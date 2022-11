A Natale puoi vivere la favola leggendaria dei regni ghiacciati del Nord

Fonte: IPA Deep Midwinter: A Nordic Christmas at Chatsworth

C’è qualcosa di magico che si respira nell’aria in questo periodo. Le città e i suoi abitanti sono in continuo fermento, mentre le strade, i quartieri e le piazze si accendono di luci e colori. Tutto intorno, invece, alberi maestosi e addobbi regali fanno da cornice a paesaggi che si trasformano in vere e proprie cartoline incantate dove i sensi sono avvolti e coinvolti da profumi, melodie e spettacoli visivi.

È il miracolo di Natale che prende forma. Le città, i villaggi e i Paesi di tutto il mondo si mostrano con la loro veste migliore per invitare i viaggiatori di tutto il pianeta a mettersi in viaggio e toccare con mano le vivaci e scintillanti atmosfere.

Ma se è un Natale leggendario, straordinario e surreale che volete vivere, allora c’è solo un luogo da raggiungere, una residenza costruita nel XVI secolo all’interno della quale, tra novembre e dicembre, prende vita la favola leggendaria dei regni ghiacciati del Nord. Pronti a vivere la magia?

Un Natale leggendario nel Regno Unito

Se state programmando un viaggio per andare alla scoperta di tutte quelle città che durante il periodo dell’Avvento si trasformano in mondi incantati, allora non potete non inserire tra le prossime destinazioni da raggiungere anche il Regno Unito. Questa volta, però, siamo lontani dalla cosmopolita e vivace città di Londra, perché ci troviamo nel Derbyshire, e più precisamente nei pressi della cittadina di Bakewell.

È qui che esiste una storica dimora, inserita nel Parco Nazionale del Peak District, che è da sempre meta prediletta degli abitanti del Paese. Si tratta della Chatsworth House, una grande casa costruita nel XVI secolo per volontà della contessa di Shrewsbury, oggi considerata una delle residenze di campagne più importanti di tutta l’Inghilterra.

L’abitazione, visitabile tutto l’anno in alcune sue parti, è diventata con il tempo il perfetto set cinematografico di numerose pellicole celebri in tutto il mondo come l’adattamento cinematografico di Orgoglio e pregiudizio, La duchessa e Wolfman, giusto per citarne alcuni.

Chatsworth House è famosa anche per gli eventi che vengono organizzati durante l’anno e nel periodo di Natale, quando le oltre 100 stanze della casa si trasformano in universi magici e incantati tutti da scoprire e da vivere.

Ed è proprio in occasione di questo Natale che, la Chatsworth House, si è trasformata in un’ambientazione surreale, quella che permette alle persone di ogni età di vivere la favola leggendaria dei regni ghiacciati dell’estremo Nord.

Come in una fiaba. Deep Midwinter: A Nordic Christmas at Chatsworth

A partire dal 5 novembre, e fino all’8 gennaio, la casa nel parco nazionale del Peak District si accende di magia. L’edificio, infatti, ospita uno degli eventi più affascinanti e suggestivi del mondo intero, quello che replica le leggende dei regni ghiacciati dell’estremo Nord. Una vera e propria favola norrena che prende il nome di Deep Midwinter: A Nordic Christmas at Chatsworth.

La visita trasporta i viaggiatori all’interno di un mondo stregato dal potente dio Loki, che ha utilizzato i suoi poteri per lanciare un incantesimo su tutta la casa. Pareti di ghiaccio, nascondigli incantati, foreste scintillanti e luci soffuse accompagnano gli ospiti in un percorso delle meraviglie che permette di rivivere le leggende e il folklore della mitologia norrena e le tradizioni natalizie delle regioni artiche e nordiche.

Il dio Loki farà spesso apparizione all’interno della casa durante la visita, non solo per raccontare le sue storie, ma anche per intrattenere grandi e bambini con trucchi magici e spettacoli incantati. Spazio anche ai desideri, ovviamente, quelli da scrivere e da appendere su un maestoso e scintillante albero di Natale che campeggia nella grande sala da pranzo della Chatsworth House.