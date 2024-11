Mercatini di Natale della Svizzera in treno a metà prezzo

I mercatini di Natale in Svizzera non sono mai stati così vicini e allettanti: ecco come viaggiare in treno a prezzi vantaggiosi, per tuffarsi nella magia delle città piene di luci e decorazioni

Fonte: iStock Il Ponte della Cappella a Lucerna durante le feste

Con l’arrivo della stagione natalizia, la Svizzera si veste di magia, offrendo un’atmosfera unica e fiabesca, ricoperta dalla neve e inebriata dal profumo intenso e speziato del vin brûlé e dei dolci alla cannella e alle mele. Tra mercatini, luminarie e tradizioni che rispecchiano una fusione culturale unica, ogni città svizzera regala esperienze indimenticabili.

Quest’anno, grazie alla Promo 2×1 Eurocity di Trenitalia e Ferrovie Federali Svizzere, sarà possibile visitare le principali località svizzere con uno sconto significativo, per godersi appieno la magia incredibile dei mercatini di Natale. Vediamo nel dettaglio come usufruire di questa promozione per partire alla volta della Svizzera durante le festività di dicembre.

Promo 2×1 Eurocity: Svizzera a metà prezzo

L’offerta Promo 2×1 Eurocity consente di viaggiare in due al costo di un solo biglietto, sia in prima che in seconda classe.

Valida dal 15 novembre al 20 dicembre 2024, questa promozione permette di raggiungere numerose città in Svizzera partendo da Milano, Venezia, Bologna e Genova. La promo offerta da Trenitalia e Ferrovie Federali Svizzere è l’occasione perfetta per immergersi nella magica atmosfera natalizia delle località svizzere più celebri, come Zurigo, Basilea, Lucerna, Berna, Lugano, Montreux, Losanna e Ginevra.

I biglietti Promo 2×1 sono acquistabili dall’8 novembre al 7 dicembre e devono essere prenotati almeno tre giorni prima della partenza. Questi biglietti, inoltre, sono disponibili sia online su trenitalia.com, tramite App Trenitalia, nelle biglietterie di stazione o presso le agenzie di viaggio autorizzate. È importante notare che i biglietti con tariffa promo non possono essere né modificati né rimborsati.

Mercatini e luci: in treno verso il Natale svizzero

Il periodo natalizio in Svizzera è caratterizzato da una grande varietà di mercatini e eventi che celebrano la diversità culturale del Paese. Più di 130 mercatini e manifestazioni prendono vita nelle città e nei villaggi, offrendo ai visitatori un caleidoscopio di esperienze.

Ecco cosa potete vedere viaggiando in treno a metà prezzo verso la spettacolare Svizzera durante il mese di dicembre.

Il festival delle luci a Lucerna

Lucerna è una delle destinazioni più incantevoli in Svizzera durante le festività. A partire dal 16 novembre, il “Rudolf’s Weihnachtsmarkt” apre i battenti al Parco Inseli, offrendo spettacoli di burattini, concerti e piatti tipici come la fonduta. Il celebre Mercato di Natale di Franziskanerplatz, allestito accanto alla Chiesa Francescana, si illumina dal 5 al 23 dicembre. Per chi è appassionato di artigianato e regali fatti a mano, l’Handcraft Market di Weinmarkt, aperto in alcuni sabati di dicembre, rappresenta un appuntamento imperdibile.

Dal 12 al 15 dicembre, la musica dal vivo riempie la Cappella di San Pietro durante il “Forum internazionale Venite”, mentre il Centro Cultura e Congressi di Lucerna (KKL) ospita concerti a tema natalizio, tra cui “Christmas in Lucerne” e “The Sound of Christmas”. Per un’esperienza ancora più coinvolgente, il Lilu Light Festival trasforma Lucerna in un tripudio di luci dal 9 al 19 gennaio 2025, con installazioni artistiche provenienti da tutto il mondo.

Montreux e la Riviera di Natale

Sulle sponde del Lago di Ginevra, il mercatino di Montreux è una delle mete più suggestive del periodo natalizio e quest’anno festeggia il suo 30º anniversario. Tra bancarelle di artigianato, prodotti locali e spettacoli, Montreux accoglie persino un Babbo Natale che sorvola l’area con la sua slitta ogni giorno, portando gioia a grandi e piccini. Anche Vevey e Villeneuve partecipano al Natale sulla Riviera, con eventi come il mercato dei tartufi e il villaggio degli gnomi.

La Montreux Riviera Card offre numerosi vantaggi ai visitatori, inclusi sconti nei ristoranti e accesso gratuito ai trasporti pubblici. Per chi desidera una permanenza prolungata, l’offerta “Riviera Montreux Noel” include pernottamento, card e un voucher per cenare al mercatino.

