Dal cacio al pesce, dalla pizza al vino, le migliori sagre e gli eventi del weekend dal 12 al 14 giugno 2026 in Italia

Un weekend ricco di feste, sagre, ricorrenze e di eventi anche di un certo spessore quello che sta per iniziare

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Ilaria Santi

Giornalista & reporter di viaggio

Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

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Dal cacio al pesce, dalla pizza al vino, le migliori sagre e gli eventi del weekend dal 12 al 14 giugno 2026 in Italia
Ufficio stampa
Fior di Cacio a Vallo di Nera

Un weekend ricco di feste, sagre, ricorrenze e di eventi anche di un certo spessore quello che sta per iniziare. Dalle feste dedicate a Sant’Antonio, che si celebra ogni anno il 13 giugno (e non soltanto a Padova) alle tavole gourmet con chef stellati, dalle degustazioni dei vini dei nostri territori alle celebrazioni folkloristiche italiano e anche straniere. Ce n’è per tutti i gusti, insomma.

Abbiamo selezionato i dieci eventi imperdibili del weekend del 12, 13 e 14 giungo (ma anche oltre) secondo noi, adatti a tutta la famiglia, dove gli adulti potranno divertirsi e i ragazzi svagarsi festeggiando la fine della scuola.

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