Mentre i prezzi calano in molte città d'arte e località di mare come Rimini e Cervia, le isole e la montagna diventano mete estive sempre più care, soprattutto per voli e alloggi

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Vista sulla spiaggia di Tueredda in Sardegna

Ma quanto ci costa un’estate italiana? Nel 2026 in Italia, guardando alle vacanze della bella stagione, da una parte osserviamo qualche segnale di alleggerimento dei prezzi, dall’altra invece una forte resistenza di alcune mete che continuano a restare fuori scala (ovvero, a pesare sul portafoglio!).

Secondo l’indagine di Altroconsumo, una settimana di vacanza per due persone, includendo viaggio andata e ritorno e sette notti di soggiorno, costa in media 1.050 euro, con un calo del 5% rispetto al 2025. Un dato che, letto da solo, sembra raccontare un’estate più leggera per il portafoglio, ma appena si entra nel dettaglio delle destinazioni, emerge un’Italia turistica sempre più divisa, dove non esiste più una sola fascia di prezzo, ma molteplici cifre, a seconda della destinazione scelta.

Città d’arte e mare, più accessibili

Le città d’arte si confermano la categoria più conveniente dell’indagine e anche quella più stabile nel tempo. Firenze guida la classifica con circa 641 euro per una settimana in due persone, seguita da Roma, Napoli e Milano, tutte sotto i 700 euro complessivi. Qui si nota uno dei trend più interessanti del 2026: rispetto al 2025, diverse città registrano infatti un calo dei prezzi, in alcuni casi anche a doppia cifra. Un segnale che il turismo urbano sta entrando in una fase più equilibrata, dopo anni di forte pressione su domanda e tariffe.

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Anche il mare, soprattutto quello raggiungibile in auto, mostra un leggero raffreddamento. Rimini resta la località balneare più economica, con circa 682 euro per una settimana per due persone, seguita da Cervia. In generale, l’Adriatico si conferma l’area più accessibile, soprattutto per chi parte in macchina e riesce a contenere i costi di viaggio.

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Ma la variabile decisiva dell’estate 2026 è invece il trasporto. Le differenze tra una vacanza economica e una molto più costosa non dipendono solo dalla destinazione, ma da come ci si arriva. Restare su spostamenti via terra permette di mantenere il budget sotto controllo, mentre appena si passa a voli o traghetti, la spesa cresce in modo significativo.

Montagna e isole, i prezzi restano alti

Se città e mare mostrano qualche ribasso, il secondo blocco dell’indagine racconta una realtà molto più rigida. Le isole maggiori, Sardegna e Sicilia, restano tra le mete più desiderate ma anche tra le più costose. Villasimius supera i 1.650 euro a settimana, Stintino si mantiene oltre i 1.500 euro e Taormina supera i 1.200 euro. In questi casi, il costo del soggiorno è solo una parte dell’equazione: i voli incidono in modo decisivo, soprattutto nel periodo di alta stagione e voci come bagagli, trasferimenti e noleggi auto possono far lievitare rapidamente il totale finale.

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Ma la sorpresa del 2026 arriva dalla montagna. Le località alpine non solo non calano di prezzo, ma in diversi casi aumentano. La media si attesta infatti intorno ai 1.300 euro a settimana, con picchi come Ortisei che raggiunge circa 1.672 euro, segnando anche un incremento rispetto al 2025. Anche Valdisotto e Livigno restano su livelli elevati, mentre solo alcune destinazioni meno inflazionate, come Pila, riescono a scendere sotto gli 900 euro complessivi.

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Il fattore dominante resta l’alloggio, che in montagna pesa molto più che altrove e rende queste destinazioni meno flessibili rispetto a città o mare. È qui che si crea il vero divario, non tra nord e sud, ma tra mete molto richieste e alternative ancora più di nicchia. In questo scenario, il dato medio di 1.050 euro citato inizialmente rischia dunque di essere una sintesi troppo semplicista, perché di fatto racconta un’Italia che in realtà non esiste, dal momento che le differenze tra una destinazione e l’altra sono ormai decisamente evidenti.