Dopo circa un decennio di attesa, il celebre Lago di Pilato è tornato a mostrarsi nella sua veste più iconica, quella configurazione “a occhiali” che lo ha reso una leggenda tra gli appassionati di montagna. Un fenomeno magnetico che trasforma questa conca glaciale nella meta perfetta per un weekend alternativo, alla scoperta di uno degli angoli più suggestivi d’Italia.

Se per voi l’estate non fa rima con spiagge affollate e afa cittadina, ma significa cieli tersi, aria frizzante e il silenzio rigenerante delle vette, c’è un’esperienza ad alta quota che quest’anno non potete assolutamente perdere. Nel cuore dell’ Appennino centrale , un evento naturale straordinario sta richiamando l’attenzione di escursionisti e amanti della natura più incontaminata.

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Un evento atteso da 10 anni

Situato a ben 1.941 metri di altitudine, incastonato tra le ripide e maestose pareti del Monte Vettore, il Lago di Pilato è l'unico bacino di origine glaciale delle Marche, nonché uno dei tesori più protetti del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. A causa dei recenti cambiamenti climatici e di inverni sempre più avari di nevicate, negli ultimi dieci anni i visitatori si erano ormai rassegnati a vedere due specchi d'acqua completamente isolati e distinti. Quest'anno, però, la natura ha deciso di fare un regalo a chi ama il turismo lento e d'alta quota.

Grazie alle abbondanti riserve di neve che ancora ricoprono i versanti montuosi, i due bacini si sono nuovamente fusi in un unico, spettacolare disegno che evoca, appunto, la forma di un paio di occhiali. Chi ha avuto la fortuna di raggiungere la conca proprio in questi giorni descrive l'emozione come indimenticabile: un colpo d'occhio che mancava da troppo tempo e che, con il progressivo scioglimento delle nevi residue nelle prossime settimane, potrebbe addirittura regalare un livello idrico ancora maggiore, mantenendo vivo questo spettacolo per gran parte della stagione estiva.

ANSA Foto

Un ecosistema da proteggere

Raggiungere questo anfiteatro naturale richiede passo sicuro e spirito d'avventura, ma la ricompensa ripaga ogni sforzo. Oltre a essere un'attrazione visiva di rara bellezza, il Lago di Pilato è un santuario biologico di valore inestimabile. Le sue acque limpidissime e gelide custodiscono infatti un segreto antico: il Chirocefalo del Marchesoni. Si tratta di un piccolo crostaceo dal colore rosso corallo che non esiste in nessun altro luogo del pianeta, una specie endemica assoluta che nuota in queste vasche naturali muovendosi all'indietro.

La ricomparsa della forma tradizionale del lago non è quindi solo una gioia per gli occhi dei camminatori, ma anche un segnale monitorato con grandissimo interesse dagli scienziati che studiano la resistenza di questo delicato ecosistema appenninico. Per chi sceglie di intraprendere i sentieri del Vettore, l'invito è quello di avvicinarsi a questo luogo con il massimo rispetto, contemplando da vicino un simbolo ritrovato che racchiude in sé tutta la magia e la fragilità della nostra natura più selvaggia.