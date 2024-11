Natale 2024 nei parchi divertimento in Italia, tutti gli addobbi e gli eventi

Fonte: Ufficio Stampa Studio Nazari Natale 2024 a Gardaland

Immaginate di passeggiare tra luci scintillanti, alberi decorati, attrazioni da fiaba e un’atmosfera che sa di magia. Il Natale 2024 nei parchi divertimento d’Italia promette di essere un’esperienza davvero speciale, capace di far battere il cuore a grandi e piccini.

Ogni angolo è un piccolo mondo incantato, pronto a sorprendere con eventi straordinari, spettacoli indimenticabili e decorazioni che trasformano il parco in un sogno a occhi aperti. Siete pronti a immergervi nel calore delle Festività e a vivere un’avventura ricca di emozioni?

Veneto: l’incanto del Natale arriva a Gardaland Resort

Gardaland Resort è pronto a trasformarsi in un luogo di pura magia natalizia con l’attesissimo Gardaland Magic Winter. Dal 7 dicembre, in anticipo rispetto alla festività dell’Immacolata, e fino al 6 gennaio, quando l’Epifania chiuderà le celebrazioni, il Parco di Castelnuovo del Garda (Verona) accoglierà grandi e piccoli ospiti con una spettacolare atmosfera di festa.

Durante questo periodo, Gardaland si vestirà con luci scintillanti e addobbi a tema che renderanno ogni angolo del Parco un vero e proprio “paese delle meraviglie” natalizio, pronto a incantare i visitatori con la sua magia senza tempo.

Lungo i viali del Parco, tutti gli spettacoli seguiranno una nuova programmazione e saranno ispirati alla magia del Natale, offrendo un’esperienza unica e coinvolgente per tutta la famiglia.

Eventi di Natale a Gardaland

Oltre alle attrazioni, da quelle fantasy, adventure e adrenaliniche che da sempre caratterizzano Gardaland, gli ospiti potranno assistere a spettacoli a tema al cinema 4D e al Gardaland Theatre, godere del divertimento anche lungo i viali del Parco, animati da performance itineranti con personaggi natalizi e festose sorprese, e gustare deliziose prelibatezze di stagione, dolci e salate, per un’esperienza davvero completa.

E per chi volesse salutare il vecchio anno e accogliere quello nuovo in un’atmosfera esotica e avventurosa, è possibile festeggiare Capodanno con il Veglione di Gardaland Resort: edizione Jungle Dreams! Una serata memorabile da vivere al Wonder Restaurant (per chi alloggia al Gardaland Hotel) o al Tutankhamon Restaurant (per chi alloggia al Gardaland Adventure Hotel) tra un delizioso menù di prelibatezze e un intrattenimento senza pari per adulti e bambini.

Attrazioni e novità per Natale

Imperdibile la visita nella Casa di Babbo Natale, una caratteristica baita di montagna con il tetto ricoperto di neve, avvolta da un delizioso profumo di biscotti appena sfornati. All’ingresso dei divertentissimi elfi dai vestiti colorati e dalle inconfondibili orecchie a punta guideranno i bambini nella scrittura delle loro letterine, che potranno poi consegnare personalmente a Babbo Natale. Il caro vecchio Babbo Natale aspetterà gli ospiti nella sua accogliente stanza, riscaldata dal fuoco del camino, pronto a ricevere i loro desideri e a regalare un momento indimenticabile.

Nel cuore pulsante del Parco divertimenti, in piazza Jumanji, gli ospiti potranno anche “danzare” sui pattini grazie alla presenza di una scenografica pista di pattinaggio accompagnati dalla musica live di un’orchestra e ricevere, a fine giornata, gli auguri di buone Feste da Prezzemolo in persona!

Decorazioni e addobbi natalizi a Gardaland

Gardaland Magic Winter è una tradizione imperdibile per chiunque desideri vivere appieno la magia del Natale. Un evento capace di scaldare i cuori e regalare emozioni indimenticabili, trasportando i Visitatori in un mondo fatato dove il divertimento si sposa perfettamente con lo spirito delle feste.

Anche Gardaland SEA LIFE Aquarium si accende di magia natalizia invitando grandi e piccoli a “tuffarsi” tra le meraviglie acquatiche, tra curiosità e incontri ravvicinati con affascinanti creature marine in un percorso divertente ed educativo.

Lombardia: Leolandia si accende di magia

Un imponente albero di Natale alto 30 metri, addobbi colorati, luci scintillanti, neve e tanti angoli suggestivi per vivere lo spirito delle feste e condividerlo con gli affetti più cari: a Capriate San Gervasio (Bergamo), Leolandia, il parco a tema più amato dai bambini, è già vestito di magia per il Natale Incantato, che proseguirà tutti i weekend e durante le vacanze scolastiche, fino al 6 gennaio.

