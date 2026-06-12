La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Le migliori compagnie aeree secondo gli APEX Best Awards 2026

Anche quest’anno, il mondo dell’aviazione ha espresso i suoi verdetti. Durante la cerimonia degli FTE & APEX Awards tenutasi a Dublino il 10 giugno 2026, in occasione della conferenza APEX FTE EMEA 2026, l’Airline Passenger Experience Association ha celebrato le compagnie aeree che stanno ridefinendo gli standard del viaggio globale.

A differenza di altri riconoscimenti, gli APEX Best™ Awards hanno un valore speciale perché si basano interamente sui giudizi lasciati in forma anonima dai passeggeri attraverso TripIt® di Concur®, un’applicazione per l’organizzazione di viaggi. Milioni di viaggiatori hanno valutato quasi 600 vettori su una scala da una a cinque stelle, premiando l’eccellenza in categorie come il comfort delle poltrone, il servizio di cabina, la ristorazione, l’intrattenimento e la connettività di bordo.

Questi i premi e le compagnie vincitrici!

Le migliori compagnie aeree globali

I premi Global celebrano le eccellenze assolute che, a livello mondiale, hanno saputo offrire un’esperienza memorabile a prescindere dalle rotte. Queste le compagnie vincitrici e i relativi premi:

‎ Miglior servizio di bordo – Korean Air : il personale di bordo della compagnia sudcoreana si conferma il migliore in assoluto per l’attenzione ai dettagli, la cortesia e la capacità di anticipare ogni esigenza del passeggero.

: il personale di bordo della compagnia sudcoreana si conferma il migliore in assoluto per l’attenzione ai dettagli, la cortesia e la capacità di anticipare ogni esigenza del passeggero. Miglior intrattenimento a bordo – Emirates: con il suo sistema Ice, che offre migliaia di canali tra film, serie tv, musica e sport, il colosso di Dubai trasforma i voli a lungo raggio in un’esperienza cinematografica d’alta quota.

Emirates: con il suo sistema Ice, che offre migliaia di canali tra film, serie tv, musica e sport, il colosso di Dubai trasforma i voli a lungo raggio in un’esperienza cinematografica d’alta quota. ‎ Migliore ristorazione – Qatar Airways : la proposta culinaria di Qatar Airways si distingue per la qualità degli ingredienti e per menù degni dei migliori ristoranti stellati.

: la proposta culinaria di Qatar Airways si distingue per la qualità degli ingredienti e per menù degni dei migliori ristoranti stellati. Miglior comfort delle poltrone – Eva Air : viaggiare comodi è la priorità di ogni passeggero ed Eva Air eccelle nel design ergonomico e nello spazio personale offerto in cabina.

: viaggiare comodi è la priorità di ogni passeggero ed Eva Air eccelle nel design ergonomico e nello spazio personale offerto in cabina. Miglior Wi-Fi – Delta Air Lines: la stabilità e la velocità della rete Delta si sono dimostrate imbattibili a livello globale.

Il meglio dei cieli regione per regione

I passeggeri hanno decretato anche le migliori compagnie aeree (Best Overall Airline) per ciascuna area geografica. Nel Nord America svetta Delta Air Lines, mentre nel Centro e Sud America il primato va ad Aeromexico. Spostandosi in Medio Oriente trionfa, senza troppe sorprese, Emirates, che sta portando avanti un colossale piano di ammodernamento delle cabine.

Per l’Asia Centrale la corona va ad Air Astana, mentre per l’Asia Orientale vince la pluripremiata Singapore Airlines. Infine, l’area del Pacifico del Sud vede primeggiare Air New Zealand.

Le migliori compagnie aeree in Europa

La scena europea mostra una forte competitività, con vettori capaci di esprimere una chiara identità culturale e un’altissima attenzione al cliente:

Migliore compagnia aerea in assoluto – Virgin Atlantic Airways : la compagnia britannica conquista il gradino più alto del podio europeo grazie a una formula vincente che unisce l’efficienza dei servizi a una forte vocazione all’accoglienza e all’innovazione tecnologica.

: la compagnia britannica conquista il gradino più alto del podio europeo grazie a una formula vincente che unisce l’efficienza dei servizi a una forte vocazione all’accoglienza e all’innovazione tecnologica. Miglior servizio di bordo – KLM Royal Dutch Airlines : l’ospitalità e la cura del cliente tipiche della compagnia di bandiera olandese lasciano sempre il segno nel cuore dei passeggeri.

: l’ospitalità e la cura del cliente tipiche della compagnia di bandiera olandese lasciano sempre il segno nel cuore dei passeggeri. Miglior intrattenimento e miglior cibo – Turkish Airlines: un doppio trionfo perché Turkish Airlines si aggiudica il premio per l’intrattenimento ma, soprattutto, vince per la quinta volta il titolo per la migliore ristorazione in Europa grazie al celebre programma dei Flying Chefs.