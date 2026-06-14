L’iniziativa, promossa dall’Associazione I Borghi più belli d’Italia , è diventata negli anni uno degli appuntamenti nazionali più attesi dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale e identitario dei territori.

Sabato 20 giugno 2026 i borghi italiani torneranno a trasformarsi in scenari sospesi nel tempo, dove la bellezza dei luoghi incontra i sentimenti, le storie personali e i ricordi più preziosi. Con l’undicesima edizione della Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia , oltre 230 piccoli centri apriranno le loro piazze, i vicoli e i palazzi storici per celebrare l’amore con il tema “ L’Amore per i ricordi “.

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

Esistono luoghi che continuano ad accompagnarci anche quando ne siamo lontani: una piazza che ha fatto da sfondo a un primo incontro importante, una strada percorsa durante l'infanzia, un panorama che restituisce il senso di appartenenza e di casa: è proprio a questa dimensione intima e universale che si ispira l'edizione 2026.

Una notte di eventi emozionanti

Per una sera, da Nord a Sud, i borghi aderenti all'iniziativa si animeranno con un fitto calendario di appuntamenti dedicati al tema dell'amore e del ricordo: le piazze illuminate da luci soffuse, i castelli, i vicoli e i palazzi storici ospiteranno eventi pensati per coinvolgere residenti e visitatori in un'atmosfera suggestiva.

Concerti, spettacoli dal vivo, letture, mostre fotografiche e installazioni artistiche offriranno molteplici occasioni per raccontare la memoria dei territori. Accanto alle proposte culturali troveranno spazio percorsi emozionali, momenti conviviali e iniziative capaci di valorizzare le specificità locali.

I borghi vengono presentati come veri e propri archivi viventi, nei quali sopravvivono tradizioni che resistono al passare del tempo, fotografie di famiglia, lettere, feste popolari, botteghe storiche e quei gesti quotidiani che definiscono il carattere delle comunità.

A chiudere simbolicamente la Notte Romantica 2026 sarà, come da tradizione, il bacio di mezzanotte.

Ph Stefano Padovan Ufficio Stampa

Il desiderio di autenticità e il valore delle esperienze

La scelta del tema "L'Amore per i ricordi" si inserisce in un contesto sociale che vede crescere il bisogno di esperienze autentiche e significative: secondo quanto emerge dall'ultimo osservatorio realizzato da Mastercard sui fattori che influenzano le preferenze delle persone nella scelta delle esperienze, assume sempre maggiore rilevanza il desiderio di vivere momenti reali, fondati sul senso di comunità, sull'intimità e sull'autenticità.

Allo stesso tempo, si registra una crescente attenzione verso atmosfere e tradizioni del passato, di cui i borghi rappresentano una preziosa espressione culturale. Il 73% degli italiani dichiara infatti di privilegiare attività capaci di richiamare elementi della cultura e delle tradizioni storiche, mentre oltre la metà afferma di attribuire oggi alle esperienze un valore superiore rispetto al passato.

In questo scenario, viaggi e turismo si confermano tra le esperienze più apprezzate, seguiti dalle proposte enogastronomiche e dalle attività all'aria aperta. Significativo appare anche il ruolo delle piccole e medie imprese: il 62% degli intervistati si dichiara disposto a sostenere economicamente iniziative che producano benefici concreti per le comunità locali e i territori.

"Pensiero d'Amore", il dolce simbolo

Tra gli elementi distintivi della Notte Romantica torna anche il "Pensiero d'Amore", il dessert che accompagna la manifestazione nei ristoranti dei borghi aderenti.

Per l'edizione 2026 il dolce sarà proposto con una reinterpretazione del signature dessert ideato dalla chef Francesca Benedettelli per Mastercard e condiviso nell'ambito della collaborazione con l'Associazione I Borghi più belli d'Italia.

La partnership, avviata nel 2025, nasce con l'obiettivo di promuovere il turismo esperienziale nei piccoli centri italiani, offrendo a visitatori italiani e internazionali occasioni di scoperta fondate sull'autenticità, sull'emozione e sulla valorizzazione delle peculiarità territoriali.

Inoltre, verranno raccontate le storie di alcuni talenti locali che, pur operando spesso lontano dai riflettori, contribuiscono alla vitalità culturale e sociale dei borghi.

Una dimensione internazionale

A testimoniare la crescita dell'iniziativa è anche la sua progressiva apertura verso una dimensione internazionale: nel corso degli anni il format della Notte Romantica è stato infatti presentato all'interno della Federazione Internazionale Les Plus Beaux Villages de la Terre, favorendone la diffusione oltre i confini nazionali.

Anche nel 2026 le associazioni dei Borghi più belli di Francia, Spagna, Vallonia, in Belgio, e Bosnia-Erzegovina organizzeranno iniziative analoghe nei rispettivi Paesi.

Il significato di una celebrazione collettiva

"In un mondo che corre sempre più veloce, i Borghi sono i luoghi dove l'amore trova ancora il tempo di fermarsi e i ricordi possono tornare a vivere": con queste parole il presidente dell'Associazione I Borghi più belli d'Italia, Fiorello Primi, ha sintetizzato il senso profondo dell'iniziativa.

Primi ricorda inoltre come, undici anni dopo la nascita, la Notte Romantica abbia superato le aspettative iniziali, trasformandosi in un appuntamento partecipato e fortemente sentito sia dalle amministrazioni locali sia dal pubblico.

Secondo il presidente, la capacità dei territori di interpretare lo spirito dell'evento con creatività, passione e coinvolgimento autentico ha contribuito a fare della Notte Romantica un'esperienza collettiva che celebra la bellezza dei luoghi, delle relazioni umane e delle emozioni condivise.