L’ingresso a tema con grandi pacchi regalo infiocchettati introduce i visitatori in un nuovo mondo: un regno natalizio brillante e originale abitato da principi, principesse, elfi, folletti e da una squadra di simpatici pinguini, pronti a mettersi alla prova con canti natalizi e altre tradizioni tipiche del periodo. Presente anche Babbo Natale, vera e propria guest star di Leolandia, che accoglie i bambini nella sua baita per leggere le loro letterine con i desideri e scattare una foto ricordo.

Eventi di Natale a Leolandia

Lo spirito del Natale permea il ricco palinsesto di spettacoli dal vivo, con diversi appuntamenti che animano la giornata regalando emozioni uniche. Imperdibile il musical in stile Broadway Merry Christmas! La Notte di Natale, dedicato alla vibrante atmosfera della sera della vigilia, che torna in scena dopo il grande successo dello scorso anno; tra le novità, da segnalare Canzoni sotto l’Albero, un coinvolgente e allegro appuntamento per cantare, dal vivo, le più belle canzoni di Natale rivisitate in chiave pop. A fine giornata, le vie del parco si animano di fate, stelle natalizie e altri fantastici personaggi nella Parata del Natale, a cui segue la cerimonia di accensione del grande albero, sotto una meravigliosa nevicata che promette un ricordo bellissimo!

Attrazioni e novità per Natale

Tra le novità più suggestive di questa stagione, la nuova pista di pattinaggio su ghiaccio, ancora più grande rispetto al passato, allestita nel cuore del borgo medievale di Draghi e Leggende: mano nella mano, grandi e piccini possono divertirsi in lunghe scivolate al cospetto del drago Argo, sempre all’erta per difendere il fantastico mondo di Leolandia. E per chi ai pattini preferisce le 4 ruote, niente di meglio di un giro a bordo delle e-car di Scuola Guida Futuro, la nuova attrazione di Leolandia dedicata alla mobilità sostenibile, recentemente premiata per il suo carattere innovativo e le finalità formative ai Parksmania Awards, kermesse annuale dedicata alle iniziative più significative nel panorama italiano ed europeo dei parchi divertimento.

Natale è la festa dei più piccoli e a Leolandia l’incantesimo si accende di meraviglia con i personaggi dei cartoni animati più amati, che prendono vita per regalare momenti indimenticabili, tra meet&greet e spettacoli: Masha e Orso nella loro Foresta, Bing e Flop, Bluey e la sorellina Bingo, i Superpigiamini nell’area a tema PJ Masks City, Ladybug e Chat Noir della serie Miraculous e il Trenino Thomas.

Se l’aria frizzante dell’inverno mette appetito, a poca distanza dalla pista di pattinaggio si possono assaggiare le specialità dello street food natalizio: churros al cioccolato, zucchero filato, una speciale cioccolata calda rossa al gusto di pandoro e, per i più grandi, ottimo vin brulè. Spazio anche allo shopping nella Bottega dell’Agrifoglio tra decorazioni per l’albero e idee regalo, mentre per chi desidera trasformarsi in elfo, renna o fata c’è un truccabimbi speciale che aggiunge un tocco di magia natalizia al volto di ogni bambino.

Decorazioni e addobbi natalizi a Leolandia

Anche le altre attrazioni, rivisitate in chiave natalizia, amplificano l’atmosfera festiva: la Giostra Cavalli, con il suo fascino nostalgico, invita anche i più grandi a rivivere l’incanto dell’infanzia, mentre la Ruota dei Pionieri, illuminata a festa, consente di condividere la vista del suggestivo panorama del parco dall’alto, a bordo dei suoi vagoncini a forma di diligenza.

Emilia Romagna: Natale a Grand Tour Italia

Da giovedì 21 novembre fino al 6 gennaio 2025, Grand Tour Italia, a Bologna, il Parco dedicato alle tradizioni regionali italiane si trasforma in un villaggio natalizio ricco di esperienze per tutti. Tra una pista di pattinaggio su ghiaccio al chiuso, il Villaggio dei giochi, installazioni e mercatini con proposte artigianali e gastronomiche regionali, Grand Tour Italia invita i visitatori a immergersi nella magia delle feste in uno scenario tutto italiano.

