazione mondiale, utilizzando 23 indicatori qualitativi e quantitativi provenienti da fonti autorevoli, e misura lo stato della pace attraverso tre aree: il livello di sicurezza sociale (Societal Safety and Security), l’entità dei conflitti interni e internazionali in corso e il grado di militarizzazione.

In generale, il report documenta un progressivo calo della stabilità globale, segnato da un aumento senza precedenti dei conflitti armati dal dopoguerra. Il paese più pacifico del mondo, tuttavia, rimane lo stesso per il diciannovesimo anno consecutivo.

I Paesi più sicuri al mondo dove viaggiare nel 2026

Quando pianifichiamo una vacanza, il desiderio più grande è staccare la spina e goderci ogni istante senza pensieri. In questo senso, non c’è posto migliore per rilassarsi di un paese privo di violenza. Il Global Peace Index, analizzando 23 indicatori chiave (dai tassi di omicidi alla criminalità percepita) assegna un punteggio in cui il valore più basso indica il massimo della sicurezza.

Nel 2026, per 19 anni consecutivi, l’Islanda si conferma regina indiscussa del viaggio sicuro, mantenendo il primo posto grazie a una coesione sociale straordinaria e all’assenza di un esercito permanente. Subito dietro brilla la Nuova Zelanda, che migliora ulteriormente riducendo le importazioni di armi, mentre il Giappone riconquista la top 10 riducendo drasticamente le tensioni interne.

A dominare la classifica è l’Europa occidentale e centrale, che ospita ben sette delle dieci mete più sicure, ideali anche per chi viaggia in solitaria (tra cui Svizzera, Slovenia, Irlanda, Austria e Portogallo), consolidandosi come la regione ideale per chi cerca un’avventura indimenticabile, ma totalmente protetta.

Questa la top 10 dei Paesi più sicuri al mondo:

Islanda Nuova Zelanda Svizzera Slovenia Irlanda Austria Portogallo Singapore Finlandia Giappone

L’Italia perde due posizioni rispetto al 2025

In base ai risultati del Global Peace Index 2026, l’Italia si presenta sfaccettata e sospesa tra due realtà. Da un lato, il nostro Paese perde un paio di posizioni (passando dal 33° posto al 35° posto), ma per i viaggiatori resta comunque una garanzia di serenità.

Dall’altro lato, però, il report lancia un campanello d’allarme economico: negli ultimi trent’anni, la nostra quota sul PIL globale è scesa del 42%, complice una produttività ferma e un debito pubblico tra i più alti al mondo. Questa fragilità finanziaria ci rende particolarmente esposti agli shock energetici e geopolitici globali, come le tensioni in Iran.