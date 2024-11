Tutta la magia del Natale di quest’anno in Friuli-Venezia Giulia

Fonte: iStock Natale a Trieste, Friuli Venezia Giulia

Quando il Friuli-Venezia Giulia si veste dei colori del Natale, ogni angolo della regione si trasforma in un magico scenario da fiaba. Tra mercatini scintillanti, tradizioni che profumano di storia ed eventi che scaldano il cuore, la Festa più amata dell’anno qui è un’esperienza da vivere con intensità, lasciandosi avvolgere da un’atmosfera che sa di meraviglia e calore familiare.

Mercatini di Natale Friuli

Iniziamo il viaggio natalizio in Friuli dando uno sguardo ai suggestivi mercatini che, da Trieste a Tarvisio, si svelano come un tripudio di appuntamenti per piccoli e grandi, eventi enogastronomici e spettacoli coinvolgenti.

Nello splendido capoluogo, ad esempio, dall’8 dicembre fino 22 dicembre, Piazza Sant’Antonio ospita il cosmopolita Mercatino di Natale, cui partecipano espositori da tutta Italia e dal resto del mondo, con inedite idee regalo, specialità enogastronomiche mitteleuropee e prodotti di artigianato.

Spostiamoci poi in Carnia: a Sauris, raccolto borgo che fa la gioia degli sciatori e degli escursionisti con le ciaspole, il Mercatino va in scena il 7 e l’8 dicembre, con i tipici stand di artigianato e di prelibatezze incastonati tra le casette in pietra e legno. Non mancano concerti di musica e canti corali.

Non da meno sono Udine, dove le inconfondibili casette del Mercatino propongono gli immancabili articoli natalizi tra cui spicca il dolce tradizionale delle Valli del Natisone, la “Gubana“, e Aquileia, dove Piazza Capitolo e vie limitrofe accolgono il consueto Mercatino natalizio e dell’artigianato locale in cui centinaia di hobbisti espongono i loro manufatti legati ai mestieri di un tempo.

Ma non finisce qui. I Mercatini di Natale in Friuli vi aspettano anche a Tarvisio, in Piazza Unità, sotto le fronde dell’Albero ricco di decorazioni, a Monfalcone, in Piazza della Repubblica, che si trasforma nel “Villaggio di Natale” con Mercatino con le classiche casette di legno, e a Cividale del Friuli, terra del Mercatino di Natale in stile carinziano, con oggetti unici realizzati a mano, musica e assaggi di frittelle di mele e vin brulè.

Eventi di Natale Friuli

Fonte: Ph @sergioph - iStock

Cosa sarebbe l’attesa del Natale senza gli innumerevoli eventi che lo precedono e che conducono, piano piano, a sentirsi parte di un’atmosfera davvero magica?

A Gorizia, cuore delle attività proposte da Confcommercio Gorizia per l’Avvento sarà appunto la Bottega del Cappello in via Rastello 52, centro nevralgico de La Via del BorGO, progetto di riqualificazione urbana e culturale (di cui Confcommercio Gorizia è capofila) nato nell’ambito del PNRR Bando Borghi per riscoprire e rilanciare via Rastello e Borgo Castello nel cuore di Gorizia.

Molteplici le iniziative che animeranno la bottega, a partire da uno speciale Calendario dell’Avvento le cui 24 finestrelle contengono al loro interno 24 simboli iconici e rappresentativi del borgo e della città.

Infine quattro passeggiate tematiche alla scoperta dei luoghi iconici del centro storico della città e dei personaggi che ne hanno fatto la storia, che si terranno nelle quattro domeniche d’Avvento.

Invece, a Lignano Sabbiadoro, dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, il Natale d’A…Mare torna con una nuova edizione ricca di incanto. In Piazza Fontana sorgerà una pista di pattinaggio sul ghiaccio mai vista prima: la più grande e unica nel suo genere nel Nord-Est, che abbraccerà un magnifico albero di Natale, rendendo l’atmosfera ancora più suggestiva.