Eventi di Natale a Grand Tour Italia

Ogni weekend, il Villaggio dei Giochi proporrà attività tematiche sempre diverse per intrattenere i più giovani. Ci saranno aree dedicate ai Mattoncini Lego, ad Harry Potter, aree supereroi, principesse, elfi, fate e aiutanti di Babbo Natale, giocattoli vintage dagli anni 60 in poi con massimo interesse al periodo anni ’80 e ’90, ovvero il periodo d’oro dei giocattoli, tra i quali: Masters, Transformers, Tartarughe Ninja, Barbie e molti altri; oltre 100 giochi da tavolo, mondo Comics a 360 gradi con espositori selezionati anche stranieri con le migliori idee regalo, festival del videogioco e così via…

E il 31 dicembre ci sarà la grande Festa di Capodanno, con cenoni regionali, proposte di street food da tutta Italia e 6 piste da ballo.

Attrazioni e novità per Natale

I mercatini di Grand Tour Italia offrono un’esperienza festiva immersiva, dove gli amanti dello shopping potranno scegliere regali originali sostenendo l’artigianato italiano. Ma non solo. I visitatori potranno pattinare sulla pista di ghiaccio di Grand Tour Italia, gustando una cioccolata calda o del vin brulé tra una pausa e l’altra.

Decorazioni e addobbi natalizi a Grand Tour Italia

Grandi e piccini potranno passeggiare tra le attrazioni di un villaggio natalizio incantato, popolato da Babbo Natale e i suoi aiutanti, luci scintillanti, installazioni artistiche e spettacoli pensati per tutta la famiglia. Il Villaggio di Natale si estende per tutto il parco, creando un’atmosfera fiabesca.

Lazio: il Natale delle Meraviglie a Cinecittà World

Il Natale delle Meraviglie prende vita: Cinecittà World, il celebre parco divertimenti dedicato al cinema a Roma, si veste di festa e si trasforma in un incantevole Villaggio di Natale, dove la magia delle feste risplende in ogni angolo.

Eventi di Natale a Cinecittà World

Il Christmas Show apre la giornata alle 11 con uno spettacolo di benvenuto che dà il via alla magia natalizia. La Parata di Natale regala momenti magici: Babbo Natale sfila insieme ai suoi fidati Elfi e ai personaggi più amati dai bambini, trasportando grandi e piccini in un’atmosfera da fiaba.

Il 25 dicembre, per celebrare l’apertura ufficiale del Giubileo, il parco ospiterà la Santa Messa di Natale seguita da un tradizionale Pranzo natalizio.

Christmas On Ice incanta il pubblico con uno spettacolo sul ghiaccio unico nel suo genere. Tra piroette e coreografie mozzafiato, artisti di fama nazionale e olimpionica regalano un’ora di pura emozione sulle note dei classici di Natale. In scena tutti i giorni dal 25 dicembre al 6 gennaio, alle 15 e alle 18, nel nuovo Palastudio.

E per chi ama festeggiare in grande, il Capodanno di Cinecittà World è un appuntamento imperdibile. Il 31 dicembre il parco si trasforma per accogliere il Capodanno più grande d’Italia: cene e cenoni a tema, attrazioni aperte fino a tarda notte, discoteche, concerti e spettacoli dal vivo che culminano con uno spettacolo mozzafiato di fuochi d’artificio allo scoccare della mezzanotte.

Attrazioni e novità per Natale

L’Oriental World – Il Festival delle Lanterne Cinesi conduce gli ospiti in un mondo incantato ispirato alle tradizioni e alle leggende orientali. Un intero chilometro di percorso illuminato con oltre 220 installazioni luminose, alcune alte fino a 8 metri, crea un ponte tra la Cina e l’atmosfera natalizia.

Gocce di Cinema, il maestoso maxischermo d’acqua delle Fontane Danzanti, proietta le scene più iconiche dei film natalizi su una cascata d’acqua alta 4 metri, creando un effetto visivo straordinario.

L’adrenalina non manca con I-Fly, la montagna russa virtuale che unisce emozione e tecnologia: Babbo Natale vi accompagna in un viaggio mozzafiato, senza mai staccarsi da terra.

Infine, dal 8 dicembre, il suggestivo Presepe del Cinema sarà visitabile presso il Tempio di Erode, un omaggio inedito alla magia della natività interpretata attraverso il mondo del cinema.

Decorazioni e addobbi natalizi a Cinecittà World

Gli ospiti saranno accolti dalla magia dei Mercatini di Natale, un tripudio di sapori e profumi dove gustare i dolci tradizionali del periodo più goloso dell’anno. Passeggiando lungo la scintillante Christmas Street, tra addobbi, luci e ghirlande, ci si ritrova catapultati nel set cinematografico della New York anni ’20, un’esperienza unica che mescola storia e atmosfera natalizia.

Non può mancare l’incontro con il protagonista delle feste: Babbo Natale! I più piccoli potranno visitare la sua accogliente casa, lasciarsi incantare dai dettagli magici e, con l’aiuto dei simpatici elfi, spedire la letterina dei desideri direttamente al Polo Nord.