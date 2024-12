I Villaggi di Natale in Italia tra magia, divertimento e luminarie

Fonte: Ufficio Stampa Ciancio I Villaggi di Natale in Italia

Immaginate un viaggio tra luci scintillanti, profumi di cannella e vin brulé, e casette in legno che sembrano uscite da una fiaba. È il magico mondo dei villaggi di Natale in Italia, dove la tradizione si intreccia con l’atmosfera incantata delle feste per regalare un’esperienza magica per piccoli e grandi.

Andiamo, allora, alla scoperta di quelle realtà incantate dove il Natale diventa un’emozione da vivere con il cuore, tra colori, sapori e infinite meraviglie.

A Vetralla, la magia del regno di Babbo Natale 2024

Tutto è pronto per una stagione strepitosa che attende il regno di Babbo Natale di Vetralla, in provincia di Viterbo.

Dal magico ingresso dove ogni ospite torna bambino, alla sala dell’incanto dove gli elfi giocano al Pescasogni. E poi ancora la casa di Babbo Natale, il tunnel dei desideri, la fabbrica di carbone del Dr.Krampy dove viene estratto il carbone per i più birbanti!

Passando per lo shopping di decorazioni nell’ormai storico mega store immersivo che non è solo un negozio, ma un vero e proprio viaggio attraverso ambientazioni emozionanti, dove ogni addobbo è stato selezionato con cura per offrire decorazioni uniche e di alta qualità, rendendo ogni visita un’avventura magica. Fino a ritrovarsi nel magico Victorian Village riempito di tante nuove attività e prelibatezze culinarie per passare un giorno straordinario.

Un’esperienza unica, che regala emozioni, che riesce a trasmettere i veri valori di questa festa che sta dentro ognuno di noi. Perché saremo proprio noi a dare il giusto significato a ogni cosa, e visitando il regno di Babbo Natale, lasciandoci coinvolgere da questo clima gioioso e arricchito per la stagione 2024 da nuovissimi spettacoli coinvolgenti, personaggi, prodotti e canzoni emozionanti, possiamo veramente capire cosa distingue questo luogo da ogni altro… qui nel regno, ognuno ritrova e raccoglie il proprio Natale.

Perugia, il parco della città della Domenica si trasforma in un magico villaggio natalizio

Fino al 26 dicembre, il parco della città della Domenica si trasforma in un magico villaggio natalizio, pensato per incantare i bambini e le loro famiglie. Tra le attrazioni, un percorso luminoso attraversa il bosco incantato, popolato da animali giganti e scintillanti, per regalare un’esperienza indimenticabile che lascerà tutti a bocca aperta.

All’interno delle sale, gli elfi organizzeranno laboratori, racconteranno fiabe di Natale e offriranno ai visitatori una mappa speciale, per condurli in una magica caccia al tesoro attraverso il Parco alla scoperta dello spirito natalizio. Un trenino illuminato porterà le famiglie nel cuore del villaggio di Babbo Natale, immerso in un bosco incantato, ricco di luci e di magia.

Nel cuore del “labirinto” dei vicoli sotterranei della Rocca Paolina, la maestosa fortezza medievale di Perugia, si apre una suggestiva mostra-mercato. Qui, tra passaggi nascosti e scorci misteriosi, i visitatori troveranno una ricca selezione di artigianato, addobbi natalizi, creazioni creative e prelibatezze gastronomiche, perfette per vivere appieno la magia del Natale in un contesto senza tempo.

Natale d’A…mare a Lignano Sabbiadoro

Fonte: ©Fabrice Gallina - Ufficio Stampa

A Lignano Sabbiadoro sta per accendersi l’atmosfera natalizia: ritorna infatti l’appuntamento con “Natale d’A…Mare” (dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025), la storica manifestazione che dà luogo a un ricco calendario di iniziative organizzate per le festività (il villaggio del Gusto, il villaggio di Babbo Natale e il maestoso albero di Natale con pista di pattinaggio in Piazza Fontana).

Il Villaggio del Natale a Cervia e Milano Marittima

Il Natale a Cervia e Milano Marittima (Ravenna) sarà all’insegna di spettacoli, laboratori e mercatini fino all’Epifania.

