Natale a New York, la magia delle feste nella Grande Mela

New York a Natale è incantevole e fiabesca, ma cosa vedere in città tra eventi a tema e luoghi iconici? Ecco alcuni consigli sulle attività da fare, info sul clima a dicembre e su come muoversi agevolmente nella Big Apple.

Fonte: iStock Le luci di Dyker Heights durante il Natale a New York

New York a Natale è molto più di una semplice città decorata per le festività: è un luogo che si trasforma in un vero e proprio set cinematografico, capace di evocare emozioni profonde e ricordi indelebili. Non è un caso che la Grande Mela sia stata protagonista di alcuni dei film natalizi più iconici, da Mamma, ho riperso l’aereo: Mi sono smarrito a New York a Elf. Passeggiare per Manhattan durante le festività è come vivere una favola, con ogni strada e ogni vetrina che raccontano una storia di luci, colori e magia.

Dall’imponente albero di Natale del Rockefeller Center, che brilla con migliaia di luci, alle affascinanti decorazioni di quartieri come Dyker Heights a Brooklyn, ogni angolo della città sembra progettato per stupire. E poi ci sono le piste di pattinaggio, le vetrine dei grandi magazzini che diventano vere opere d’arte, gli spettacoli scintillanti come il Christmas Spectacular al Radio City Music Hall.

A rendere tutto ancora più speciale è l’atmosfera che si respira: un mix di frenesia e magia, con persone che affollano i negozi alla ricerca del regalo perfetto, bambini incantati davanti alle luci natalizie e coppie che passeggiano mano nella mano sotto il cielo stellato di Central Park.

In questo articolo scopriremo insieme tutto ciò che rende il Natale a New York un’esperienza indimenticabile: dalle migliori attività da fare, ai luoghi simbolici che non possono mancare in un itinerario natalizio, fino ai consigli pratici per affrontare il clima invernale e spostarsi senza stress in una città che, in questo periodo, sembra battere al ritmo del Natale. La Grande Mela vi aspetta per un viaggio tra sogno e realtà, pronto a regalarvi ricordi che dureranno per sempre.

Cosa fare a New York a Natale

Durante il periodo natalizio, New York offre una quantità infinita di esperienze che spaziano dalle tradizioni più classiche a quelle più originali. Scopriamo alcune delle attività imperdibili per chi desidera vivere a pieno l’atmosfera natalizia della città.

Pattinare sul ghiaccio a Rockefeller Center

Una delle esperienze più iconiche è pattinare nella celebre pista di ghiaccio del Rockefeller Center, situata ai piedi dell’imponente albero di Natale. Con la sua maestosa altezza e le migliaia di luci colorate, l’albero è una vera e propria istituzione natalizia.

La pista è aperta già dallo scorso 12 ottobre ed è consigliabile prenotare i biglietti in anticipo per evitare code e si può benissimo farlo online. L’atmosfera è magica, soprattutto la sera, quando le luci dell’albero e dei grattacieli circostanti creano uno scenario fiabesco.

Orari: aperta tutti i giorni, inclusi Vigilia e Natale, dalle 9.00 a mezzanotte.

Costo: da 21 a 114 dollari a persona, noleggio pattini incluso, a seconda dei pacchetti.

Visitare il Winter Village di Bryant Park

Bryant Park si trasforma in un villaggio natalizio incantevole, con una grande pista di pattinaggio gratuita (basta portare i propri pattini) e oltre 170 chalet che vendono artigianato, decorazioni natalizie e cibo.

Apertura: dal 28 ottobre al 7 gennaio.

Orari speciali: la Vigilia e il giorno di Natale gli orari potrebbero essere ridotti. Dal lunedì al mercoledì dalle ore 7.00 alle 22.00 e dal giovedì alla domenica dalle 7.00 a mezzanotte. Tra una sessione di shopping e l’altra, è possibile gustare un caldo bicchiere di sidro di mele o una cioccolata calda.

Spettacolo “The Rockettes” al Radio City Music Hall

Un’altra tradizione imperdibile è il Christmas Spectacular, lo show natalizio delle Rockettes al Radio City Music Hall. Questo spettacolo, che combina danza, musica e effetti speciali, affascina spettatori di ogni età con numeri impeccabili e una coreografia mozzafiato.

Date: da metà novembre fino a inizio gennaio.

Costo biglietti: a partire da 50 dollari.

Ammirare le luci di Dyker Heights

Il quartiere di Dyker Heights a Brooklyn è famoso per le sue incredibili decorazioni natalizie. Ogni anno, le case vengono illuminate con luci spettacolari, statue giganti e musiche festose, attirando migliaia di visitatori.

Consiglio: visitate la zona di sera, preferibilmente tra le 17:00 e le 21:00, per godervi lo spettacolo luminoso al massimo.

Shopping natalizio

Fare shopping a New York durante il Natale è un’esperienza unica, soprattutto grazie alle vetrine spettacolari dei grandi magazzini. Tra le più celebri:

Macy’s Herald Square: la sua esposizione natalizia attira turisti da tutto il mondo.

la sua esposizione natalizia attira turisti da tutto il mondo. Saks Fifth Avenue: celebre per lo spettacolo di luci sincronizzate sulla facciata.

celebre per lo spettacolo di luci sincronizzate sulla facciata. Bergdorf Goodman: le sue vetrine artistiche sono un vero capolavoro.

Assistere alla messa di mezzanotte a St. Patrick’s Cathedral

Per chi cerca un momento di raccoglimento spirituale, la messa di mezzanotte alla Cattedrale di San Patrizio è un’esperienza emozionante. La chiesa, decorata con eleganza per le festività, offre un luogo di pace e riflessione nel cuore di Manhattan.

