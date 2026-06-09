La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Pede Bay Lagoon in Nuova Caledonia

Il modo di esplorare il pianeta sta cambiando rapidamente e, sebbene il desiderio di viaggiare rimanga più forte che mai (con ben 307 milioni di persone che si sono spostate a livello globale solo nei primi tre mesi dell’anno, +2% rispetto al 2025) le dinamiche geopolitiche e l’aumento dei costi stanno ridisegnando la mappa del turismo mondiale.

L’inflazione, il caro voli e le tensioni in Medio Oriente hanno spinto i viaggiatori a cercare alternative intelligenti, capaci di offrire un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il risultato? Secondo l’ultimo rapporto di UN Tourism, assisteremo a una vera e propria rivoluzione delle preferenze, dove destinazioni un tempo considerate di nicchia o poco battute stanno vivendo un boom senza precedenti, rubando la scena ai classici circuiti di massa.

La top 3 delle mete più amate dai viaggiatori

In cima alla lista dei desideri dei viaggiatori troviamo il Paraguay, che ha registrato un incremento degli arrivi del +46%. Questo cuore verde del Sudamerica attira chi cerca natura incontaminata e culture native intatte, lontano dal turismo di massa dei paesi confinanti.

Subito dopo si posiziona la Nuova Caledonia (+45%), paradiso terrestre dell’Oceania che sta intercettando i flussi di chi sogna mari cristallini e biodiversità marina unica, seguita da El Salvador (+43%), trainato dal forte interesse per il surf e i suoi paesaggi vulcanici.

In Asia, invece, sono due le destinazioni che stanno ridefinendo il concetto di viaggio culturale e d’avventura. La Mongolia (+39%), la terra degli spazi infiniti e del nomadismo che affascina sempre più persone in cerca di disconnessione totale, e l’Uzbekistan (+37%), con le storiche città della Via della Seta, come Samarcanda e Bukhara, che continuano la loro ascesa grazie alle loro politiche di apertura e al fascino delle architetture.

Anche il micro-stato di Palau, nell’Oceano Pacifico, segna un +37%, confermando che la sostenibilità e la tutela ambientale sono ormai priorità assolute per i nuovi viaggiatori. Questo arcipelago sta raccogliendo i frutti delle sue rigorose politiche ecologiche, come il celebre “Palau Pledge”, l’impegno eco-consapevole che i turisti devono firmare sul passaporto all’arrivo. Chi sceglie questa meta sposa un modello di turismo rigenerativo che protegge attivamente l’ecosistema marino, dimostrando che il viaggio del futuro sa essere tanto spettacolare quanto responsabile.

Come cambia la mappa del turismo globale

Le scelte di viaggio del 2026 non sono dettate solo dalla curiosità, ma anche dalla necessità di adattarsi a uno scenario economico complesso. Il conflitto in Medio Oriente ha inevitabilmente frenato i flussi nella regione (calati del 14%), con la sola eccezione dell’Egitto, che cresce del +16%. Le conseguenti deviazioni delle rotte aeree, unite alla carenza di carburante e al prezzo del petrolio instabile, hanno fatto lievitare i costi dei biglietti.

In questo contesto, i viaggiatori hanno risposto a questa sfida in due modi: chi scegliendo mete a corto raggio e chi decidendo di visitare l’Europa, che accoglie oltre 130 milioni di turisti (+4%). A beneficiare della redistribuzione dei flussi sono soprattutto l’Europa Centro-Orientale (+6%), il Nord Europa e l’area del Mediterraneo Meridionale (entrambe al +4%).

In generale, cambiano le destinazioni, cambiano i budget, ma non si rinuncia a partire: semplicemente, si impara a guardare il mondo da prospettive nuove e decisamente più insolite.