Il centro storico di Cervia (Piazza Garibaldi e zone limitrofe) si trasformerà nel villaggio di Natale, decorato con tante luminarie. Al centro del villaggio spiccherà il maestoso albero di Natale, donato da Madonna di Campiglio – Pinzolo, con al fianco, la pista del ghiaccio. Intorno all’albero, la pista di ghiaccio di 450 metri quadrati, aperta tutti i giorni, circondata dalle tipiche casette di legno con prodotti locali e piatti tipici del territorio.

Sempre in piazza Garibaldi sarà allestito il giardino di Natale, nel giardinetto accanto al Duomo, con il Grinch, gli Elfi e il Gipsy Garden Xmas Edition, mentre in Piazza Pisacane verranno organizzati eventi e laboratori per bambini e famiglie.

Nei fine settimana il Villaggio si trasformerà in un palcoscenico di spettacoli, laboratori di artigianato e animazioni per famiglie, con artisti di strada e musica dal vivo. Durante le feste, il magazzino del Sale ospiterà una mostra dedicata al festival delle Arti. Per Santo Stefano ci sarà il tradizionale concerto di Natale della Grande Orchestra “Città di Cervia” nello storico Teatro Comunale Walter Chiari.

A Milano Marittima, la centrale Rotonda Primo Maggio e le vie dello shopping saranno vestite a festa con scintillanti installazioni luminose che creeranno un’atmosfera magica, valorizzando l’ambiente e i pini secolari della Città giardino. Tutti i fine settimana e nei giorni di festa saranno organizzati spettacoli ed eventi per intrattenere bambini e famiglie.

Forlì che Brilla – La fabbrica del Natale

Quest’anno, Forlì che Brilla (l’appuntamento natalizio che si inaugura l’8 dicembre fino al 13 gennaio 2025) è la fabbrica del Natale: attrazioni, spettacoli, eventi, e per la prima volta, il Grande Concorso “Caccia al Biglietto d’oro” ispirato al mondo di Willy Wonka e della Fabbrica di Cioccolato. Un viaggio tra cioccolato, dolci e ambientazioni magiche, giocattoli, mondi da scoprire e avventure da vivere, per trasmettere un grande insegnamento, soprattutto ai bambini: non smettere mai di sognare. Al concorso a premi potranno partecipare famiglie e bambini facendo acquisti nei principali negozi del centro di Forlì, con estrazione finale da Willy Wonka “in persona” il giorno della Befana.

Il giorno dell’Immacolata, dalle 16 si “accenderà” FORLÌ CHE BRILLA– La Fabbrica del Natale dalle 16 in Piazza Saffi, con artisti, golosissimi laboratori, musica, i Babbi Natale in motocicletta, l’accensione dell’albero e del nuovo video-mapping.

In Piazza Saffi non mancano una grande pista di pattinaggio ellittica su ghiaccio (fino al 13 gennaio 2025), una giostra dei cavalli per i più piccoli e la Fiera di Natale con 13 casette di legno, oltre all’albero con decorazioni che richiamano dolci e regali, in sintonia con il tema scelto per questa edizione.

Ogni giorno in piazza (e in altri angoli del centro) dalle 17.30, verrà proiettato un video mapping. Torna anche il MAGICO BORGO DI NATALE, una Casetta di Cristallo ampia e accogliente, dove ogni giorno, bambini e genitori, potranno vivere momenti speciali di condivisione, sperimentandosi in laboratori creativi, attività di gioco, letture, musica, spettacoli e tante dolcezze.

Si ripropone anche MUSIC EDITION, con l’esibizione, in Viale delle Torri e Corso Garibaldi, di artisti e band della città e del territorio, per uno shopping a suon di musica.

Natale a Grand Tour Italia

Fonte: Ufficio Stampa Grand Tour Italia

Fino al 6 gennaio 2025, Grand Tour Italia, a Bologna, il Parco dedicato alle tradizioni regionali italiane si trasforma in un villaggio natalizio ricco di esperienze per tutti. Tra una pista di pattinaggio su ghiaccio al chiuso, il Villaggio dei giochi, installazioni e mercatini con proposte artigianali e gastronomiche regionali, Grand Tour Italia invita i visitatori a immergersi nella magia delle feste in uno scenario tutto italiano.

Pista di pattinaggio su Ghiaccio al Chiuso

I visitatori potranno pattinare sulla pista di ghiaccio di Grand Tour Italia, gustando una cioccolata calda o del vin brulé tra una pausa e l’altra.

