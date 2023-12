Benvenuti nel villaggio delle favole, dove ci sono nuvole di zucchero filato, campanelle, orsacchiotti, renne e alberi di Natale. Polo Nord? No, Singapore

Sono tanti, diversi e bellissimi i luoghi da raggiungere adesso, e tutti sono destinati a incantare. Organizzare un viaggio durante il periodo dell’Avvento, infatti, permette di scoprire e riscoprire le città, le capitali, le metropoli e i villaggi che si addobbano a festa e che mostrano il loro aspetto più scintillante.

Tutto merito del miracolo di Natale che prende vita tra le strade, tra le piazze e i quartieri e anima di magia e meraviglia ogni angolo esplorato. Vienna, Budapest, Londra, Parigi e New York: le destinazioni da visitare, dicevamo, sono davvero tantissime. Alcune di queste, poi, sono così celebri per le loro storie, per le tradizioni e le decorazioni che ogni anno fanno il pieno di turisti provenienti da ogni parte del mondo.

Oltre a queste però, esistono dei luoghi davvero sorprendenti che vi permetteranno di vivere una favola dell’Avvento unica e uguale a nessun’altra. A Singapore, per esempio, il Natale tropicale è un trionfo di luci e magia che lascia senza fiato. Ecco perché dovresti preparare i bagagli e salire sul primo volo aereo per raggiungere la Malesia.

Bentornati a Singapore, dove il Natale è una fiaba “calda” da vivere

Il nostro viaggio di oggi ci conduce dall’altra parte del mondo e più precisamente nell’isola città-stato situata nel sud della Malesia. Visitare Singapore, lo sappiamo, è sempre un’ottima idea, lo è perché questa destinazione ospita meraviglie incredibili che non smettono di stupire. Il clima tropicale, le affascinanti aree verdi, i grattacieli e gli edifici futuristici che caratterizzano lo skyline: questi sono solo alcuni dei motivi che spingono gli avventurieri a raggiungere Singapore.

E poi c’è lui, il Garden by the Bay. Un avveniristico parco pubblico, che si snoda su una superficie di oltre 100 ettari nel cuore cittadino, e che è stato eletto da chi lo ha visitato come uno dei luoghi più suggestivi del mondo intero.

Raggiungere Singapore, in ogni periodo dell’anno e in tutte le stagioni, è davvero un’esperienza che tutti dovremmo fare almeno una volta nella vita. Ma farlo adesso, nel mese di dicembre, vuol dire vivere un’avventura davvero unica. A partire dalla fine di novembre, infatti, l’isola si abbiglia a festa e nonostante le temperature vicine ai 30 gradi è comunque possibile vivere una delle più belle favole natalizie del mondo intero.

Le luci di Natale più belle del mondo

Le luci che hanno acceso di magia Singapore sono tra le più belle del mondo: basta guardare le fotografie che ritraggono il territorio per averne la conferma. Tutto merito della 40esima edizione di Christmas on A Great Street, una manifestazione incantata che ha come obiettivo quello di permettere a cittadini e viaggiatori di vivere l’incanto di Natale, anche se tropicale.

Il tema scelto quest’anno è un invito a risvegliare il bambino che è in noi. Nuvole di zucchero filato che fluttuano nell’aria, alberi maestosi, campanelle, orsacchiotti, renne e bastoncini di zucchero: gli addobbi scelti trasportano in un paesaggio da fiaba che invita a sognare a occhi aperti.

Non manca, ovviamente, il villaggio di Natale, anzi 3. Gli indirizzi da segnare in agenda sono: Shaw House Urban Plaza, Plaza Singapura e Ngee Ann City Civic Plaza. Qui i visitatori potranno fare shopping tra i mercatini, assaggiare le prelibatezze territoriali e caratteristiche del periodo e divertirsi con giochi e attrazioni incredibile.

L’anima della festa sarà, come sempre, Orchard Road. La strada dello shopping più famosa di Singapore si illumina per tutto dicembre con decorazioni e installazioni scintillanti per ricordare ai viaggiatori che la magia del Natale è arrivata in città.