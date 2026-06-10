Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Una vacanza a Skiathos è indimenticabile

Se non avete ancora pensato alle vacanze estive, oppure avete il desiderio di aggiungere una piccola fuga ai vostri programmi, è il momento giusto: la compagnia aerea Ryanair ha lanciato una nuova offerta con voli a partire da 19,99 euro. Si parte dal 12 giugno al 31 luglio con prezzi davvero imbattibili… e la buona notizia? Ci sono persino tratte a prezzi inferiori! Ma attenzione: la promo è valida solo per poco e scade alla mezzanotte tra il 12 e il 13 giugno!

Da Roma a Skiathos

Per chi sogna una vacanza su un’isola greca abbiamo scelto la meta top: Ryanair propone voli a meno di 24 euro da Roma verso Skiathos. La più occidentale e piccola delle Sporadi conquista tutti.

Con tantissime spiagge, acque trasparenti e calette invita a un viaggio relax stesi sul lettino con un cocktail in mano. Cosa vedere? Sicuramente Koukounaries, un vero simbolo con la sua pineta alle spalle oppure Lalaria con ciottoli bianchi e una rocca ad arco che caratterizza il litorale. Non perdete neppure , la penisola del Bourtzi e i vicoli che la sera si animano. Per chi non si accontenta del mare, il monastero di Evangelistria racconta un pezzo di storia greca. Noleggiando uno scooter oppure approfittando di escursioni in barca si possono scoprire le calette segrete più belle. E se questi paesaggi non sono nuovi è perché molti sono stati scelti come set per il celebre film Mamma Mia!

iStock

Da Bologna a Castellón

Una meta insolita ma che merita? Castellón de la Plana. Ci sono ottimi voli, anche nei weekend, che partono da Bologna a meno di 15 euro. Siamo sulla costa nord di Valencia e il fatto che sia poco affollata e abbia prezzi onesti per strutture e cibo la rende una destinazione top per l’estate.

Cosa vedere? Sicuramente il quartiere del porto, il Grao, con le sue spiagge larghe e il lungomare. Salendo verso l’entroterra c’è il parco naturale del Desierto de las Palmas, un nome che inganna perché di deserto ha poco: colline verdi, sentieri, un eremo e un panorama che arriva fino al mare.

Da non perdere una gita a Peñíscola, mezz’ora più a nord, con il castello di Papa Luna che si allunga sul Mediterraneo… è anche stata spesso utilizzata come set per serie Tv.

Da Bergamo a Biarritz

L’ultima è forse la più sorprendente. Da Milano Bergamo a Biarritz con meno di 17 euro a tratta. Biarritz sta sulla costa basca francese, affacciata sull’Atlantico, ed è un’altra storia rispetto al Mediterraneo: onde lunghe, vento, cielo che cambia in fretta.

Conosciuta per essere la capitale europea del surf, incanta con un’aurea di villeggiatura d’altri tempi e una cucina basca che conquista anche i palati più esigenti. Da non perdere? La Grande Plage e a Côte des Basques, dove i surfisti si danno appuntamento dall’alba. Il Rocher de la Vierge, lo scoglio con la statua collegato alla terraferma da una passerella di ferro, è il punto da cui guardare l’oceano quando si arrabbia. Vale una passeggiata anche il vecchio porto dei pescatori e il faro, in cima alla scogliera.