Natale a New York, i luoghi più simbolici

Oltre alle attività da fare durante un soggiorno a New York nel periodo del Natale, naturalmente la Grande Mela ospita tanti luoghi iconici che assumono un fascino ancora più speciale durante le feste.

Rockefeller Center

Il Rockefeller Center è il cuore pulsante del Natale a New York. L’imponente albero, alto oltre 20 metri, è decorato con oltre cinquantamila luci LED e una stella scintillante in cima. Ogni anno, l’accensione dell’albero è un evento attesissimo, accompagnato da spettacoli e canti natalizi. Per il 2024, l’accensione è attesa il 4 dicembre.

Times Square

Anche se non è un luogo prettamente natalizio, Times Square durante le festività è ancora più vivace. Le luci e i maxischermi che caratterizzano questa piazza si uniscono alla gioia generale della città, creando un’atmosfera unica. Sicuramente è uno degli spot più conosciuti di New York, sia tramite il cinema, che tramite i social media (non si può passare di qui senza scattare una foto ricordo!)

Central Park

Central Park in inverno, spesso ricoperto da un leggero strato di neve, è una meta imperdibile per chi ama l’atmosfera romantica. È possibile passeggiare tra i sentieri, fare un giro in carrozza o pattinare sul ghiaccio presso la Wollman Rink, una delle piste più scenografiche della città.

La Wollman Rink è accessibile tutti i giorni dalla fine di ottobre fino ai primi di aprile. Nei giorni di lunedì e martedì, la pista apre al pubblico a metà mattinata e chiude nel primo pomeriggio (alle 14.30), mentre da mercoledì a domenica è possibile pattinare fino a tarda sera (fino a circa le 22.00). I biglietti, invece, hanno un prezzo che parte dai 21 euro.

Empire State Building

L’Empire State Building, decorato con luci rosse e verdi per celebrare il Natale, si erge maestoso come uno dei simboli più riconoscibili di New York durante le festività. Le sue illuminazioni festose sono visibili da ogni angolo della città, rendendolo un punto di riferimento imperdibile per chi desidera immergersi nell’atmosfera natalizia.

Salire fino all’osservatorio, situato all’86° piano, permette di ammirare un panorama mozzafiato: la città si dispiega sotto i vostri occhi con le sue luci scintillanti, le strade animate e le decorazioni natalizie che trasformano ogni quartiere in un vero spettacolo visivo. Di sera, l’esperienza diventa ancora più magica, con il cielo stellato che si fonde con lo scintillio della metropoli illuminata per le feste. L’accesso all’edificio ha un prezzo che parte da 45 dollari.

Il clima di New York a Natale

Dicembre a New York è un mese freddo e, spesso, caratterizzato da neve, ma è proprio questo clima rigido che contribuisce a creare la magica atmosfera natalizia che rende unica la città. Le temperature medie oscillano generalmente tra i -3°C di minima e i 5°C di massima, il che rende essenziale vestirsi in modo adeguato per affrontare le giornate all’aperto. Cappotti pesanti, sciarpe, guanti e cappelli sono indispensabili, così come vestirsi a strati per poter gestire i cambi di temperatura tra ambienti interni ed esterni.

La neve, anche se non sempre garantita, è abbastanza comune in questo periodo e aggiunge un tocco fiabesco a una città già incantevole. Camminare tra le strade innevate, con le luci natalizie che si riflettono sul manto bianco, è un’esperienza che sembra uscita da un film. Tuttavia, è importante indossare scarpe comode e impermeabili, per evitare di scivolare sul ghiaccio o di bagnarsi i piedi.

Un altro aspetto da considerare è il vento, che può essere particolarmente pungente e intensificare la sensazione di freddo, soprattutto nei pressi dei grattacieli, dove si creano correnti forti. Per questo, accessori come una giacca antivento o una sciarpa avvolgente possono fare la differenza nel garantire comfort durante le passeggiate in città.

Come muoversi a New York a Natale

Muoversi a New York durante il periodo natalizio richiede una certa pianificazione, poiché la città, già normalmente frenetica, diventa ancora più affollata con l’arrivo delle festività. Le strade sono spesso congestionate dal traffico, e i mezzi pubblici, pur essendo efficienti, possono essere particolarmente affollati. Tuttavia, con qualche accorgimento, spostarsi nella Grande Mela può diventare un’esperienza pratica e, a tratti, persino piacevole.

La metropolitana è senza dubbio il mezzo più rapido ed economico per esplorare la città, permettendo di evitare il traffico delle strade. Con una MetroCard settimanale, al costo di circa 33 dollari, si possono effettuare viaggi illimitati, rendendola la soluzione ideale per chi intende visitare molti luoghi durante il soggiorno. Gli spostamenti in taxi giallo, invece, sono comodi ma meno pratici nel periodo natalizio: trovare un taxi libero nelle zone più turistiche può essere una sfida. In alternativa, i servizi di ride-sharing come Uber e Lyft offrono maggiore flessibilità, anche se i prezzi possono aumentare durante le ore di punta.

Per chi preferisce immergersi completamente nell’atmosfera festiva, camminare rimane una delle opzioni migliori. Molte delle principali attrazioni natalizie, come il Rockefeller Center e Bryant Park, sono concentrate a Manhattan, rendendo facile spostarsi a piedi da una destinazione all’altra. Passeggiando, è possibile godere dei dettagli delle decorazioni natalizie e osservare da vicino le vetrine artisticamente allestite dei grandi magazzini.

Un’opzione particolarmente apprezzata dai turisti è rappresentata dai bus panoramici, che durante le festività offrono itinerari tematici dedicati alle luci di Natale e alle principali attrazioni della città. Questo tipo di trasporto è perfetto per chi desidera un’esperienza comoda, ma anche suggestiva, con la possibilità di scattare splendide fotografie senza dover camminare troppo.