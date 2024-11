Parte la crociera dei Mercatini di Natale, tutte le info

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Giornalista specializzata in Travel

Fonte: Ufficio Stampa MSC Crociere Mercatino di Natale a La Valletta, Malta

Navigare tra le luci scintillanti dei mercatini di Natale più suggestivi del Mediterraneo, immergendosi a ogni scalo nella calda atmosfera festiva di città ricche di tradizioni decorate a festa. È l’idea che accompagna i passeggeri della nuova crociera dei Mercatini di Natale a bordo della lussuosa MSC World Europa, pronta a salpare da Genova il 24 novembre e poi ogni settimana fino al 29 dicembre.

Un’entusiasmante esperienza natalizia che combina il fascino dei mercatini natalizi più suggestivi con il comfort e l’eleganza della nave ammiraglia della compagnia. E non è tutto: a bordo sono previsti eventi a tema natalizio, spettacoli e attività che renderanno ogni giorno di navigazione un’occasione per celebrare il periodo più magico dell’anno.

Un itinerario da favola tra i mercatini di Natale

Il viaggio inizia tra i pittoreschi “caruggi” del centro storico di Genova, dove il mercatino natalizio celebra l’artigianato ligure. Prima di imbarcarsi su MSC World Europa, è quindi possibile un giro tra decorazioni in vetro soffiato, oggetti di ceramica dipinti a mano e altre creazioni uniche. L’aria profuma di focaccia e castagne arrosto, mentre il presepe tradizionale si anima con figure tipiche della cultura locale, creando un’atmosfera calda e accogliente.

La tappa successiva è Civitavecchia, da cui si può facilmente raggiungere Roma. Il mercatino di Natale di Piazza Navona è una delle mete più amate, famosa per la sua vivace atmosfera e le giostre d’altri tempi. Le bancarelle offrono calze della Befana artigianali, oggetti di legno scolpito e prelibatezze come torrone e panettone, perfetti per aggiungere dolcezza alla crociera.

A Palermo, il Natale si veste di tradizione e folklore siciliani, con i mercatini locali che espongono ceramiche decorate, pizzi e i famosi pupi siciliani. Tra i sapori di cannoli, cassate e frutta martorana, ogni angolo della città offre un assaggio autentico della Sicilia, permettendo ai visitatori di scoprire la cultura dell’isola anche attraverso il palato.

La Valletta, a Malta, con i suoi vicoli storici, si trasforma in un villaggio natalizio durante le feste. Il mercatino offre oggetti di artigianato locale, dalle delicate decorazioni in vetro soffiato ai prodotti tessili colorati. I dolci tradizionali come i pastizzi e i dolci di mandorla accompagnano le luci natalizie che illuminano l’architettura barocca della città, creando un’atmosfera magica.

A Barcellona, il Mercato di Santa Lucia, il più antico della città, è una tappa imperdibile. Situato di fronte alla maestosa Cattedrale, è ricco di presepi, alberi di Natale e decorazioni artigianali tipiche catalane, come il famoso “caganer”. Gli odori di churros e cioccolata calda riempiono l’aria, offrendo un’esperienza sensoriale unica in cui tradizioni spagnole e spirito internazionale si fondono armoniosamente.

Lo scalo a Marsiglia è l’occasione per immergersi nella tradizione natalizia della Provenza. Protagonisti del mercatino cittadino sono i famosi “santons”, le statuine per il presepe provenzale realizzate dagli artigiani locali. Tra vin brulé e pain d’épices, il Natale qui ha un sapore rustico e autentico. Le bancarelle offrono anche saponi di Marsiglia, oli essenziali e altri prodotti tipici, ideali per regali speciali da portare a casa.

La crociera si conclude a Genova, offrendo un’ultima immersione nelle tradizioni natalizie italiane. E dopo una settimana di esplorazioni e mercatini, i passeggeri possono tornare a casa con ricordi indimenticabili e borse piene di tesori artigianali.

Festeggiare Natale e Capodanno su MSC World Europa

A bordo di MSC World Europa, la magia del Natale prosegue con un ricco programma di intrattenimento a tema per le partenze del 22 e 29 dicembre delle crociere di Natale e Capodanno. Per rendere speciale ogni momento della navigazione, a bordo si terranno eventi come il MasterChef Christmas Edition, il talent show culinario che offre al fortunato vincitore la possibilità di partecipare al casting del popolare programma televisivo.

Il Karaoke di Natale permette invece agli ospiti di esibirsi con le loro hit festive preferite, mentre lo spettacolo MSC Christmas Show incanta con performance ispirate allo spirito natalizio. Naturalmente non mancano attività per bambini e famiglie, per i quali l’evento clou è la stravaganza di Babbo Natale, che distribuirà oltre 15.000 regali a bambini di tutte le età, tra cui Lego, Chicco e giocattoli sostenibili. La festa di Capodanno promette poi una serata indimenticabile, con costumi, scenografie e un emozionante conto alla rovescia accompagnato da coriandoli e brindisi in tutte le sale della nave.