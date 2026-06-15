Dopo 10 anni, il Lago di Pilato torna nella forma “a occhiali” che l’ha reso celebre

Il gioiello glaciale dei Monti Sibillini ritrova la sua forma più celebre: un’ottima meta estiva per chi cerca frescura, cammini lenti e natura selvaggia

Foto di Elena Usai

Elena Usai

Travel blogger & content creator

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

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Dopo 10 anni, il Lago di Pilato torna nella forma “a occhiali” che l’ha reso celebre
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Il Lago di Pilato riparato dai versanti del Monte Vettore

Se per voi l’estate non fa rima con spiagge affollate e afa cittadina, ma significa cieli tersi, aria frizzante e il silenzio rigenerante delle vette, c’è un’esperienza ad alta quota che quest’anno non potete assolutamente perdere. Nel cuore dell’Appennino centrale, un evento naturale straordinario sta richiamando l’attenzione di escursionisti e amanti della natura più incontaminata.

Dopo circa un decennio di attesa, il celebre Lago di Pilato è tornato a mostrarsi nella sua veste più iconica, quella configurazione “a occhiali” che lo ha reso una leggenda tra gli appassionati di montagna. Un fenomeno magnetico che trasforma questa conca glaciale nella meta perfetta per un weekend alternativo, alla scoperta di uno degli angoli più suggestivi d’Italia.

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