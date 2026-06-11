Giornate Europee dell’Archeologia 2026, eventi e visite da non perdere dal 12 al 14 giugno

Dal 12 al 14 giugno 2026 tornano anche in Italia le Giornate Europee dell’Archeologia con visite, laboratori e aperture straordinarie nei siti archeologici

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Sara Boccolini

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Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

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Giornate Europee dell’Archeologia 2026, eventi e visite da non perdere dal 12 al 14 giugno
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La Fortezza Albornoziana di Spoleto

Dal 12 al 14 giugno 2026 tornano le Giornate Europee dell’Archeologia (GEA), l’iniziativa internazionale dedicata alla valorizzazione del patrimonio archeologico e alla diffusione della conoscenza del lavoro degli archeologi.

Promossa a livello europeo dall’INRAP, l’Istituto nazionale francese di ricerca archeologica preventiva, sotto l’egida del Ministero della Cultura transalpino e con il patrocinio del Consiglio d’Europa, la manifestazione vede anche quest’anno la partecipazione del Ministero della Cultura italiano attraverso la Direzione generale Musei e la Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

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