MSC, arriva la crociera dedicata allo smart working con vista mare

Parte la MSC Magnifica, la crociera che gira il mondo in quattro mesi

Lavorare da casa sta diventando un’abitudine per migliaia di persone, grazie alle nuove opportunità offerte dallo smart working. Ma non sarebbe fantastico poterlo fare in crociera, ammirando nel contempo un panorama da sogno? MSC ha deciso di mettere a disposizione dei suoi passeggeri un vero e proprio ufficio con vista mare.

La compagnia navale pensa in grande e, tra le sue tante offerte, recentemente ne ha promossa una dedicata proprio ai tanti lavoratori che in questo periodo hanno la possibilità di fare smart working. Non c’è niente di più suggestivo che portare avanti i propri impegni d’ufficio godendo nel contempo di bellissimi scorci da mozzare il fiato. MSC ha così lanciato la sua promozione Smartworking@Sea, una crociera nel Mediterraneo a bordo di navi super tecnologiche, dove poter continuare a lavorare senza problemi.

Le ammiraglie a disposizione di questa incredibile avventura sono la MSC Magnifica e la MSC Grandiosa, entrambe pronte ad accogliere passeggeri con esigenze diverse dal solito. I lavoratori potranno infatti usufruire del pacchetto Browse and Stream, che offre internet senza limiti per tutta la durata della crociera. Che si tratti di inviare una mail o partecipare ad una riunione in videoconferenza, ora sarà possibile farlo anche in alto mare: c’è forse qualcosa di più rilassante?

E dopo tante ore di lavoro, i passeggeri potranno usufruire di tutti i servizi MSC: una buonissima cena al ristorante, qualche spettacolo di intrattenimento o semplicemente una lunga passeggiata sul ponte al chiaro di luna. Questa è insomma l’occasione perfetta per coniugare le proprie esigenze lavorative e il desiderio di concedersi una vacanza, magari approfittandone per godersi del tempo di qualità con la famiglia.

Prenotando entro il 9 novembre una crociera di 7 o 10 notti nel Mediterraneo, è possibile trovare offerte a partire da appena 399 euro, incluso il pacchetto per navigare illimitatamente a bordo. Potrete scoprire le bellezze di città come Genova, Livorno e Messina, approfittando di qualche ora di riposo per una breve escursione sulla terraferma. E le crociere più lunghe si spingono sino alla Grecia, dove il panorama è ancora più sorprendente.

MSC garantisce la massima sicurezza ai suoi passeggeri: a bordo vige l’uso della mascherina al chiuso e nei luoghi in cui non è possibile rispettare il distanziamento sociale, sono disponibili numerosi totem di gel igienizzante e prima di partire è necessario sottoporsi a tampone. Inoltre, è possibile cambiare data in maniera gratuita entro 48 ore dalla partenza, scegliendo una nuova crociera da effettuarsi entro il 31 dicembre 2021.