Basilea, Natale tra mercatini e tradizione

Basilea, rinomata per essere la “Città dei Musei”, brilla durante il periodo natalizio grazie ai suoi mercatini e cortili magici. Dal 28 novembre al 23 dicembre, le bancarelle colorano le piazze di Barfüsserplatz e Münsterplatz, offrendo ai visitatori specialità tipiche come i “Läckerli”, biscotti di Basilea, e decorazioni realizzate dall’atelier di Johann Wanner.

Oltre ai mercatini, i cortili di Basilea diventano piccoli mondi incantati, con luminarie e decorazioni che creano un’atmosfera intima e suggestiva. Da non perdere anche il “Cortile magico di Johann Wanner”, una vera istituzione della città.

Zurigo, illuminata a festa

Zurigo accoglie il Natale con uno spettacolo di luci unico lungo la Bahnhofstrasse, dove oltre 11.000 cristalli di luce trasformano la città in un gioiello luminoso. Tra i mercatini più celebri, il Zürcher Wienachtsdorf sulla Sechseläutenplatz offre prodotti artigianali locali e street food internazionale, mentre il Christkindlimarkt nella Stazione Centrale, il più grande mercatino coperto d’Europa, incanta i visitatori con un maestoso albero decorato con 5.000 cristalli Swarovski.

Fonte: iStock

Altri eventi rendono il Natale a Zurigo un’esperienza indimenticabile, come il Lichterschwimmen, una tradizione in cui migliaia di candele galleggiano sul fiume Limmat, e il Singing Christmas Tree sulla Werdmühleplatz, dove cori natalizi si esibiscono su un palco a forma di albero.

Losanna: 10ª edizione di Bô Noël

Quest’anno, il celebre evento natalizio di Losanna si sposta verso la zona della stazione, coinvolgendo l’area di Plateforme 10, che ospiterà una grande ruota panoramica, una pista da slittino lunga 25 metri e l’Igloo del terroir vodese. Per Capodanno, torna la Silent Disco, tanto attesa dopo la pausa dell’anno scorso. Due trenini magici collegheranno i vari mercatini, spostandosi tra La Cité e Plateforme 10.

In Rue de Bourg e Rue du Lion d’Or sarà allestito un nuovo “Marché des Artisans”, mentre in Saint-François arriverà una torre natalizia ispirata alle tradizioni nordiche. Al Belvédère du Mondial de Fondue sulla Terrazza Bel-Air, il bar “Labô” avrà una nuova location per questa edizione. Sull’Esplanade della Cattedrale sarà inoltre possibile divertirsi con una pista di curling.

I visitatori ritroveranno i classici di Bô Noël, come la “Boutique des Créateurs” alla Place des Pionnières e il “Marché des Papilles” per i piaceri gastronomici. Gli amanti della natura potranno godersi l’atmosfera montana del Coeurnotzet sotto il Grand Pont, mentre i più piccoli troveranno un Villaggio dei bambini con passeggiate a cavallo, racconti e laboratori creativi. Infine, la Grande Parata partirà dalla Cattedrale il 30 novembre, culminando a Plateforme 10, offrendo un momento magico per tutte le generazioni.

Berna, atmosfera natalizia tra artigianato e tradizioni

Berna si veste a festa con i suoi incantevoli mercatini natalizi, ognuno con un carattere unico. A Waisenhausplatz (dal 29 novembre al 24 dicembre) il mercatino tradizionale offre decorazioni natalizie, mandorle tostate e idee regalo. Il Sternenmarkt alla Kleine Schanze (dal 21 novembre al 28 dicembre), noto per la sua atmosfera contemporanea, propone un’ampia selezione culinaria tra chalet e food truck, oltre a una fondue irresistibile.

Il mercatino della Cattedrale di Berna (Weihnachtsmarkt Berner Münster), in programma dal 29 novembre al 24 dicembre, è l’ideale per chi cerca regali artigianali unici, mentre la Terrazza della Cattedrale ospita periodicamente un mercato dell’artigianato.

Fonte: iStock

Ginevra, la magia di Noël au Quai

“Noel au Quai” di Ginevra, situato lungo il Quai du Mont-Blanc, offre una meravigliosa esperienza invernale tra artigianato e attività per famiglie. Le rive del Lago di Ginevra si trasformano in un luogo incantato, con maestosi baubles e lampadari natalizi che pendono dagli alberi, mentre il profumo del vin brulé riempie l’aria.

Il mercatino include lo “Chalet a Fondue” per gli appassionati di gastronomia, e il “Christmas Pub” con DJ set nei fine settimana per chi ama festeggiare. I bambini possono godersi giri su pony, carrozze trainate da cavalli e giostre d’epoca.