Tra Via Tolmezzo e il Parco San Giovanni Bosco prenderà vita il Villaggio del Gusto, un’incantevole raccolta di casette decorate dove sarà possibile acquistare regali natalizi, assaporare specialità tipiche locali e internazionali, oppure riscaldarsi con un bicchiere di vin brulé o una golosa cioccolata calda.

Sulla spiaggia, come ogni anno, torna protagonista il celebre Presepe di Sabbia, giunto alla sua 21ª edizione, con spettacolari sculture realizzate da maestri della sabbia provenienti da tutto il mondo.

Nel Villaggio di Babbo Natale, ospitato nel Parco San Giovanni Bosco, i più piccoli potranno incontrare Babbo Natale per consegnargli la loro letterina e divertirsi con una varietà di attrazioni pensate per tutta la famiglia.

Come ogni anno, Piazza XX Settembre sarà il cuore pulsante delle festività natalizie a Pordenone, con le caratteristiche Casette di Natale enogastronomiche curate da Sviluppo e Territorio. Un tripudio di luci, allegria e musica avvolgerà la città grazie al Pordenone Christmas Festival, che promette un programma ricco di emozioni.

Dopo il grande successo della scorsa edizione, torna l’attesissima Notte a lume di candela, il 13 dicembre, quando la piazza sarà illuminata dalla magia di centinaia di candele, accompagnata dalle note di Dj Zellaby per una serata dall’atmosfera unica.

Le facciate dei palazzi di Piazza della Motta e Piazza XX Settembre prenderanno vita grazie a straordinari video-mapping, e per i più giovani, la pista di pattinaggio sul ghiaccio sarà il luogo ideale per divertirsi, aperta ogni giorno fino al 2 febbraio 2025.

Presso la Casetta info point, i visitatori potranno trovare tutte le informazioni per godere appieno del Natale in città. I più piccoli troveranno uno spazio speciale con laboratori creativi, attività e animazioni nei fine settimana di dicembre (7, 8, 14, 15, 21 e 22), dalle 11:00 alle 13:00, per momenti di svago e fantasia.

Con un cartellone di circa 300 eventi, Pordenone si prepara a vivere un Natale all’insegna della cultura, della musica, del teatro, dello sport e del divertimento, con un’attenzione particolare ai bambini e alle famiglie.

Ancora, dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, San Vito al Tagliamento si accenderà di magia con Incanto di Natale! L’evento più atteso delle Festività torna a colorare la città con un mix perfetto di musica, sapori, mercatini e una miriade di appuntamenti pensati per regalare momenti di gioia e condivisione.

In Piazza del Popolo troveranno spazio le incantevoli casette natalizie, pronte a conquistare il cuore con proposte uniche e un’atmosfera calda e accogliente. Non mancheranno attività coinvolgenti per tutta la famiglia e tante occasioni per vivere il Natale insieme, immersi nello splendido scenario della città addobbata a festa.

Infine, a Tarvisio la tradizione dei Krampus e di San Nicolò è una delle celebrazioni natalizie più sentite: il 5 dicembre 2024 sarà una giornata ricca di eventi imperdibili in diverse località del territorio, dove la leggenda prende vita tra sfilate, spettacoli e sapori invernali.

Nel centro, alle 17:00, i Krampus daranno il via alla loro spettacolare parata, percorrendo via Dante, via Veneto e via Roma, per concludersi in Piazza Unità dove arriverà anche San Nicolò, che, a bordo di un calesse e accompagnato dai suoi inquietanti guardiani, distribuirà il tradizionale pane dolce ai bambini. Ma la festa non si fermerà: i Krampus continueranno la loro visita di casa in casa, portando con sé l’atmosfera unica di questa tradizione.

A Tarvisio Centrale, i festeggiamenti inizieranno alle 17:30 con l’apertura dei chioschi, dove sarà possibile scaldarsi con vin brulé, tè caldo, castagne e un gustoso minestrone. Alle 18:30, una fiaccolata dal bosco annuncerà l’arrivo dei Krampus e di San Nicolò, seguito da un falò suggestivo e dalla visita alle famiglie del luogo.

Per concludere, a Rutte Piccolo, la serata prenderà vita alle 20:30 con un falò illuminato dal corteo dei Krampus in arrivo dal bosco. A completare l’esperienza, vin brulé e gulasch offerti a tutti.

