Notte Romantica 2026 nei borghi italiani dove rivivono i ricordi

Il 20 giugno oltre 230 borghi italiani celebrano la Notte Romantica tra ricordi, emozioni, eventi e il bacio di mezzanotte

Foto di Flavia Cantini

Flavia Cantini

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Content Writer specializzata nel Travel. Per lei il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se, scrivendo, riesce ad emozionare, ha raggiunto il suo obiettivo.

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Notte Romantica 2026 nei borghi italiani dove rivivono i ricordi
Ph Baccolini - Ufficio Stampa
Notte Romantica nel borgo di Bertinoro

Sabato 20 giugno 2026 i borghi italiani torneranno a trasformarsi in scenari sospesi nel tempo, dove la bellezza dei luoghi incontra i sentimenti, le storie personali e i ricordi più preziosi. Con l’undicesima edizione della Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia, oltre 230 piccoli centri apriranno le loro piazze, i vicoli e i palazzi storici per celebrare l’amore con il tema “L’Amore per i ricordi“.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione I Borghi più belli d’Italia, è diventata negli anni uno degli appuntamenti nazionali più attesi dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale e identitario dei territori.

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