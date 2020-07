Offerta Vueling: i bambini fino a 2 anni volano gratis

editato in: da

Viaggiare in famiglia è una delle esperienze più entusiasmanti che possiate mai provare, anche se molto faticoso. A volte però ci troviamo a rinunciare ad una vacanza per risparmiare un po’. La nuova offerta di Vueling è pensata appositamente per chi vuole volare con i più piccini alla scoperta delle bellezze d’Europa.

La compagnia aerea low cost ha infatti deciso di puntare su una promozione dedicata alle famiglie: prenotando entro il 19 luglio 2020, i bambini minori di 2 anni voleranno gratuitamente. L’offerta è valida per i voli in partenza dal 27 luglio al 31 dicembre 2020 su tutto il network europeo. Per poterne usufruire basterà acquistare online il vostro biglietto, inserendo nell’apposito campo il codice FREEBABY. Ma dovrete affrettarvi, perché i posti disponibili sono limitati. Siete pronti ad organizzare il vostro prossimo viaggio in famiglia?

Se volete approfittare dell’occasione per una vacanza estiva con i vostri bambini, potreste optare per la Croazia: oltre ad essere vicina (necessita davvero di un breve spostamento in aereo), offre moltissime spiagge adatte ai più piccini ed è anche una meta piuttosto economica. La città di Spalato, ad esempio, è un vero gioiello lambito dal mare Adriatico, dove potrete trovare tantissime cale sabbiose facilmente raggiungibili. Ce ne sono di libere e di attrezzate, così da rispondere ad ogni esigenza, tutte accomunate da acque limpide e fondali che digradano molto dolcemente, permettendo ai bimbi di giocare in sicurezza.

Un’altra opzione è la splendida Andalusia, dove potrete unire qualche piacevole giornata al mare con lunghe passeggiate alla scoperta di incantevoli cittadine. Una di queste è Cadice, delizioso agglomerato di case arroccato su un promontorio roccioso affacciato sull’oceano Atlantico: siamo sicuri che i vostri bimbi apprezzeranno le corse sfrenate nel verde rigoglioso del Parque Genoves, nel cuore della città. E che dire di una visita al misterioso Castillo de San Sebastian, eretto su una minuscola isola rocciosa circondata dalle acque? È il luogo ideale per vivere un’avventura incredibile.