Luminarie natalizie Friuli

Natale, da sempre, significa anche le calde luci delle luminarie, che brillano nel cielo invernale e vestono ogni città, borgo e paese di colore e allegria.

Dando uno sguardo al Friuli, a Pordenone il centro si trasformerà in un autentico spettacolo di luci e colori, grazie alle straordinarie luminarie che illumineranno Contrada Maggiore, Corso Garibaldi e molte altre strade. Nuove installazioni luminose e sorprendenti video proiezioni arricchiranno diversi angoli della città, regalando un’atmosfera da fiaba.

Sono ben 106 le luminarie presenti quest’anno, accompagnate da 270 stelle, 200 metri di tendine luminose e 8 maestose sfere a palo lungo viale Marconi. Al centro dell’attenzione, il grande albero di Natale, decorato con 3.250 metri di fili a LED e impreziosito da 50 stelle luminose. Un totale di quasi 90.000 luci LED darà vita a un’ambientazione magica e indimenticabile.

Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e delle associazioni locali, Udine è adornata con luminarie in 44 vie, proiezioni artistiche e 27 alberi di Natale distribuiti tra il centro storico e i quartieri. Novità del 2024 è l’estensione degli allestimenti a nuove location, come la Biblioteca Civica Joppi e la stazione ferroviaria.

Tra i punti salienti degli addobbi luminosi, spiccano gli alberi monumentali in via Lionello, piazza Duomo e piazza Matteotti. Speciali proiezioni architettoniche trasformeranno il Castello, la Loggia del Lionello e piazza XX Settembre in scenari da sogno.

Anche Trieste si prepara a brillare sotto una cascata di luci e a vestire il suo abito più elegante per le festività. Venerdì 29 novembre, alle 17, l’incantevole Piazza Unità d’Italia diventerà il cuore pulsante della magia natalizia con la tanto attesa accensione delle luminarie. Con la piazza illuminata da giochi di luci che ne esaltano il fascino indiscusso e alberi decorati lungo tutto il centro storico, il capoluogo si trasformerà in una “cartolina vivente”.

I luoghi più simbolici Friuli Natale

Fonte: iStock

Come abbiamo visto, il Friuli-Venezia Giulia durante il periodo natalizio si trasforma in un tripudio di luoghi incantati, dove ogni scorcio sa emozionare e sorprendere. Dai pittoreschi borghi alle città animate da mercatini e luci scintillanti, la regione offre esperienze uniche che celebrano la bellezza e le tradizioni locali.

Trieste, con la maestosa Piazza Unità d’Italia, è senza dubbio uno dei luoghi più iconici. Durante le festività, la piazza si veste di luci e alberi decorati, per un vero e proprio spettacolo per gli occhi e per il cuore. Le eleganti luminarie e l’atmosfera cosmopolita la rendono un elegante simbolo della magia natalizia.

A Udine, il cuore pulsante delle celebrazioni è il centro storico, dove 27 alberi di Natale, proiezioni artistiche e luminarie adornano le vie principali e i quartieri. Il Castello e la Loggia del Lionello, illuminati da scenografici giochi di luce, creano un’atmosfera che incanta grandi e piccoli.

La poesia dell’Avvento continua a Tarvisio, dove la tradizione dei Krampus e di San Nicolò affonda le radici nel folklore alpino. Qui, i boschi innevati e le piazze accolgono sfilate spettacolari, falò e sapori autentici, come il vin brulé e il gulasch, per un Natale che unisce leggenda e convivialità.

Non si può parlare di luoghi simbolici del Friuli senza menzionare San Vito al Tagliamento, con il suo Incanto di Natale. La cittadina si anima con casette natalizie, eventi per tutta la famiglia e uno scenario che invita a condividere momenti di gioia.

Infine, non dimentichiamo i piccoli borghi e le località immerse nella natura dove la neve e le tradizioni locali regalano l’autenticità di un Natale lontano dalla frenesia delle realtà più grandi, avvolto dal calore delle feste e dalla bellezza del paesaggio invernale di montagna.