Le città con le luci di Natale più belle del mondo

Il periodo più magico dell'anno veste a festa le città di tutto il mondo, in un tripudio di luci e di colori. Tra le città speciali da visitare per Natale, quelle con le luci più belle, spicca senza dubbio New York dove la piazza del Rockfeller Center ospita il grandissimo abete e la pista di pattinaggio. (Nella foto, Rockfeller Center, New York).