La Casa di Leopardi svela un tesoro nascosto: l’incredibile scoperta nella biblioteca

Nuovi affreschi riemergono a Recanati: uno straordinario viaggio nel tempo tra le pareti della storica biblioteca del grande poeta, tutta da riscoprire

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Elena Usai

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La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

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La Casa di Leopardi svela un tesoro nascosto: l’incredibile scoperta nella biblioteca
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La biblioteca di Casa Leopardi dove sono stati scoperti gli affreschi

A Recanati, in provincia di Macerata, una grande villa aristocratica è stata per anni la casa di Giacomo Leopardi. Questo luogo, che oggi custodisce la memoria del poeta, fu in realtà vissuto dall’autore come una vera e propria prigione dorata, un ambiente da cui tentò persino di fuggire. Eppure, proprio tra queste mura, oltre a trovare ispirazione nella bellezza del paesaggio circostante composto da suggestive colline, l’autore dello Zibaldone di pensieri e dell’Infinito, probabilmente, ammirava anche bellezze artistiche nascoste all’interno della dimora di famiglia.

Un ciclo di affreschi databile tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento, rimasto nascosto per secoli sotto strati di intonaco e decorazioni successive, infatti, è tornato alla luce proprio nella Biblioteca di Casa Leopardi. Come ha dichiarato la discendente Olimpia Leopardi, “è suggestivo pensare che Giacomo li guardasse”.

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