Fonte: iStock In crociera con X Factor nel Mediterraneo

Una crociera speciale diventa ufficialmente “La nave di X Factor”. Grazie a una partnership con Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, si trasforma in un palcoscenico galleggiante per traghettare il pubblico dello show Sky Original prodotto da Fremantle, che appassiona milioni di italiani, dall’edizione 2024 a quella di X Factor 2025.

In crociera con gli artisti di X Factor

A partire da gennaio 2025, gli ospiti di MSC Lirica potranno vivere 11 serate uniche dedicate alla musica e al talento. Ogni settimana, i concorrenti di X Factor 2024 saliranno sul palco del teatro Broadway della nave, proponendo i brani che li hanno resi protagonisti dello show. Ma non finisce qui: dopo ogni performance, sarà possibile incontrare i propri artisti preferiti durante esclusivi meet & greet.

Ma la vera sorpresa riguarda la possibilità per i passeggeri di partecipare ai pre-casting per la nuova edizione di X Factor. Infatti, fino a maggio 2025, saranno allestite a bordo delle innovative “Recording Box” brandizzate, dove ogni aspirante cantante potrà registrare un breve video di presentazione e interpretare il proprio brano preferito. I provini migliori saranno selezionati direttamente dalla redazione dello show, offrendo ai partecipanti l’opportunità di accedere alle audizioni ufficiali.

“Siamo entusiasti di questa nuova collaborazione con X Factor Italia, che ci permette di offrire ai nostri ospiti un’esperienza ancora più ricca, unendo il fascino del mare con la passione per la musica. – Ha dichiarato Leonardo Massa, Vice President Southern Europe della Divisione crociere del Gruppo MSC, – la nostra compagnia è da sempre impegnata a creare esperienze indimenticabili, e con MSC Lirica, che diventa la nave ufficiale di X Factor, mettiamo a disposizione del pubblico uno straordinario viaggio accompagnati dai talenti emergenti del panorama musicale italiano.”

Con questa partnership, la compagnia di navigazione porta l’esperienza di X Factor a un livello completamente nuovo. Non soltanto gli ospiti potranno vivere momenti esclusivi, tra cui assistere alle performance live dei protagonisti del celebre talent show, ma la crociera diventerà una vera full-immersion nel mondo di X Factor.

Gli appassionati potranno inoltre acquistare a bordo il merchandising ufficiale dello show, portando a casa un ricordo unico di questa esperienza indimenticabile. La collaborazione prenderà vita anche sui canali social ufficiali di Sky Italia e X Factor, con contenuti esclusivi che racconteranno ogni momento di questa incredibile partnership.

Con questa iniziativa, viene proposta agli ospiti un’esperienza unica, che unisce il fascino del mare alla passione per la musica e al sogno di diventare una stella del talent show più famoso.

Navigando a suon di musica nel Mediterraneo

Completamente rinnovata nel 2015, MSC Lirica è una nave che unisce comfort ed eleganza, con una capacità di 2.648 passeggeri e 988 cabine. Durante le crociere invernali 2024-2025 e le stagioni successive, navigherà nel Mediterraneo occidentale, offrendo itinerari da 3 a 8 notti con partenze anche dai porti italiani di Civitavecchia, Cagliari e Livorno.

Tra le sue attrazioni spiccano il teatro Broadway, cornice perfetta per spettacoli indimenticabili e le esibizioni live dei concorrenti di X Factor, il Casinò Las Vegas e la futuristica Blue Club Disco. A bordo gli ospiti trovano spazi dedicati al relax, come le lounge con vetrate panoramiche e la piscina solarium, ma anche attività per tutte le età, come la sala giochi in realtà virtuale e lo spazio bimbi a tema pirati.