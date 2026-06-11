L’Europa aggiorna la lista nera delle compagnie aeree, ecco chi entra tra i vettori banditi

La Commissione Europea ha aggiornato la lista delle compagnie aeree vietate nei cieli UE nel 2026, entra Air Express Algeria ed esce il Kirghizistan, le novità

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Sara Boccolini

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Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

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L’Europa aggiorna la lista nera delle compagnie aeree, ecco chi entra tra i vettori banditi
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Le compagnie nella lista nera europea sono state aggiornate

La Commissione Europea ha pubblicato il 48° aggiornamento della Lista UE per la sicurezza aerea, il documento che raccoglie le compagnie aeree soggette a divieti o restrizioni operative all’interno dell’Unione Europea. L’aggiornamento del 2026 porta con sé una novità importante: l’ingresso di Air Express Algeria tra i vettori a cui è vietato operare nello spazio aereo UE a causa di gravi problemi di sicurezza.

La cosiddetta “lista nera” rappresenta uno degli strumenti più importanti adottati dall’Unione Europea per garantire elevati standard di sicurezza nei cieli del continente. Le decisioni vengono prese sulla base delle valutazioni effettuate dagli esperti degli Stati membri, con il supporto dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), e fanno riferimento agli standard internazionali definiti dall’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO).

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