Air Italy ha inaugurato il primo volo diretto da Milano alle Maldive

Tra gli atolli delle Maldive

C’è chi ama l’atmosfera invernale, e chi invece conta già i giorni che ci separano dal ritorno della stagione calda. Perché non programmare una vacanza in qualche splendida località esotica, dove rigenerarsi sotto i bollenti raggi solari? È proprio per rispondere a questa esigenza che Air Italy sta ampliando la sua offerta invernale, con quattro nuove rotte che collegano Milano ad alcune delle mete più amate da chi è in fuga dal freddo.

La compagnia aerea, i cui voli internazionali partono prevalentemente da Malpensa, ha proprio in questi giorni inaugurato la nuova tratta che fa rotta verso Male. Il primo volo non-stop di Air Italy verso la capitale delle Maldive è decollato ieri dall’aeroporto milanese, e dà ufficialmente il via alla stagione invernale. Sono infatti tantissimi gli italiani che scelgono proprio questo periodo dell’anno per godersi una vacanza alle Maldive, dove il clima tropicale garantisce temperature sempre calde e piacevoli.

Un paio di giorni fa, invece, la compagnia sarda aveva inaugurato il suo primo volo per Tenerife, altra meta molto ambita dai turisti. La più grande – e la più conosciuta – isola dell’arcipelago delle Canarie è sicuramente nella top ten delle destinazioni preferite per una vacanza invernale: le temperature sono sempre gradevoli e non eccessivamente elevate, inoltre è abbastanza vicina e non richiede lunghe ore di volo per raggiungerla – con costi quindi più contenuti.

Quali sono le altre novità di Air Italy? La compagnia si prepara a lanciare altre due rotte, che verranno inaugurate il prossimo 1° novembre, e che andranno a completare la sua winter season. Stiamo parlando dei voli diretti in Africa, e più precisamente a Mombasa (Kenya) e a Zanzibar (Tanzania). Sono, queste, due delle località più apprezzate dai turisti sul suolo africano, grazie alle loro splendide spiagge e alle acque cristalline su cui si affacciano.

Le quattro nuove rotte prevedono voli con cadenza settimanale che sostituiscono quelli in vigore per la stagione estiva (da marzo a ottobre), ovvero i collegamenti con Los Angeles, San Francisco e Toronto. Rimangono invariati invece i voli quotidiani verso New York e Miami, così come i collegamenti interni – che si dividono tra Milano Malpensa e l’aeroporto di Olbia.