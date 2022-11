MSC World Europa: battezzata la nave da crociera più green al mondo

Fonte: Ufficio Stampa MSC World Europa, il battesimo a Doha

L’impegno per un turismo sempre più sostenibile non si ferma: nelle scorse ore è stata battezzata la nave da crociera più green del mondo, un colosso che presto solcherà i nostri mari. Stiamo parlando della MSC World Europa, che coniuga la più alta avanguardia dal punto di vista ambientale al lusso e al massimo confort per i suoi passeggeri. La nuova ammiraglia trascorrerà la sua stagione inaugurale in Medio Oriente, per poi dirigersi verso il Mediterraneo in tempo per l’estate 2023.

MSC World Europa, un gioiello super tecnologico

Domenica 13 novembre 2022, la splendida città di Doha ha celebrato con una grande festa (e tanti fuochi d’artificio) il battesimo della MSC World Europa, la nave da crociera più green e tecnologicamente avanzata al mondo. Alimentata a gas naturale liquefatto (GNL), uno dei carburanti alternativi marini più puliti attualmente disponibili per le compagnie crocieristiche, è la prima ad incorporare la tecnologia delle celle a combustibile. L’obiettivo? Ridurre l’impatto ambientale delle navi da crociera ed eliminare quasi completamente le emissioni inquinanti, con una diminuzione di CO2 fino al 25%.

La MSC punta tutto sulla sua nuova “World Class”, di cui la Europa è la portabandiera: dotata di ben 22 ponti e 2.626 cabine (tra le quali molte suite extra lusso, con balconi e affaccio sul mare), è una vera e propria metropoli moderna e galleggiante. I suoi numeri sono strepitosi. Oltre 40mila mq di spazio pubblico, il suo fiore all’occhiello è la World Promenade: ben 104 metri di passeggiata su cui si affacciano negozi e locali di intrattenimento, ma anche una vista mozzafiato sull’oceano. A bordo, la nave accoglie 33 ristoranti e lounge bar dove assaporare specialità provenienti da ogni angolo del globo e rilassarsi godendo di atmosfere incredibili.

E a proposito di relax, la crociera vanta 7 piscine e un acquascivolo con realtà virtuale, una vasta area spa con solarium, il World Theatre e la Luna Park Arena, oltre alla più grande zona MSC dedicata all’intrattenimento per i più piccini. Viaggiare a bordo della World Europa sarà un’esperienza straordinaria, tra sorprese dedicate e avventure che riscrivono completamente il concetto di vacanza in mare. Tra poco la crociera partirà per il suo primo viaggio, al quale faranno seguito stagioni ricche di emozionanti traversate da non perdere.

Gli itinerari a bordo della MSC World Europa

È quasi tutto pronto per la partenza: il prossimo 20 dicembre 2022, la MSC World Europa salperà da Doha per il suo primo viaggio, una mini crociera di 4 notti che condurrà i suoi ospiti verso Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Qui, la nave inaugurerà la sua prima stagione invernale in Medio Oriente. Nei mesi più freddi dell’anno, offrirà ai passeggeri splendidi viaggi di 7 notti tra Dubai, Abu Dhabi, Sir Bani Yas Island, Dammam e Doha.

Concluso l’inverno, il gigante dei mari leverà le ancore verso una nuova destinazione. Il 25 marzo 2023, la nave lascerà Doha per dirigersi verso il Mediterraneo, dove amplierà l’offerta crocieristica della MSC per la stagione estiva. In particolare, Europa proporrà ai suoi ospiti delle crociere di 7 notti tra Genova, Napoli, Messina, La Valletta, Barcellona e Marsiglia.