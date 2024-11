Natale a Milano, tanti appuntamenti ed eventi carichi di magia

In questo articolo, vedremo cosa fare, cosa vedere e tutte le informazioni utili per vivere al meglio la magia del Natale a Milano

Milano a Natale si trasforma in un luogo incantato, dove tradizione e modernità si incontrano sotto un cielo illuminato da migliaia di luci scintillanti. La città meneghina, già affascinante di per sé, durante le Festività sprigiona un’atmosfera impossibile da sperimentare altrove: le strade si ammantano di decorazioni, i mercatini colorano le piazze tra profumi e sapori autentici, e ogni via racconta una storia ricca di calore.

In questo articolo, vedremo cosa fare, cosa vedere e tutte le informazioni utili per vivere al meglio la magia del Natale a Milano.

Cosa fare a Milano a Natale

Come accennato, il capoluogo lombardo durante il Natale si veste di magia e calore e vanta un’infinità di esperienze per tutti i gusti che la rendono ancora più speciale, un vero e proprio “palcoscenico di emozioni”. Ecco, allora, una selezione delle proposte più coinvolgenti per immergersi appieno nell’incanto del Natale milanese.

Il Mercatino di Natale in Piazza Duomo

Dal 1 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 è aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 22.00 l’iconico Mercatino di Natale in Piazza Duomo, con le caratteristiche casette in legno che propongono il meglio delle decorazioni natalizie, dell’artigianato italiano, interessanti idee regalo e golosi dolci tipici come panettone, torrone e vin brulé.

Per i più piccoli non può mancare una tappa presso la Casa di Babbo Natale (con eventi dedicati) e per tutti una piacevole sosta davanti al Presepe a grandezza naturale.

La Fiera degli Oh Bej! Oh Bej!

Fonte: Ph @Andrea Izzotti - iStock

Dal 5 all’8 dicembre, non si può non segnalare la tradizionale Fiera degli Oh Bej! Oh Bej!, nella cornice di Piazza Castello, organizzata in occasione di Sant’Ambrogio, patrono della città, festeggiato il 7 dicembre.

Potrete trovare oggetti d’artigianato, giocattoli antichi, dolciumi e prodotti tipici lombardi, nonché fiori, opere in ferro battuto, rame e ottone, libri d’epoca e le immancabili caldarroste, che sprigionano il loro profumo avvolgente, e i “Firunatt” o “Firòn”, le tradizionali collane di castagne affumicate, simbolo della festa più amata di Milano.

Il Villaggio delle Meraviglie

Anche quest’anno, presso i Giardini Indro Montanelli a Porta Venezia, si apre il Villaggio delle Meraviglie, per tutto il periodo delle Feste (fino al 6 gennaio) con ingresso libero.

Luci calde, vialetti decorati, musiche natalizie, la Casa di Babbo Natale, la giostra dell’albero di Natale con cui ammirare dall’alto i giardini illuminati, eventi giornalieri e la favolosa pista di pattinaggio sul ghiaccio dove è disponibile il noleggio dei pattini in loco.

I chioschi riscaldano con cioccolata calda e dolci.

Il Banco di Garabombo

Mai come oggi scegliere regali equo solidali rappresenta un gesto importante, capace di fare la differenza.

Per chi desidera unire sostenibilità e solidarietà, il Mercato Natalizio Banco di Garabombo è l’appuntamento ideale. Fino al 6 gennaio, ogni giorno dalle 9:00 alle 20:00, il piazzale di via Marco Pagano si trasforma in un luogo speciale dove trovare prodotti unici. Sotto il grande tendone, vi attendono innumerevoli idee regalo: dagli accessori e capi di moda etica alla cosmesi naturale, passando per oggetti per la casa e libri per ogni età. I prodotti alimentari non mancano e spaziano tra le eccellenze Made in Italy e sapori esotici come il cous cous e i pregiati datteri medjoul.

Un’occasione perfetta per fare regali che scaldano il cuore e rispettano il pianeta, per trasformare ogni acquisto in un gesto concreto di attenzione verso l’ambiente e le persone.

Lumina Park

Al calar del sole, Milano si accende di magia con Lumina Park, il parco di luminarie più grande della città che ha trasformato per la prima volta l’area Ex Macello in uno spettacolare viaggio luminoso ispirato al mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie.

Fino al 2 marzo, promette un’esperienza unica tra oltre 200 installazioni luminose, arte e tecnologia, giochi di luce, pensati per stupire grandi e piccini.

