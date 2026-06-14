La novità di quest’anno è rappresentata dal TGV INOUI dedicato a World of Frozen , la nuova area tematica ispirata al celebre Regno di Arendelle : il treno, personalizzato con grafiche e colori che richiamano le atmosfere di Frozen, crea un ponte ideale tra la partenza e l’esperienza di intrattenimento che attende a destinazione.

Raggiungere Disneyland Paris in treno vuol dire trasformare il tragitto verso il parco in una parte integrante della vacanza: è questa la filosofia alla base della rinnovata collaborazione tra SNCF Voyages Italia e Disneyland Paris , che per il terzo anno consecutivo punta a rendere il viaggio un’esperienza immersiva pensata soprattutto per le famiglie con bambini.

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Intrattenimento e mobilità sostenibile

La partnership tra SNCF Voyages Italia e Disneyland Paris è nata nel 2022 per promuovere una modalità di viaggio accessibile e sostenibile per raggiungere una delle mete europee più amate dalle famiglie.

L'idea è quella di considerare il viaggio non come una fase separata della vacanza ma come il suo primo capitolo, e il treno diventa uno spazio capace di condurre i passeggeri nell'universo narrativo del parco, alimentando l'attesa e l'entusiasmo dei più piccoli.

L'edizione 2026 della collaborazione celebra la recente apertura di World of Frozen, l'area immersiva dedicata alle avventure di Anna, Elsa e degli altri personaggi del celebre film d'animazione: per richiamare le ambientazioni del mondo di Arendelle, il TGV INOUI è stato completamente rivestito con una livrea speciale ispirata a Frozen.

Viaggiare in famiglia sul TGV INOUI

A bordo del TGV INOUI gli ambienti sono stati progettati per garantire comfort anche durante tratte di diverse ore. I passeggeri possono usufruire della connessione Wi-Fi gratuita e di un portale di intrattenimento disponibile in più lingue, senza costi aggiuntivi: l'offerta comprende film, documentari e contenuti dedicati ai bambini, oltre a una selezione di riviste che spaziano dalla cultura allo sport, passando per l'arte e la moda.

L'esperienza di viaggio è resa più confortevole anche dalla presenza di sedili reclinabili, prese di corrente individuali, tavolini e luci di lettura, e particolare attenzione è stata riservata anche agli spazi family-friendly tra cui una nursery.

Offerta gastronomica tra sapori italiani e francesi

La vettura bar Caffè Centrale propone un menù che combina tradizioni culinarie italiane e francesi, con soluzioni adatte alle differenti esigenze alimentari dei passeggeri.

Tra le proposte disponibili figurano anche opzioni vegetariane, vegane e biologiche. Un altro elemento distintivo è rappresentato dall'attenzione alla filiera: il 70% dei prodotti utilizzati proviene infatti da fornitori locali.

A completare il servizio interviene la ristorazione mobile, con il passaggio del carrello lungo il treno per acquistare snack e bevande dal proprio posto.

Tariffe agevolate e vantaggi per chi viaggia con bambini

Tra gli aspetti più interessanti per le famiglie c'è la possibilità di accedere a condizioni tariffarie dedicate durante tutto l'anno.

Con la Carta Avantage, disponibile nelle versioni Jeune, Adulte e Senior, è possibile ottenere sconti fino al 30% sulle tariffe previste e riduzioni che possono arrivare fino al 60% per i bambini di età compresa tra i 4 e gli 11 anni.

Informazioni pratiche

Il servizio TGV INOUI prevede tre collegamenti giornalieri tra Milano, Torino e Parigi.

Le partenze da Milano Porta Garibaldi sono programmate alle ore 6.00, 12.10 e 16.10, mentre dalla stazione parigina di Gare de Lyon i treni partono alle 6.46, 9.46 e 14.48.

I biglietti sono disponibili a partire da 49 euro a persona per la sola andata in seconda classe, su specifici treni e in determinati giorni.

Dalla stazione di Parigi è possibile utilizzare la linea RER A, che in circa quaranta minuti porta fino al capolinea di Marne-la-Vallée-Chessy, proprio davanti all'ingresso di Disneyland Paris.