Il Villaggio di Natale Itinerante

Grandi e piccini potranno passeggiare tra le attrazioni di un villaggio natalizio incantato, popolato da Babbo Natale e i suoi aiutanti, luci scintillanti, installazioni artistiche e spettacoli pensati per tutta la famiglia. Il Villaggio di Natale si estende per tutto il parco, creando un’atmosfera fiabesca.

I Mercatini di Natale

I mercatini di Grand Tour Italia offrono un’esperienza festiva immersiva, dove gli amanti dello shopping potranno scegliere regali originali sostenendo l’artigianato italiano.

Il Villaggio dei Giochi per Bambini e Ragazzi

Ogni weekend, il Villaggio dei Giochi proporrà attività tematiche sempre diverse per intrattenere i più giovani.

Ci saranno aree dedicate ai Mattoncini Lego, ad Harry Potter, aree supereroi, principesse, elfi, fate ed aiutanti di Babbo Natale, giocattoli vintage dagli anni 60 in poi con massimo interesse al periodo anni 80 e 90 ovvero il periodo d’oro dei giocattoli tra i quali: Masters, Transformers, Tartarughe Ninja , Barbie e molti altri; oltre 100 giochi da tavolo, mondo Comics a 360 gradi con espositori selezionati anche stranieri con le migliori idee regalo, festival del videogioco e così via…

Rimini accende “Il sogno del Natale”

Piazza Cavour è la scenografia per “Rimini, il Capodanno più lungo del mondo”, che, fino all’Epifania, faranno vivere la magica atmosfera natalizia.

La nota località balneare si illumina con 90 chilometri di luminarie, da Miramare a Torre Pedrera, passando per i borghi, l’entroterra e il centro storico.

A Rimini, Natale fa anche rima con mercatini natalizi: anche per il 2024 saranno varie le location nel centro storico con i tipici prodotti artigianali, decorazioni, dolciumi e tante idee regalo originali, per tutto il mese di dicembre, fino all’Epifania.

Il Villaggio Natalizio “Ice Village” in Piazzale Boscovich (al coperto) e nella vicina spiaggia libera rimane aperto fino al 12 gennaio 2025, ed è caratterizzato da decori e addobbi, il mercatino di artigianato, l’Happy Circus con il tendone multicolore e i suoi spettacoli per bambini e la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio al coperto, di 600 metri quadrati.

Il Christmas Town a Catania

Fonte: Ufficio Stampa I PRESS

La Sicilia, dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, diventa una delle mete del turismo natalizio e riserva grandi sorprese: nel Centro fieristico Le Ciminiere a Catania è allestito il più grande Parco dedicato al Natale del Sud Italia, il tanto atteso villaggio a tema Christmas Town.

Le famiglie, le scuole, i gruppi d’amici, le coppie, varcata la soglia d’ingresso, potranno trascorrere un’intera giornata affascinati dall’intrattenimento di Christmas Town, senza limiti di permanenza, pattinando sul ghiaccio nella pista adatta anche ai dilettanti e a chi non ha mai pattinato, godendosi un tradizionale film nel Cinema di Natale e vivendo nello stupore degli spettacoli di magia, di circo e di musical che saranno in scena nei tre grandi teatri Magic Show, Christmas Circus e Musical sul Grinch.

Sarà anche possibile incontrare i meravigliosi personaggi delle danzanti parate come renne, schiaccianoci e pupazzi di neve, gustare prelibatezze e divertirsi nelle numerose attrazioni a tema, dalla Giostra dei Cavalli al Christmas Big Balls, alla Giostra delle Slitte Volanti che è una delle due esistenti in Italia appositamente creata per Christmas Town. Nella grande Fabbrica dei Giocattoli e nell’immensa Casa di Babbo Natale di 400 mq, saranno gli elfi a fare strada ai visitatori; e per i più piccoli saranno allestite tre grandi aree gioco da Lego, Barbie e Hot Wheels.

Altra straordinaria novità sarà “La Cena con Babbo Natale” un esclusivo evento all’interno di “Christmas Town” nel nuovissimo “Ristorante di Natale” che sarà inaugurato in questa edizione. Una serata speciale da trascorrere con Babbo Natale, Mamma Natale e i loro elfi. Un’atmosfera unica e una cena deliziosa con i migliori sapori delle feste, con piatti che incantano la vista e il gusto.

Con il biglietto giornaliero si potrà entrare a qualunque ora si preferisca entro gli orari di apertura e chiusura del Villaggio. Con il biglietto serale l’ingresso è consentito dalle ore 19 (fino a chiusura del Village fissato per le 23,00).