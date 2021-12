Aspettando Natale: magiche tradizioni dal mondo

Quello dell’Avvento è sicuramente il periodo più magico e atteso dell’anno perché ci permette di immergerci totalmente nell’atmosfera delle feste. Le luci, gli addobbi e le decorazioni invadono le città del mondo e le case di tutti quanti, e grandi e bambini, giorno dopo giorno, aprono le caselline di quel calendario dell’Avvento che hanno ricevuto in dono.

E se è vero che siamo così ancorati alle nostre tradizioni, le stesse che teniamo vive anno dopo anno tramandandole per generazioni, è vero anche che lasciarsi suggestionare da quelle che provengono dal mondo, così diverse dalle nostre, è sempre bellissimo.

Oltre l’albero, il presepe e le decorazioni, infatti, ci sono tantissime usanze affascinanti e antiche dalle quali possiamo lasciarci ispirare proprio durante questo magico e incantato periodo. Nelle Filippine, per esempio, Il Natale è all’insegna dei colori. Durante il mese di dicembre i cittadini creano delle meravigliose parole, delle gioiose lanterne di luce da collocare dentro e fuori casa. Una tradizione, questa, che si tramanda da generazioni e che è ispirata direttamente alla stella cometa seguita dai Re Magi per arrivare a Betlemme.

In Irlanda, invece, c’è una tradizione che coinvolge soprattutto le zone periferiche e rurali. L’usanza vuole che durante il periodo dell’Avvento, venga posta una candela sul davanzale per illuminare la strada di Giuseppe e Maria alla ricerca di un alloggio sicuro.

In Germania, nel mese di dicembre, viene posta o appena all’interno delle case una splendida corona di rami d’abete sulla quale vengono sistemate le quattro candele che fanno riferimento alle domeniche dell’Avvento. Alcuni usano aggiungere anche 24 scatoline da aprire giorno dopo giorno.

Il Natale, e tutto il periodo che lo precede, è molto sentito in Polonia. I cittadini, prima delle feste, seguono rigorosamente una serie di tradizioni che affondano le radici in secoli lontani. Tra queste c’è quella di pulire la casa da cima a fondo per purificarla e prepararla al grande giorno. Sempre durante questo periodo, nelle città polacche, si svolge il Roraty, una messa eseguita al buio e illuminata poi da candele e lanterne portate dai fedeli.

In Messico troviamo la splendida tradizione delle posadas, processioni e rappresentazioni che vengono svolte per le strade durante il periodo dell’Avvento. Anche qui vengono utilizzate delle candele per indicare la strada a Giuseppe e Maria.

In alcune zone della Spagna, invece, viene messo in scena uno spettacolo che racconta la storia del Natale. In questa occasione, che prende il nome di Pastoret, vengono letti i passi della Bibbia e vengono rappresentate le scene della Natività nelle strade.

In Svizzera, invece, c’è una delle tradizioni più magiche e suggestive di tutto il mondo. Durante il mese di dicembre, infatti, alcuni villaggi del territorio si trasformano in veri e propri calendari dell’Avvento viventi. Ogni sera, dall’ 1 al 24 dicembre, le finestre delle case o le vetrine dei negozi si accendono e si illuminano a festa e le persone attendono con entusiasmo di sapere dove la luce brillerà.