Camminando lungo un percorso di circa 1.5 chilometri, famiglie e appassionati potranno scoprire ambientazioni incantate, tra cui il Castello delle Meraviglie, il Labirinto di Carte e un’area completamente dedicata alla Regina di Cuori. Ogni tappa è studiata per offrire un’esperienza sensoriale completa, con effetti speciali e accompagnamenti sonori.

Lumina è una celebrazione del potere dell’immaginazione, con giochi interattivi e installazioni che stimolano la fantasia e invitano a diventare protagonisti di questa avventura. All’interno del parco non mancheranno set up fotografici per permettere a tutti di immortalare il momento e aree in cui si potrà interagire con le sculture luminose e partecipare a elettrizzanti quiz tematici.

L’orario di apertura varia in base al tramonto:

– dal 22 novembre al 12 gennaio dalle ore 18.00

– dal 13 gennaio al 2 febbraio dalle ore 18.30

– dal 3 febbraio al 23 febbraio dalle ore 19.00

– dal 24 febbraio al 2 marzo dalle ore 19.30

I biglietti sono disponibili online su VivaTicket.it.

– €19 per il biglietto standard dal lunedì al giovedì e €21 dal

venerdì alla domenica

– €17 per il biglietto ridotto dal lunedì al giovedì e €19 dal

venerdì alla domenica (under 18, studenti (fino a 26 anni di età), over

65, disabili (fino al 67%) e accompagnatore disabile di qualsiasi

entità)

– €65 per il biglietto family dal lunedì al giovedì e €72 dal

venerdì alla domenica (valido per 2 adulti e 2 bambini, oppure 1 adulto

e 3 bambini)

Il Concerto di Natale alla Scala

Il Teatro alla Scala è uno dei teatri d’opera più famosi al mondo, e assistere al Concerto di Natale è un’esperienza che va oltre la musica e diventa un vero e proprio viaggio nell’arte e nella storia. Ogni anno, il programma include esecuzioni di grandi capolavori della musica classica, interpretati da orchestre e cori di fama internazionale.

Per il 2024, il 7 dicembre segna l’inaugurazione della stagione lirica con la rappresentazione de “La forza del destino” di Giuseppe Verdi alle ore 18.00, diretta dal Maestro Riccardo Chailly con la regia di Leo Muscato.

Milano a Natale, i luoghi più simbolici

Come abbiamo visto, durante il periodo natalizio Milano dà il meglio di sé. Ma quali sono i luoghi più simbolici da visitare per godersi tutta la magia del Natale?

Piazza Duomo: il cuore delle festività

La maestosa Piazza Duomo è il cuore pulsante delle celebrazioni natalizie. Qui troneggia il grande albero di Natale, decorato con migliaia di luci e addobbi che brillano.

Ai piedi della Cattedrale, il mercatino propone prodotti artigianali e gastronomici, e crea un’atmosfera calda e accogliente.

Ogni anno l’albero viene acceso con una cerimonia speciale all’inizio di dicembre.

Galleria Vittorio Emanuele II: un gioiello di luci

Fonte: Ph @Flavio Vallenari - iStock

La Galleria Vittorio Emanuele II, dall’architettura elegante, si illumina con uno spettacolare soffitto di luci che dà vita a uno scenografico cielo stellato. Al centro della galleria, un enorme albero di Natale viene decorato con dettagli di lusso, spesso sponsorizzato da grandi marchi.

Non perdete l’occasione di scattare una foto sotto la cupola illuminata.

Castello Sforzesco, tra storia e tradizione

Il Castello Sforzesco ospita non soltanto il famoso mercatino “Oh Bej! Oh Bej!”, ma anche eventi culturali e mostre a tema natalizio. Di sera, il castello si veste di luci suggestive e, durante le festività, alcuni musei organizzano aperture straordinarie.

Piazza Gae Aulenti: modernità in festa

Per chi ama la Milano più moderna, Piazza Gae Aulenti è il simbolo della contemporaneità natalizia. La piazza viene decorata con luci futuristiche e ospita una pista di pattinaggio su ghiaccio contornata dai grattacieli.

Visitate la piazza di sera per ammirare il contrasto tra le luci natalizie e i riflessi dei grattacieli.

Brera, un quartiere dall’atmosfera magica

Il quartiere di Brera è noto per il suo fascino bohemien, che a Natale si arricchisce di decorazioni artigianali e boutique illuminate. Le stradine acciottolate, le vetrine adornate e l’aria romantica lo rendono uno dei luoghi più belli.

