MSC World America sarà la nave più family-friendly della flotta

Fonte: iStock MSC World America The Harbour

Con il lancio di MSC World America, che entrerà in servizio nell’aprile 2025 effettuando crociere nei Caraibi dal porto di Miami, MSC Crociere si prepara a rivoluzionare l’esperienza di crociera per le famiglie, offrendo spazi e attività dedicate agli ospiti più giovani senza precedenti. Grazie anche alla collaborazione con il Gruppo LEGO, che ha sviluppato nuovi programmi e strutture pensate espressamente per intrattenere i più piccoli e le loro famiglie.

La nuova ammiraglia sarà suddivisa in sette “distretti” distinti, ciascuno caratterizzato da esperienze uniche e su misura, tra cui il Family Aventura di oltre 1.000 metri quadrati pensato per portare l’offerta per famiglie a un livello superiore, con l’area dedicata a bambini e ragazzi di età compresa tra 0 e 17 anni più grande e tecnologicamente avanzata mai realizzata sulle navi della flotta.

The Harbour cuore del Family Aventura

Cuore del Family Aventura è The Harbour, un parco esterno rivoluzionario progettato per accogliere le famiglie in un ambiente rilassante e divertente attraverso un’ampia gamma di attività, tra cui un parco giochi ispirato al faro iconico della riserva marina Ocean Cay MSC nelle Bahamas, un emozionante percorso avventura e l’adrenalinica altalena sull’acqua Cliffhanger.

Posizionato strategicamente sul ponte superiore della nave, con vista spettacolare sull’oceano, The Harbour rappresenta una prima assoluta a bordo delle navi MSC Crociere. Un luogo da vivere in ogni momento della navigazione, per divertirsi durante il giorno, ma anche per trascorrere piacevoli serate con musica dal vivo per gli adulti e varie attività di intrattenimento per i bambini e gli adolescenti fino a tarda notte.

Tra le principali attrazioni c’è l’Harbour Aquapark, che promette un mix di avventura e relax per tutte le età con una divertente zona splash, scivoli d’acqua mozzafiato, inclusa una discesa verticale a 90 gradi, mentre gli amanti delle emozioni forti possono anche cimentarsi in discese in gommone rese ancora più pazzesche dagli effetti tecnologici della realtà virtuale. Altra novità assoluta per il settore delle crociere è l’attrazione Cliffhanger, un’altalena sull’acqua con torri oscillanti a 50 metri sopra l’oceano, progettata per regalare un’esperienza che lascia letteralmente senza fiato.

A bordo ci sarà anche il Doremiland più grande e ricco di attività mai visto su una nave della flotta MSC. Dotata delle più recenti console tecnologiche, effetti sonori e luminosi, quest’area offrirà anche servizi per i più piccoli in collaborazione con Chicco, il noto marchio globale per bambini che è partner di lunga data di MSC Crociere. Tutti i club per bambini saranno aperti tutto il giorno, dalle 9 del mattino a mezzanotte, per tutta la durata della crociera.

Divertimento assicurato con LEGO

Tra le novità più attese c’è la LEGO Parade, la prima in assoluto in alto mare. Durante ogni crociera, la parata attraverserà la nave, partendo da Family Aventura e arrivando fino alla World Promenade, offrendo un intrattenimento unico per i bambini e non solo. Inoltre, l’area Family Aventura include una nuova zona chiamata LEGO Family Zone, dove adulti e bambini potranno giocare insieme e gli appassionati di mattoncini LEGO di tutte le età potranno dare sfogo alla propria creatività dall’alba al tramonto.

Un’altra novità è il LEGO Family Game Show, un’esperienza che permetterà alle famiglie di sfidarsi in un’entusiasmante gara a squadre, in cui genitori e figli potranno mettere alla prova le proprie abilità da veri Master Builders, tra sfide a tempo, mattoncini colorati e colpi di scena inaspettati, con tanto di proclamazione del vincitore finale.

Ovviamente i progettisti di MSC World America hanno pensato anche a proposte speciali per gli adolescenti, che potranno cimentarsi in esperienze high-tech mai viste prima come Star Shooters, un percorso avventura nel Sportplex, e un’attività di Realtà Virtuale al Luna Park, che li trasporterà in mondi paralleli, trasformando anche per loro la crociera in un’avventura davvero indimenticabile.