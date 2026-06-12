Abbiamo selezionato i dieci eventi imperdibili del weekend del 12, 13 e 14 giungo (ma anche oltre) secondo noi, adatti a tutta la famiglia, dove gli adulti potranno divertirsi e i ragazzi svagarsi festeggiando la fine della scuola.

Un weekend ricco di feste, sagre, ricorrenze e di eventi anche di un certo spessore quello che sta per iniziare. Dalle feste dedicate a Sant’Antonio , che si celebra ogni anno il 13 giugno (e non soltanto a Padova) alle tavole gourmet con chef stellati , dalle degustazioni dei vini dei nostri territori alle celebrazioni folkloristiche italiano e anche straniere. Ce n’è per tutti i gusti, insomma.

Vinea a Montecelio (RM)

Il weekend del 12-14 giugno 2026, la Pro Loco di Montecelio organizza una manifestazione legata al vino che promette un viaggio tra sapori, tradizioni e convivialità, dove il vino sarà il protagonista assoluto, accompagnato da prodotti agricoli certificati, specialità gastronomiche e street food. Ma a rendere speciale Vinea non sono soltanto i calici. L’evento si svolge nel Giardino dei Frati, il grande spazio verde che circonda l’antico convento settecentesco di San Michele Arcangelo, oggi sede del Museo Civico Archeologico “Rodolfo Lanciani”. Situato sul Monte Albano, una delle due colline su cui sorge Montecelio, questo luogo regala una vista straordinaria che abbraccia i Monti Cornicolani, la Piana dei Travertini, l’Agro Romano e arriva fino alla Capitale.

Fior di Cacio a Vallo di Nera (PG)

Sabato 13 e domenica 14 giugno 2026, torna a Vallo di Nera, in Umbria, "Fior di Cacio", l'evento che celebra le produzioni casearie artigianali e che vuole portare alla ribalta il meglio della produzione umbra e la tradizione pastorale della Valnerina. Vallo di Nera è riconosciuto dall’ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi) come unica “Città del Formaggio” in Umbria. L'evento si svolge all'interno del castello medievale è giunto alla XXII edizione. Novità dell’edizione 2026 sarà l’allestimento del Villaggio dei Presidi Slow Food. Fior di Cacio infatti, non ospiterà solo le eccellenze umbre, come il pecorino a latte crudo e la ricotta salata della Valnerina, ma aprirà le porte a produttori di Presidi provenienti da diverse regioni italiane.

Parre Città del Folklore 2026 (BG)

Il borgo di Parre, in Val Seriana, diventa nel 2026 la prima "Città del Folklore" del Nord Italia grazie al riconoscimento assegnato dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari (FITP). La consegna ufficiale del titolo avviene questo fine settimana, sabato 13 e domenica 14 giugno, con una grande festa tra strade, piazze e cortili che prevede aperitivi, cene e musica dal vivo. Il clou è domenica 14 giugno quando il centro storico si anima con 22 gruppi folkloristici da diverse regioni, oltre 50 espositori e spettacoli, sfilate e performance tra le vie del borgo. Durante la manifestazione, centrali saranno i momenti di degustazione degli Scarpinöcc de Par, una pasta ripiena dalla forma a fagottino che da secoli rappresenta il piatto simbolo della cucina di Parre, e i formaggi delle Orobie, espressione di una tradizione casearia d'alta quota tramandata di generazione in generazione.

Festa di Sant’Antonio 2026 a Bologna

Il 12, 13 e 14 giugno, per la festa di Sant’Antonio, promossa dall’Antoniano insieme ai frati e alla comunità della Basilica di S.Antonio a Bologna, animando via Guido Guinizelli e i suoi spazi, si tiene una tre giorni di musica, arte e solidarietà per grandi e piccoli nel cuore di Bologna. Sabato 13 il l'appuntamento è con il pranzo di comunità “Un Tavolo per Tutti”, e poi laboratori musicali dedicati all’infanzia, spettacoli teatrali e di danza, mercatino dei bambini “BIMBazar”, lo street food e concerti serali.

Notte delle Cantine 2026 a Caldaro sulla Strada del Vino (BZ)

Venerdì 12 giugno 2026, dalle 17 alle 24, a Bolzano, Terlano e Nalles si terrà la 18^ edizione della Notte delle Cantine, l’appuntamento volto a valorizzare il patrimonio vitivinicolo e l’architettura delle tenute storiche lungo la Strada del Vino dell’Alto Adige. Le cantine e le aziende produttrici aderenti apriranno le proprie porte ad appassionati e operatori del settore, offrendo un programma guidato di degustazioni d’eccellenza, approfondimenti tecnici con i viticoltori e i maestri di cantina, abbinamenti gastronomici tipici e intrattenimento culturale.