Fermatevi in una delle storiche pasticcerie per assaggiare il classico panettone milanese.

I Navigli, luci riflesse sull’acqua

Fonte: iStock

I Navigli regalano una visione incantevole del Natale grazie alle luci riflesse sull’acqua. Durante le festività, il Mercatino di Natale dei Navigli propone bancarelle con prodotti artigianali e street food.

Passeggiate lungo il Naviglio Grande al tramonto per momenti indimenticabili.

Come muoversi a Milano a Natale

Milano, durante il periodo natalizio, diventa molto affollata, soprattutto nelle zone centrali e vicino ai mercatini. È fondamentale pianificare i propri spostamenti in anticipo per muoversi senza stress. Ecco alcuni consigli utili.

Mezzi pubblici

I mezzi pubblici di Milano sono la scelta migliore per spostarsi in modo rapido ed efficiente, soprattutto nelle aree più trafficate. La rete di trasporti urbani è composta da metropolitana, tram e autobus, che collegano tutti i quartieri della città.

Metropolitana: le quattro linee (M1, M2, M3, M5) coprono l’intera città, permettendo di raggiungere con facilità tutte le principali attrazioni natalizie, come il Duomo, i Navigli e i mercatini.

le quattro linee (M1, M2, M3, M5) coprono l’intera città, permettendo di raggiungere con facilità tutte le principali attrazioni natalizie, come il Duomo, i Navigli e i mercatini. Tram: i tram storici sono il top per un viaggio suggestivo, soprattutto se scegliete le linee che attraversano il centro storico (come la linea 1 o la 19).

i tram storici sono il top per un viaggio suggestivo, soprattutto se scegliete le linee che attraversano il centro storico (come la linea 1 o la 19). Autobus: ideali per raggiungere le zone meno servite dalla metropolitana.

Info Utili:

Durante il periodo natalizio, i mezzi pubblici seguono orari ridotti nei giorni festivi (24, 25, 26 dicembre e 1 gennaio).

nei giorni festivi (24, 25, 26 dicembre e 1 gennaio). I biglietti possono essere acquistati nelle stazioni della metro, nei tabaccai o tramite l’app ATM Milano.

Se prevedete di muovervi molto, valutate l’acquisto di un biglietto giornaliero o di una tessera turistica, come la MilanoCard, che include anche sconti su musei e attrazioni.

Bike Sharing

Il servizio di bike sharing è un’alternativa ecologica e divertente per esplorare Milano. Durante il periodo natalizio, pedalare tra le vie illuminate è entusiasmante, soprattutto nelle zone pedonali del centro e lungo i Navigli.

I principali servizi di bike sharing sono:

BikeMi: il servizio pubblico di bike sharing, con stazioni sparse in tutta la città. Disponibile anche in versione e-bike.

il servizio pubblico di bike sharing, con stazioni sparse in tutta la città. Disponibile anche in versione e-bike. Helbiz e Lime: offrono monopattini elettrici e biciclette a noleggio tramite app.

Info Utili:

Disponibili 24 ore su 24.

Alcune zone centrali hanno restrizioni di traffico: verificate in anticipo i percorsi consentiti.

Taxi e ride-sharing

Se desiderate un servizio più comodo, i taxi e le piattaforme di ride-sharing come Uber sono sempre disponibili. Tuttavia, durante le festività, la richiesta è alta, quindi è consigliabile prenotare con anticipo, soprattutto la sera della Vigilia o il 25 dicembre.

Info Utili:

I taxi ufficiali si riconoscono dal colore bianco e dal logo del Comune di Milano.

Numeri utili: Radiotaxi 024040 o TaxiBlu 026767.

Utilizzate le app per prenotare e monitorare i tempi di attesa, evitando le lunghe code nelle zone più frequentate.

Auto e ZTL

Muoversi in auto a Milano durante il Natale può essere complicato a causa del traffico intenso e delle Zone a Traffico Limitato (ZTL). L’Area C, che copre il centro storico, è attiva anche durante le festività e richiede il pagamento di un ticket d’ingresso.

A piedi

Infine, il modo più interessante per muoversi a Natale è sicuramente a piedi. Passeggiare tra le strade illuminate del centro, esplorare i mercatini o ammirare le decorazioni natalizie nei quartieri storici è un qualcosa che non ha prezzo.

Percorsi consigliati: