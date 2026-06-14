Da Milano a Disneyland Paris sul treno di Frozen, magia per famiglie

Da Milano a Disneyland Paris sul TGV INOUI di Frozen: un viaggio immersivo pensato per tutta la famiglia

Foto di Flavia Cantini

Flavia Cantini

Content writer & Travel Expert

Content Writer specializzata nel Travel. Per lei il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se, scrivendo, riesce ad emozionare, ha raggiunto il suo obiettivo.

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Da Milano a Disneyland Paris sul treno di Frozen, magia per famiglie
Ufficio Stampa Weber Shandwick
Il treno TGV INOUI dedicato a World of Frozen

Raggiungere Disneyland Paris in treno vuol dire trasformare il tragitto verso il parco in una parte integrante della vacanza: è questa la filosofia alla base della rinnovata collaborazione tra SNCF Voyages Italia e Disneyland Paris, che per il terzo anno consecutivo punta a rendere il viaggio un’esperienza immersiva pensata soprattutto per le famiglie con bambini.

La novità di quest’anno è rappresentata dal TGV INOUI dedicato a World of Frozen, la nuova area tematica ispirata al celebre Regno di Arendelle: il treno, personalizzato con grafiche e colori che richiamano le atmosfere di Frozen, crea un ponte ideale tra la partenza e l’esperienza di intrattenimento che attende a destinazione.

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