Suq Festival a Genova

Da domenica 14 a mercoledì 24 giugno 2026, il Porto di Genova e altri luoghi limitrofi ospitano la 28^ edizione del Suq Festival – Teatro del dialogo. Al centro del festival il teatro, con una rassegna che si compone di 10 titoli. In questa edizione, si esplorano le culture di Paesi come Iran, Marocco, Libano, Algeria, Brasile. Non mancano le iniziative di musica, incontri, danze, workshop, il bazar e le cucine del mondo con gli show cooking.

Ufficio stampa

Sagra del Pesce a Montano Lucino (CO)

A Montano Lucino presso l'area fiera in via S. Andrea, sabato 13 e domenica 14 giugno 2026 si svolge una nuova edizione della Sagra del Pesce giunta alla 28^ edizione. Due serate pensate per bambini, ragazzi e giovani, con musica, animazione e tante occasioni per divertirsi insieme in un ambiente sicuro e accogliente. L'apertura delle cucine è prevista alle ore 19:00, dalle 20:30 - 21:30, musica e schiuma party per i più piccoli mentre la festa vera e propria prende il via dalle 22:30. Domenica le cucine sono aperte dalle 12:00 e alle 19:00.

Festa a Vico 2026 sulla Costiera Sorrentina (NA)

Dal 14 al 17 giugno 2026, si svolge la 23^ edizione di Festa a Vico – Gusto in Movimento, la manifestazione ideata dallo chef Gennaro Esposito che, per la prima volta, amplia i propri confini da Vico Equense a Sorrento, trasformandosi in un evento diffuso lungo tutta la Costiera Sorrentina. L'evento inizierà domenica 14 giugno nella cornice della Torre del Saracino con "Welcome to Festa a Vico". A seguire, il Lido La Torretta ospiterà "Quella Pizza a Vico – Spicchi di Genio", uno degli appuntamenti più attesi dell'edizione 2026. Un omaggio alla grande arte della pizza contemporanea che vedrà riuniti alcuni tra i più autorevoli maestri pizzaioli italiani e internazionali. Lunedì 15 giugno sarà dedicato alle radici più autentiche della cucina italiana con "Vico, Amore e Trattoria", un viaggio tra memoria e identità gastronomica che rende omaggio alle trattorie e ai sapori familiari. Martedì 16 giugno a pranzo andrà in scena "Una promessa è una promessa", l'appuntamento che affida il futuro della cucina a una nuova generazione di talenti e la sera sarà invece il momento di "Brothers in Food". Il racconto culminerà mercoledì 17 giugno a Sorrento, nella spettacolare cornice del Bellevue Syrene dove andranno in scena due importanti appuntamenti: il pranzo di "Quell’Abbinamento a Vico" che celebrerà l’arte dell’armonia tra sapori, dove chef, sommelier e, per la prima volta, bartender si incontrano in un dialogo creativo tra cucina e miscelazione d’autore, mentre la sera la "Cena delle Stelle" riunirà alcuni dei più importanti interpreti della gastronomia contemporanea.

Vini d’Abbazia 2026 a Fossanova (LT)

La quinta edizione di Vini d’Abbazia si svolge dal 12 al 14 giugno a Fossanova. L'evento trasforma l’Abbazia di Fossanova in uno spazio di incontro tra cultura, spiritualità, scienza e vino. Il Refettorio, il Chiostro medievale e gli spazi del borgo laziale ospiteranno masterclass, degustazioni, seminari e percorsi espositivi con alcune delle figure più autorevoli del panorama enologico italiano e internazionale. Accanto ai banchi d’assaggio e alle cantine provenienti da abbazie e monasteri italiani e internazionali, il programma 2026 rafforza il focus sulle esperienze immersive e sui contenuti culturali.

Ufficio stampa

Sagra di San Basilio a Roncaglia (PD)

A Roncaglia, dall’11 al 14 giugno 2026, si svolge la Sagra di San Basilio, una festa iniziata il weekend precedente con eventi per tutta la famiglia, dalle serate Paella di pesce e seppie in umido alla birra e porchetta, con apertura degli stand a partire dalle ore 19.30, all'area bimbi con giochi in legno e animazione, all'area sportiva per il calcio e il ping pong fino alla musica e al mercatino dell’usato.